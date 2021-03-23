Алексей Миранчук присоединился к сборной России на Мальте

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23 марта 2021, 02:41

Пресс-служба сборной России сообщила о прибытии на Мальту в расположение национальной команды полузащитника «Аталанты» в преддверии отборочного матча ЧМ -2022.

Сборная России практически в полном сборе. Только что прилетел Алексей Миранчук. Ждём Андрея Лунёва.

Недавно Миранчук отыграл 64 минуты в матче чемпионата Италии против «Вероны» (2:0).