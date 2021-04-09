Регламент первого дивизиона чемпионата Дании 2020/2021

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вчера, 09:36

Число участников: 12

Чемпионат состоит из двух этапов. После первого формируются две группы: чемпионская (6 команд) и группа борьбы за выживание (6 команд), в которых команды определяют чемпиона и неудачников чемпионата.

Распределение мест: В случае равенства очков у двух и более команд места команд в таблице Чемпионата определяются:

- по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;

- по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах;

- по результатам игр между собой (число очков, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей, число забитых мячей на чужом поле);

- матч плей-офф на нейтральном поле;

- жеребьевка.