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Алексей Миранчук присоединился к сборной России на Мальте

23 марта 2021, 02:41
МальтаЛоготип футбольный клуб Мальта (Валлетта)1 : 3Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Пресс-служба сборной России сообщила о прибытии на Мальту в расположение национальной команды полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в преддверии отборочного матча ЧМ-2022.

Сборная России практически в полном сборе. Только что прилетел Алексей Миранчук. Ждём Андрея Лунёва.

Недавно Миранчук отыграл 64 минуты в матче чемпионата Италии против «Вероны» (2:0).

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Все комментарии
shur
shur
23 марта в 08:32
...Конкурс: ...на сколько минут больше сыграет Миранчук в сборной, чем в клубе?
Приз: Поболтать с Головиным по скайпу!!! Шутка, удачи парням!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
23 марта в 07:59
Жаль Головина не будет!
ОПС
ОПС
23 марта в 04:33
Ждем начала матчей.
ДАША Д
ДАША Д
23 марта в 03:45
Ему ехать ближе всех.
Mangur
Mangur
23 марта в 03:20
Однозначно усиление сборной
beefs
beefs
23 марта в 02:51
Теперь ждём первой победы...
Ironigor
Ironigor
23 марта в 02:45
Алексей, добро пожаловать!!!
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