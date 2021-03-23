Алексей Миранчук присоединился к сборной России на Мальте

Пресс-служба сборной России сообщила о прибытии на Мальту в расположение национальной команды полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в преддверии отборочного матча ЧМ-2022.
Сборная России практически в полном сборе. Только что прилетел Алексей Миранчук. Ждём Андрея Лунёва.
Недавно Миранчук отыграл 64 минуты в матче чемпионата Италии против «Вероны» (2:0).
Сборная России — практически в полном сборе! Только что прилетел Алексей Миранчук ✌️✌️— Сборная России (@TeamRussia) March 22, 2021
Ждём Андрея Лунёва ⏳ pic.twitter.com/E0IVL7QZ3L
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