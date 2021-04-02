Сезон мучений ван Дейка, Азара и Агуэро. Звёздные футболисты, которые соскучились по футболу

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вчера, 19:16

Но самая большая потеря для футбола — Александр Кокорин.

Конечно же, про Кокорина — ирония, в эту компанию российский форвард не вписывается ни по таланту, ни по звездности, ни по дороговизне. Хотя своим клубам он обходится очень дорого: прошлым летом стараниями Шамиля Газизова щедрый контракт Кокорину подарил «Спартак», а зимой «Фиорентина», уже зная о мучениях форварда в Москве, умудрилась вляпаться, прислушавшись к напевам Капелло и Манчини.

За два месяца в Италии Кокорин сыграл 77 минут, но в «Фиорентине» надеются, что Александр еще покажет свои сильные качества на футбольном поле. Впрочем, когда это случится — большой вопрос, ведь сменивший на тренерском мостике Чезаре Пранделли Джузеппе Якини признался, что Кокорин в ближайшее время будет работать с физиотерапевтами. Пожелаем Саше выздоровления, а всем футболистам — играть в футбол. Иначе для чего все это?

Вратарь

Кепа Аррисабалага («Челси»; Испания)

Напоминаем, что речь о самом дорогом вратаре в истории футбола, три года назад «Челси» заплатил за Кепу 80 миллионов евро. Баску хватило двух лет, чтобы растерять форму и веру в себя, в этом сезоне он играет только в кубковых турнирах, а первым номером «синих» стал скромный и уже немолодой француз Эдуар Менди. Место во всевозможных трансферных антисборных и антитопах на ближайшие пару десятилетий Аррисабалаге обеспечено.

Защитники

Дани Карвахаль («Реал»; Испания)

Карвахаль на протяжении последних шести-семи лет претендовал на звание сильнейшего правого защитника в мире, но этот сезон для Дани практически потерян из-за череды травм. Дани уже четырежды выбывал из строя, у него были проблемы с мышцами, медиальной коллатеральной связкой и подколенным сухожилием. Ожидается, что Карвахаль вернется в строй в ближайших матчах «Реала», но сможет ли он оставаться здоров достаточно долго, чтобы действительно помочь команде?

Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»; Нидерланды)

В четвертьфинале Лиги чемпионов мы могли увидеть соперничество двух ярчайших защитников последних лет — Серхио Рамоса и Вирджила ван Дейка. Увы, на поле не будет ни одного из них. Капитан «Реала» — частый гость лазарета в этом сезоне, а мерсисайдцский голландец порвал «кресты» еще в октябре. Тогда сезон для него и закончился.

Эдер Милитао («Реал»; Бразилия)

У Эдера тоже были травмы (а у кого в «Реале» их не было?!), а еще бразилец перенес коронавирус. Но здесь история о том, что «сливочные» переоценили Милитао, когда подписывали его два года назад за 50 миллионов евро. Эдер не смог даже приблизиться к уровню Рамоса и Варана, а конкуренцию у него вчистую и абсолютно по делу выигрывает даже Начо.

Хуан Бернат ( ПСЖ ; Испания)

Через месяц после финала Лиги чемпионов с «Баварией», в котором Бернат отыграл 80 минут, защитник ПСЖ порвал крестообразные связки и загремел в лазарет на долгие месяцы. Из позитивных событий за время восстановления — продление контракта с ПСЖ до 2025 года. В Париже верят в Берната.

Полузащитники

Донни ван де Бек («Манчестер Юнайтед»; Нидерланды)

В прошлом году МЮ заплатил за голландского полузащитника почти 40 миллионов евро, но достойного применения экс-лидеру «Аякса» в своей команде Оле-Гуннар Сульшер так и не нашел. Всего 2 появления в стартовом составе и 317 игровых минут ван де Бека в Английской Премьер-Лиге — это жалкие крохи для игрока таланта и стоимости Донни. Пока манкунианцы не ставят крест на голландце, но ситуация тревожная.

Деле Алли («Тоттенхэм»; Англия)

При Маурисио Почеттино Алли показывал футбол топ-уровня, но в команде Жозе Моуриньо окончательно сник. У Деле уже нет иллюзий относительно своего будущего в «Тоттенхэме», но зимой клуб не отпустил его, заставив и дальше страдать, глядя на игру своих партнеров с трибуны. Да, у англичанина есть парочка удачных матчей в Лиге Европы, но в АПЛ он провел на поле 233 минуты. Катастрофа.

Кристиан Эриксен («Интер»; Дания)

Еще один экс-подопечный Маурисио Почеттино, которому приходится туго без любимого тренера. Эриксен не вписывается в схемы Антонио Конте, а в «Интере» иногда играет, как кажется, только по одной причины — чтобы у клуба были шансы продать его летом. 0 результативных действий за 16 матчей Серии A (765 игровых минут) – это ужасный ужас для креативщика такого уровня.

Нападающие

Ансу Фати («Барселона»; Испания)

Талант из «Барселоны» ярко начал сезон, забивал за «Барселону», дебютировал за сборную Испании и стал автором самого юного гола «Красной Фурии» (забил Украине в 17 лет и 263 дня), но потом случилось несчастье — разрыв мениска. Фати пропустил четыре месяца, должен был восстановиться в марте, но потребовался дополнительный курс лечения, а теперь, скорее всего, придется делать еще одну операцию.

Эден Азар («Реал»; Бельгия)

Партнеры Эдена Азара в равной степени восхищаются его талантом и его непрофессионализмом: бельгиец обожает фаст-фуд и не любит тренироваться. Какое-то время ему удавалось демонстрировать высокий уровень даже с таким спорным подходом к делу, но в «Реале» Эден превратился в завсегдатая лазарета: 11 травм за два неполных года. Уже второй кряду сезон коту под хвост. А ведь в Азаре видели нового лидера и замену Роналду.

Серхио Агуэро («Манчестер Сити»; Аргентина)