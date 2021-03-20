Дибала и Доннарумма — в символической сборной Серии А сезона-2019/20

Итальянская ассоциация футболистов представила символическую сборную чемпионата Италии по итогам сезона-2019/20.
Символическая сборная Серии А сезона-2019/20
Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма («Милан»).
Защитники: Робин Госенс («Аталанта»), Леонардо Бонуччи («Ювентус»), Стефан де Врей («Интер»), Тео Эрнандес («Милан»).
Полузащитники: Алехандро Гомес («Аталанта», ныне — «Севилья»), Николо Барелла («Интер»), Луис Альберто («Лацио»).
Нападающие: Криштиану Роналду, Пауло Дибала (оба — «Ювентус»), Чиро Иммобиле («Лацио»).
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду также был признан лучшим футболистом прошлого сезона.