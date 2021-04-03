Аршавин победил Рибалту в «Зените». Хавьера запомнят по трансферам Маркизио и Малкома

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сегодня, 13:04

Продажа Паредеса, ставка на Вендела – есть о ком поговорить.

Рибалта очистил состав, ушли десяти игроков

Хавьер Рибалта – каталонец с опытом работы на «Ювентус» и МЮ , покидает «Зениту» в этом месяце. Был назначен в июле 2018 года, продержался менее трех лет. Зато за время его работы клуб успел с пятого места в РПЛ подняться на первое. А из состава, что был до него, остались Ерохин, Кузяев, Лунёв, Дриусси, Жирков, Оздоев и Дзюба – всего 7 человек (плюс Маммана в аренде в «Сочи»).

Из этих футболистов лишь 3-4 человека – в основе, но даже Лунёва и Оздоева в ближайшие годы могут заменить. Паредес, Ригони, Чернов, Кришито, Юсупов, Полоз, Цаллагов, Панюков, Бабурин, Новосельцев, Лодыгин, Мевля, Файзуллин и Разянцев – 14 человек, покинули заявку уже в первом сезоне с новым спортивным директором. В основном речь шла об арендах, свободных агентах, и только трансфер Паредеса в ПСЖ принес «Зениту» солидную сумму.

Но кто его инициировал? Лично Хавьер, или газовые магнаты нашли связи с нефтяными шейхами? Получили от катарцев целых 40 млн евро. Парижане переплатили за аргентинца, что хотел уйти. Неграмотно заявлять, что благодаря той продаже Барриос, Азмун и Ракицкий пополнили ряды клуба – денег всегда хватало, «Зенит» часто позволял недешевые трансферы. Но уход Леандро компенсировал те расходы.

Получили 40 млн евро за одного, отдали 37 сразу за троих, и все до сих пор в основе. Самая удачная рокировка из всех, ведь Паредес капризничал, а это трио выдавало ключевые отрезки. Без того зимнего усиления Семак мог не стать чемпионом России в 2019-м.

Свободные агенты – минус трансферной политики

Сложно записать в список профессиональных побед Рибалты массовый переход игроков петербуржцев в «Сочи». Хотя за Мевлю, Полоза, Набиуллина, Новосельцева, Цаллагова и Нобоа получали деньги. Конечно, в основе петербуржцев эти игроки не были нужны. Также не стали ошибками уходы Краневиттера или Джорджевича. Другое дело, что в «Зените» допустили массовую практику прощания со свободными агентами – без компенсации для клуба.

Сначала ушли Кришито, Чернов и Юсупов. Но первый заслужил, а россияне активно искали игровую практику. Вот только дальше «Зенит» бесплатно покидали Мак, Заболотный, Лодыгин и Нету. Чуть позже – Смольников, Шатов, Иванович и Кокорин. Последний уход доказал, что Рибалта, Семак и Медведев далеко не всё контролируют. Петербуржцы платили хорошую зарплату всем из длинного списка на три состава. Но когда Кокорин захотел много денег – их выдали ему в «Спартаке».

Рибалта допускал такие ситуации, поскольку плохо понимал особенности футбольной трансферной рыбалки в РПЛ . Множество переходов были в одном направлении – на юг в Сочи. Но где же крутые продажи за рубеж, кроме Паредеса, или внутри страны? Мусаева в «Рубин» за 500 тысяч продаст случайный прохожий. А Ригони покидает «Зенит» бесплатно, хотя пришел за 9 миллионов евро еще до Рибалты. С Дриусси тоже ужасно сработали – вовремя в Серию А не отдали, когда был спрос.

Рядом с удачными трансферами – сомнительные

При оценке работы без пяти минут бывшего спортивного директора есть одна загвоздка. А где чей трансфер? Понятно, что Тимощук и Семак обрабатывали Ракицкого, чей отец уже жил в Санкт-Петербурге. Азмун тоже является ставкой Сергея Богдановича, ведь футбольный отец Сердара – Бердыев, много лет тренировал наставника петербуржцев. А вот Маркизио – ставка Рибалты, они были знакомы по «Ювентусу».

Клаудио хорошо заработал в России (поговаривают о 13 млн евро за чаепитие и походы по музеям), оторвался в Санкт-Петербурге и не заиграл. А рядом с хитрыми трансферами Дугласа и Караваева (опять же, второго могли одобрить тренеры) видим странную аренду Осорио из «Порту», дикий трансфер Сутормина за 50 тысяч рублей, которые со временем вдруг стали 3 миллионами евро – магия, спровоцированная Семаком.

А еще помним подписание Малкома из «Барселоны», хотя в день трансфера за 40 млн евро президент клуба Медведев знал – у игрока есть проблемы со здоровьем, о чем сам потом всем рассказал. Также знаем, как искали нового Жиркова – Акунья оказался слишком дорогим, а Лоди выбрал «Атлетико». Вендел сейчас набирает, поэтому быть удачным трансфером, но даже ставка на Ловрена – двоякая. Вроде бы сильный защитник, а вместе с тем его хорошенько подергали в Лиге чемпионов.

Тут как с арендой Кокорина в «Сочи» — хотя у «Зенита» формально был спортивный директор, часто оставались сомнения в наличии у него реальной власти. Рибалту редко спрашивали, когда надо было принять ключевое решение. Кокорина в Сочи отправили, не спрашивая ни тренера, ни директора. Но если тот же Малком не заиграет – Рибалте припомнят именно трансфер бразильца и Маркизио, а не удачные сделки, где много отцов.

Аршавину важно показать себя не словом, а делом

Говорить умеет. Из Андрея получился шикарный телевизионный эксперт. Наглости в меру. Шутки меткие, реагирует быстро. Аршавин после завершения карьеры вернул себе часть симпатий публики разговорами. В отличие от Дзюбы, которому хорошо бы запретить на уровне боссов клуба давать лишние интервью. Язык Артема делает ему только хуже.

Но в «Зените» никогда не было тонкой наладки. Поэтому пресс-служба боится придержать главного форварда в заявлениях, что футболистам не нужно качать мышцы. Или о том, что Фернандо Торрес завершил карьеру из-за фитнеса. Испанец ушел из-за возраста, а затем закинулся «курой и гречей», от которых стал похож на рестлера. От слов всем в «Зените» надо переходить к делам. Особенно в ЛЧ , где дважды были последними в группе.

Также Аршавину нужна реальная власть. Рибалта последний год скорее получал зарплату, чем работал над усилением команды. Привезти Ловрена и Вендела не сложно, когда на них выделили 33 млн евро, не считая зарплат. Аренда Чистякова – легкий ход, учитывая сговорчивость «Ростова» с покупателями из-за невыхода в группу Лигу Европы. Да и заиграет ли Дмитрия в основе?

Аршавин должен первым делом прочитать интервью Семака. Сергей Богданович уверен, что у него нет состава для плей-офф ЛЧ . Раз деньги у «Зенита» по-прежнему есть, а УЕФА подумывает об отмене финансовых правил, то ждем интересные трансферы летом. Причем речь и о прощаниях, и о подписаниях. Рибалта покинул лидера РПЛ , но превратить проект в успешный в Европе не сумел.

У его преемника много интересной работы. Вернее, у двух преемников. Аршавин – лицо нового менеджмента, но есть старший брат комментатора Погорелова – Максим, что будет помогать Андрею Сергеевичу. Для начала определятся с теми, кто хочет уйти – не только Дриусси принял решение, но с покупками тянуть не стоит. Чем раньше «Зенит» получит ответы о будущем Барриоса, Дугласа, Оздоева, Лунёва или Азмуна – тем клубу лучше.

Даже стратегические задачи, вроде успешного перевода акцента в игре с Дзюбы, который тащит за троих, надо выполнять. Артема заменить сложнее, чем думают. Например, диспетчера, коим много лет был Данни, безуспешно ищут годами. Возможно, справится Вендел. Но это не точно, ведь метод перебора не всегда работает.