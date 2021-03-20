ГлавнаяНовости

Дибала и Доннарумма — в символической сборной Серии А сезона-2019/20

20 марта 2021, 02:22

Итальянская ассоциация футболистов представила символическую сборную чемпионата Италии по итогам сезона-2019/20.

Символическая сборная Серии А сезона-2019/20

Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма («Милан»).

Защитники: Робин Госенс («Аталанта»), Леонардо Бонуччи («Ювентус»), Стефан де Врей («Интер»), Тео Эрнандес («Милан»).

Полузащитники: Алехандро Гомес («Аталанта», ныне — «Севилья»), Николо Барелла («Интер»), Луис Альберто («Лацио»).

Нападающие: Криштиану Роналду, Пауло Дибала (оба — «Ювентус»), Чиро Иммобиле («Лацио»).

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду также был признан лучшим футболистом прошлого сезона.

Все новости
Сезон мучений ван Дейка, Азара и Агуэро. Звёздные футболисты, которые соскучились по футболу
02 апреляАлександр Чистяков в блоге Символические антисборныеКомментарии4
Команда Чорлуки и Промеса. Символическая сборная любимых легионеров РПЛ
02 апреляАлександр Чистяков в блоге Символические сборныеКомментарии13
Интереснее отбора ЧМ-2022. На молодёжном Евро сыграют Максименко, Камавинга и другие футбольные звёзды будущего
25 мартаАлександр Чистяков в блоге Символические сборныеКомментарии15
Антисборная 23-го тура: выкрученные позвонки «Урала», игроки «Краснодара» и ЦСКА
20 мартаВадим Багров в блоге Символические антисборныеКомментарии7
Сборная 23-го тура: Вендел, Тюкавин, Ларссон и огненный камбэк
20 мартаСтанислав Горин в блоге Символические сборныеКомментарии16
Сборная 22-го тура РПЛ: Максименко с крутыми сэйвами, Жемалетдинов с хет-триком ассистов, снова Соболев и Макаров
15 мартаАлександр Чистяков в блоге Символические сборныеКомментарии14
Обсудить
Все комментарии
1bear
1bear
20 марта в 02:50
всё по делу,особенно Доннарума ,который пожалуй на сегодня один из лучших в мире
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100