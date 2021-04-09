Регламент Кубка португальской лиги 2020

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вчера, 10:00

В первом раунде встречаются 18 команд из Сегунды. Они делятся на четыре группы: 2 группы по 5 команд и еще две группы по 4. Соперники играют по одному матчу, а в следующий раунд выходят победители и вице-чемпионы своих групп;

Во втором туре принимают участие 16 коллективов: 8 победителей предыдущей стадии, 5 команд, занявших место с 11 по 15-е в предыдущем сезоне Примейры, а также 3 неудачника, покинувшие высший дивизион по итогам прошлого сезона. Все участники делятся на две корзины, затем путем жеребьевки определяются пары, которые будут бороться за путевки в следующий раунд;

В третьем раунде в борьбу вступают лучшие команды Португалии, занявшие места с 1 по 10-е по итогам предыдущего сезона Примейры. Соперники вновь делятся на группы по принципу первого раунда, играя по круговой системе;

Четвертый раунд и полуфинал проводятся на нейтральном поле;

Финал также проходит на нейтральном поле и состоит из одного матча;

При равенстве очков в группе лучшая команда определяется по следующему алгоритму:

- лучшая разница забитых/пропущенных;

- количество голов, забитых на выезде;

- суммарный средний возраст всех игроков, выставленных во всех матчах группы.