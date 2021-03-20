Сборная 23-го тура: Вендел, Тюкавин, Ларссон и огненный камбэк

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вчера, 10:41

Забили 32 мяча – один из самых результативных туров в истории.

Вратарь

(«Химки»)

Прекрасный сезон для футболиста, что недавно играл за «Факел», а теперь вытащил дальние удары игроков «Рубина» и на инстинкте среагировал на коварную попытку Кварацхелии сравнять показатели на табло при счете 1:2 в пользу «Химок». Лантратов пропустил лишь раз, сделал 5 сэйвов, а его напарники лучше реализовали свои моменты. «Химки» продолжили свою серию без поражений.

Защитники

(«Спартак»)

Прекрасный футбол и обидное завершение поединка для Романа – получил травму, вылетел минимум на десять дней и пропустит поединки сборной России, хотя был нужен и важен на поле. В «Спартаке» после повреждения Мозеса появился на правом краю и успешно закрыл всю бровку, особенно в атаке. Зобнин не отличался большим количеством голевых передач – по одной за сезон, а теперь у него 2 ассиста за матч и третий голевой пас в сезоне.

(«Ахмат»)

Поскольку этот тур один из самых результативных в истории РПЛ – 32 и более мячей забивали нечасто, то мало команд, что не пропускали. Всего 4 вратаря ушли с поля с «сухарями», и голкипер «Ахмата» — один из них. «Арсенал» довел до ума три атаки, но хозяева ответили пятью, и одну из них – победную, завершил именно центральный защитник Семенов. Выигрывал второй этаж, перехватывал, отбирал, выносил мячи от ворот.

(«Локомотив»)

Не смотрите на счет – «Локомотив» настрадался против «Уфы» в защите. Соперник часто и опасно атаковал. Но не забил, поскольку в составе защиты Гильерме оказался прыткий новичок. Пабло признали лучшим игроком матча, поскольку напарник Чорлуки, которого пришлось заменить из-за травмы, взял руководство линией на себя. Спас от гола, снял весь верх – выиграл больше дуэлей, чем все защитники «Уфы» вместе и совершил больше десятка удачных оборонительных действий.

(«Сочи»)

В дикой форме, поэтому обидно, что Терехова не позвали в сборную. Жирков в запасе в «Зените». У «Спартака» и ЦСКА слева иностранцы в основе. Кудряшов не молодеет. Самошникову не хватает пока опыта. А вот Терехов поймал кураж. Левый латераль «Сочи» снова забил – «Тамбову», и отдал голевую передачу. Его команда выиграла 5:0, а Сергея признали лучшим игроком матча.

Полузащитники

(«Динамо»)

Важно, как двигается полем – без мяча Захарян объясняет, почему Гвардиола просил видео его игры. Арсена именовали «новым Титовым». Но есть отсылка к молодому Зидану по стилю. И внешне Арсен как один из сыновей легенды. Может стать пятым элементом в «Динамо», если продолжит прогресс. Арсен чувствует футбол и помогает на отрезке, когда Лесовой временно ушел в тень.

(«Локомотив»)

Пришлось пахать в отборе – 3 раза победил в игре один в один, 5 перехватов совершил, чтобы «Уфа» не смогла вывести Кротова или Иванова на голевую позицию. Были удачные матчи игроков полузащиты или атаки – Фомина или Промеса, например, но Крыховяк буквально вытащил «Локомотив» за шиворот. В Уфе могли проиграть, а потом на 80-й минуте Гжегож еще и победный гол забил. Лидер, настоящий лидер.

(«Зенит»)

Петербуржцы не проиграли в центральном поединке не только тура, а целого второго круга – можем больше не увидеть матч лидера и ближайшего преследователя, ведь «Спартак» уже отыграл оба поединка против «Зенита», а «Локомотив» пока не вышел на второе место. И Кузяев – один из авторов победы чемпионов в гостях над ЦСКА , ведь на его счету ассист. Хорошо, что Ахметов его не сломал – Далер в форме, нужен сборной.

Вендел («Зенит»)

На сто процентов оправдал доверие Семака в отдельно взятом матче. У «Зенита» теперь интересная схема – уже не классика «4-4-2», как могло быть с Дриусси и Малкомом на флангах, поскольку Кузяев и Вендел играют иначе. И Дзюба не на одной линии с Азмуном. Переходная модель сработала, Вендел и слева хорошо отработал – Фернандес не давал скучать ему и Сантосу поначалу, и в атаке умно занял позицию левого инсайда, забив два мяча. Справедливо выбран игроком матча.

Нападающие

(«Динамо»)

Форвард-бульдог по манере, словно молодого Анюкова отправили в атаку. Но у юного Тюкавина есть отсылка и к другой старой школе. Воронин персонально консультирует Константина, и «немецкие фокусы» в его игре работают. Смело шел в борьбу и не давал спуску защитникам. Наградой стал дубль в ворота «Краснодара». Отмечали, что 18-летний форвард – самый интересный в обойме Шварца на своей позиции, и он это подтвердил.

(«Спартак»)

Автор двух реализованных пенальти Соболев сыграл круто, у Промеса многое получалось – создал 2 момента, заработал пенальти, забил. Но к разгрому «Спартака» над обычно неудобным для них «Уралом» подтолкнули грамотные решения Ларссона. Джордан забил на 12-й минуте хитрющим дальним ударом низом. А когда Бикфалви сократил отставание, то Ларссон шикарным ударом со штрафного сделал дубль. Почему не в сборной Швеции?

Главные тренеры

(«Спартак») и («Химки»)

Тедеско перестроил «Спартак» на старую схему, но с новой атакой – накидали 13 мячей в трех последних матчах после поражения от «Рубина». А «Химки» на отрезке в 15 последних туров набрали больше очков, чем другие клубы лиги, опережают на один пункт чемпионский график «Зенита». Черевченко поставил игру, и хотя команда Слуцкого проиграла, не реализовав шикарные моменты, «Химки» нужно отметить – солидно заиграли.

Признание тура. Карпин и ошибка в пользу «Ростова»

Стартовый мяч «Ростова» судьи засчитали, хотя мяч явно попал в руку Осипенко. Как Левников, посмотрев повтор, этого не заметил? Вопросы к судье, но Карпин поступил по-мужски – Валерий Георгиевич отметил, что первый из четырех мячей был забит не по правилам.

Камбэк тура. Воспитанники «Динамо» в Краснодаре

Грешить не стоит, называя футбол команды Шварца в гостях правильным во всех фазах – горели 2:0, причем второй мяч пропустили в большинстве. Но дожали команду Мусаева, ведь на поле появился Тюкавин – автор дубля, а Захарян добавил еще одну голевую передачу в послужной список. 17-летний Арсен поедет на Евро-2021 для молодежных сборных, а 18-летний Константин после паузы на матчи сборных может стать основным в «Динамо». Вместе с Фоминым вытащили сложнейший и важнейший поединок. Москвичи остались в борьбе за самые высокие места благодаря воспитанникам.

Цифра тура. 32 гола в 8 матчах

В четырех играх забили пять или шесть мячей. Еще в двух – четыре. Это же число – средняя результативность за матч. Такое редко видим, накануне паузы на игры сборных команды разыгрались. Только разбегались – все придется начинать сначала. Зато порадовали, 32 гола за тур бывает крайне редко. Причем учтите, что во многих матчах не реализовали шикарные моменты – «Ростов» и «Зенит» не забили с «точек». «Уфа» и «Рубин» промахивались, еще парочка точных ударов – могли повторить рекорд всех времен.