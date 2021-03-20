Антисборная 23-го тура: выкрученные позвонки «Урала», игроки «Краснодара» и ЦСКА

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20 марта 2021, 16:34

Были разгромы и необъяснимые ошибки, набралось много отцов поражений.

Вратарь

(«Тамбов»)

Играет за команду-призрак, которая скоро исчезнет с футбольной карты РПЛ . Но остальные голкиперы тура смешали ошибки с подвигами в худшем случае, в лучшем – тащили. Сямук не взял удар Заболотного, неудачно выбил мяч от ворот – завершилось голом Терехова. Позже после крутого сэйва ногой забросил себе мяч в сетку рукой. И пропустил в «домик». Явно не второй Рыжиков.

Защитники

(«Урал»)

В отличие от коллеги Калинина, Кулаков – сильный футболист. Но против «Спартака» капитан «Урала» сыграл беззубо. Денис плохо перестраивался, упускал Айртона. Уже после того, как Лукас потерял контроль над мячом, зачем-то ударил футболиста «Спартака» по ногам. Пенальти окончательно убил «Урал», счет стал 3:0. В атаке обычно активный Кулаков тоже ничего не создал – без пасов под удар.

Кайо («Краснодар») – удаление тура

Плохо, что Мусаев не понимает демонов футболистов основы. И не может к ним достучаться, чтобы изменить подход. Кайо получил первую карточку на восьмой минуте. Обычно к этому времени матчи толком не начинаются, идет разведка, а защитник грубо и бессмысленно срубил Шиманьски вдалеке от ворот. А удаление бразилец получил, когда на 18-й минуте потерял позицию и зацепил Грулева. Две чистейшие карточки, защитник не первый раз подставил команду.

(«Урал»)

В этом туре совершили 32 результативные ошибки, а могли все 40, поэтому выбирать в защиту есть из кого. Но ставим на Страндберга, поскольку норвежец – сильный игрок. Который ужасно встречал форвардов «Спартака», упустил всех, кого только мог упустить. Позволил сопернику создать 10 метких попыток за матч, хотя команды были в равных составах. «Урал» играет в защите, полагаясь на Стефана и Кулакова, но оба в Москве подвели. Коновалов сыграл первый поединок в новом клубе в РПЛ и сразу получил 5 мячей.

(«Краснодар»)

Когда юные игроки вынужденно оказываются на поле, то делаем скидку на возраст. Но 19-летний Вячеслав встретил 18-летнего Тюкавина, дуэль была честной во всех смыслах. И защитник «Краснодара», которому не хватило физики для борьбы уровня РПЛ , выступил неудачно. Конечно, Сорокин рядом сыграл плохо, но все-таки форварда «Динамо» дважды не удержал именно юный защитник «быков». Впрочем, проходной двор в обороне у «Краснодара» бывал с Сафоновым, Петровым, Кайо, Рамиресом и Мартыновичем. Литвинов лишь жертва действий тренерского штаба – не подготовили.

(«Урал») – хамство тура

Игроки делятся мыслями в эфире с фанатами, неужели сложно выступить вежливо? Калинин нахамил репортеру, а после драки махал кулаками – перед ним извинились, а он после этого заявил, что побил бы комментатора, будь они во дворе. Повел себя неадекватно. И на поле Калинину позвонки выкрутили все, кому не лень. Левый защитник позволил Зобнину сделать 2 ассиста, а Ларссон и Промес забили по мячу из-под него. Эпичный провал, редко такое видим.

Полузащитники

( ЦСКА )

Где был Кучаев в центральной игре тура? Фернандесу не помог, когда Вендел и Сантос переживали самые активные действия Марио в первом тайме. Хавбек ЦСКА ни разу не пробил по чужим воротам, и создал всего один момент, что не завершился неприятностями для Лунева. «Зенит» играл в большинстве еще до удаления Ахметова. Не удивительно, что Кучаев покинул поле в середине второго тайма.

( ЦСКА ) – безрассудство тура

Хавбеку 23 года, но опыта у него достаточно. Ганчаренко доверился Ахметову и Облякову против «Зенита», но оба центральных полузащитника провалились. И если Иван провел на поле 57 минут до замены, то Ильзат сломал ЦСКА игру при счете 1:2 – получил прямую красную карточку за грубый и бессмысленный фол против Кузяева. Повезло, что не сломал соперника, но «армейцам» планы точно поломал – непросто будет завоевать вторую строчку и путевку в ЛЧ .

( ЦСКА ) – незаметность недели

Бохинен, вышедший на замену, не только заработал пенальти, но и создал три момента передачами. Это на три больше, чем у Ахметова и Облякова в сумме. Не удивительно, что Ивана убрали с поля, ведь от него не дождались грамотной игры в обороне – у Кузяева и Вендела не было проблем со смещениями в центр. А при переходе в атаку Обляков тоже ничего не показал. У ЦСКА был один точный удар по воротам, но момент создал Эджуке, а Иван это действие своими не поддержал.

(«Краснодар»)

Швед оказался худшим в атаке «быков» — Ионов и Вандерсон били по воротам, Алексей отдал голевую передачу. Кабелла стал жертвой удаления Кайо, его сняли с игры, но лучше бы убрали Классона. Виктор после сложной травмы играет успешно через раз, и против «Динамо» был не его день. Ушел с поля без единого удара, и хотя Вильена и Газинский пытались компенсировать нехватку подвигов в атаке, один из лидеров «Краснодара» их рвение не поддержал. Еще и на желтую карточку сел, рискуя получить красную.

Нападающие

(«Урал»)

Молодой форвард и новичок «Урала» оказался не готов к уровню РПЛ , нет опыта. Ни одного удара в сторону ворот однофамильца-вратаря Максименко, ни одного созданного для напарников момента. «Урал» время от времени владел мячом, создали 7 ударов, но без попадания мяча в руку Маслову могли закончить со счетом 5:0. Артем, как и его коллега Гаджимурадов, провел очень слабый поединок. Бикфалви остался без поддержки, фактически в атаке «Урал» играл в меньшинстве.

Главные тренеры

( ЦСКА ) и («Краснодар»)

Для ЦСКА на днях был финал сезона, к нему шли пару лет. Без победы над «Зенитом» теряли вменяемые шансы на титул. И как к этому финалу подготовил команду Ганчаренко? Без сэйва Акинфеев после удара с пенальти от Дзюбы «армейцы» рисковали проиграть 0:4, ведь за 90 минут нанесли один удар в створ чужих ворот.

Повезло, что забили дважды – второй раз в добавленное время с пенальти, но это как «Краснодар» с «Динамо», одна команда была без тренера. Мусаев проиграл не только Шварцу, но самому себе – Кайо не научили, когда не стоит идти в грубые единоборства, и Захаряну с Тюкавиным. Юные футболисты сломали опытных, которые вели 2:0. У «быков» 5 поражений в 7 матчах года, у «армейцев» — 3 в 5.

Повтор тура

Левников и VAR в игре «Ротора» и «Ростова»

Левников начудил в Волгограде. «Ростов» намекал на бойкот игры с «Ротором» из-за судейства Лапочкина, а в итоге получил рефери, который паниковал и принимал странные решения. Кирилл при помощи повтора и двух профессиональных ассистентов не отменил первый гол «Ростова» из четырех, хотя четко видно – была случайная игра рукой в атаке, а это по действующим правилам – всегда отмена гола, без вариантов. Слуцкий зря ссылался на судью с «Химками» — там скорее дело в реализации моментов «Рубином», но выдал четкое резюме по работе рефери, которых не возьмешь с собой в разведку: