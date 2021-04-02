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Сезон мучений ван Дейка, Азара и Агуэро. Звёздные футболисты, которые соскучились по футболу

вчера, 19:16
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Кокорин Александр
Кокорин Александр
Нападающий
Азар Эден
Азар Эден
Нападающий
Агуэро Серхио
Агуэро Серхио
Нападающий
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Но самая большая потеря для футбола — Александр Кокорин.

Конечно же, про Кокорина — ирония, в эту компанию российский форвард не вписывается ни по таланту, ни по звездности, ни по дороговизне. Хотя своим клубам он обходится очень дорого: прошлым летом стараниями Шамиля Газизова щедрый контракт Кокорину подарил «Спартак», а зимой «Фиорентина», уже зная о мучениях форварда в Москве, умудрилась вляпаться, прислушавшись к напевам Капелло и Манчини.

За два месяца в Италии Кокорин сыграл 77 минут, но в «Фиорентине» надеются, что Александр еще покажет свои сильные качества на футбольном поле. Впрочем, когда это случится — большой вопрос, ведь сменивший на тренерском мостике Чезаре Пранделли Джузеппе Якини признался, что Кокорин в ближайшее время будет работать с физиотерапевтами. Пожелаем Саше выздоровления, а всем футболистам — играть в футбол. Иначе для чего все это?

Вратарь

Кепа Аррисабалага («Челси»; Испания)

Напоминаем, что речь о самом дорогом вратаре в истории футбола, три года назад «Челси» заплатил за Кепу 80 миллионов евро. Баску хватило двух лет, чтобы растерять форму и веру в себя, в этом сезоне он играет только в кубковых турнирах, а первым номером «синих» стал скромный и уже немолодой француз Эдуар Менди. Место во всевозможных трансферных антисборных и антитопах на ближайшие пару десятилетий Аррисабалаге обеспечено.

Защитники

Дани Карвахаль («Реал»; Испания)

Карвахаль на протяжении последних шести-семи лет претендовал на звание сильнейшего правого защитника в мире, но этот сезон для Дани практически потерян из-за череды травм. Дани уже четырежды выбывал из строя, у него были проблемы с мышцами, медиальной коллатеральной связкой и подколенным сухожилием. Ожидается, что Карвахаль вернется в строй в ближайших матчах «Реала», но сможет ли он оставаться здоров достаточно долго, чтобы действительно помочь команде?

Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»; Нидерланды)

В четвертьфинале Лиги чемпионов мы могли увидеть соперничество двух ярчайших защитников последних лет — Серхио Рамоса и Вирджила ван Дейка. Увы, на поле не будет ни одного из них. Капитан «Реала» — частый гость лазарета в этом сезоне, а мерсисайдцский голландец порвал «кресты» еще в октябре. Тогда сезон для него и закончился.

Эдер Милитао («Реал»; Бразилия)

У Эдера тоже были травмы (а у кого в «Реале» их не было?!), а еще бразилец перенес коронавирус. Но здесь история о том, что «сливочные» переоценили Милитао, когда подписывали его два года назад за 50 миллионов евро. Эдер не смог даже приблизиться к уровню Рамоса и Варана, а конкуренцию у него вчистую и абсолютно по делу выигрывает даже Начо.

Хуан Бернат (ПСЖ; Испания)

Через месяц после финала Лиги чемпионов с «Баварией», в котором Бернат отыграл 80 минут, защитник ПСЖ порвал крестообразные связки и загремел в лазарет на долгие месяцы. Из позитивных событий за время восстановления — продление контракта с ПСЖ до 2025 года. В Париже верят в Берната.

Полузащитники

Донни ван де Бек («Манчестер Юнайтед»; Нидерланды)

В прошлом году МЮ заплатил за голландского полузащитника почти 40 миллионов евро, но достойного применения экс-лидеру «Аякса» в своей команде Оле-Гуннар Сульшер так и не нашел. Всего 2 появления в стартовом составе и 317 игровых минут ван де Бека в Английской Премьер-Лиге — это жалкие крохи для игрока таланта и стоимости Донни. Пока манкунианцы не ставят крест на голландце, но ситуация тревожная.

Деле Алли («Тоттенхэм»; Англия)

При Маурисио Почеттино Алли показывал футбол топ-уровня, но в команде Жозе Моуриньо окончательно сник. У Деле уже нет иллюзий относительно своего будущего в «Тоттенхэме», но зимой клуб не отпустил его, заставив и дальше страдать, глядя на игру своих партнеров с трибуны. Да, у англичанина есть парочка удачных матчей в Лиге Европы, но в АПЛ он провел на поле 233 минуты. Катастрофа.

Кристиан Эриксен («Интер»; Дания)

Еще один экс-подопечный Маурисио Почеттино, которому приходится туго без любимого тренера. Эриксен не вписывается в схемы Антонио Конте, а в «Интере» иногда играет, как кажется, только по одной причины — чтобы у клуба были шансы продать его летом. 0 результативных действий за 16 матчей Серии A (765 игровых минут) – это ужасный ужас для креативщика такого уровня.

Нападающие

Ансу Фати («Барселона»; Испания)

Талант из «Барселоны» ярко начал сезон, забивал за «Барселону», дебютировал за сборную Испании и стал автором самого юного гола «Красной Фурии» (забил Украине в 17 лет и 263 дня), но потом случилось несчастье — разрыв мениска. Фати пропустил четыре месяца, должен был восстановиться в марте, но потребовался дополнительный курс лечения, а теперь, скорее всего, придется делать еще одну операцию.

Эден Азар («Реал»; Бельгия)

Партнеры Эдена Азара в равной степени восхищаются его талантом и его непрофессионализмом: бельгиец обожает фаст-фуд и не любит тренироваться. Какое-то время ему удавалось демонстрировать высокий уровень даже с таким спорным подходом к делу, но в «Реале» Эден превратился в завсегдатая лазарета: 11 травм за два неполных года. Уже второй кряду сезон коту под хвост. А ведь в Азаре видели нового лидера и замену Роналду.

Серхио Агуэро («Манчестер Сити»; Аргентина)

Большую часть сезона Агуэро боролся с последствиями травмы колена, а в январе перенес коронавирус, который выбил его из строя еще на месяц. «Манчестер Сити» уже почти выиграл АПЛ, а Серхио сыграл в чемпионате только 310 минут и забил первый (и пока единственный гол) только 13-го марта. Да и тот с пенальти. Агуэро уходит из «Манчестер Сити», надеемся, еще поиграет два-три года на высоком уровне в другом месте.

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dimagas2
dimagas2
сегодня в 00:24
ТОП 3 самых переломаных команд сезона:Реал,Ливерпуль и Милан.
Bom Bom
Bom Bom
вчера в 21:31
Дибалу еще добавить
fanliverpoolfan27
fanliverpoolfan27
вчера в 20:55
А где кокорин?
shlomo
shlomo
вчера в 19:29
Спасибо за статью..... когда увидел фото Кокорина (футболисты относящиеся к этой записи), то почему то даже не улыбнулся (хотя уже все шутки которые были в его адрес должны закончится...) ..... а вот кого лично мне очень жаль, так это Ансу Фати (надрыв мениска в левом колене) .... такое ощущение, что его просто "сглазили".... и Барса в полной мере прочувствовала отсутствие очень молодого игрока, который уже становился лидером по игре.... скорее всего, нападающий пропустит оставшиеся матчи.... но потом Фати нужен будет обязательно....в нынешний переходный период Барса постепенно отходит от образа команды Месси к образу молодой шпаны, которая еще сотрет всех с лица земли.... а Ансу Фати будет ее главарь.....
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