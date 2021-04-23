«Реал» Мадрид – «Бетис»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 16:07

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры «Реал» Мадрид — «Бетис», который состоится 24 апреля 2021 года.

«Реал» Мадрид

Коллектив Зинедина Зидана находится в отличной форме и демонстрирует яркую игру, что радует и болельщиков и руководство. Команда вернулась в гонку за чемпионство и отставание от «Атлетико» составляет всего три очка. К тому же, не стоит и забывать о игре в Лиге Чемпионов против «Челси», которая должна пройти в ближайший вторник.

«Реал» обыграл 21 апреля на выезде «Кадис» (0:3), а 18 числа не смог сломить оборону «Хетафе» (0:0). Оба матча проходили в рамках чемпионата Испании.

«Бетис»

«Бетис» проводит стабильный сезон, но не демонстрировал результатов, которые превышали бы ожидания от болельщиков и экспертов. Команда борется за зону еврокубков и нуждается в очках. Матчи с такими командами как «Реал» или «Барселона» всегда являются принципиальными, поэтому коллектив готов дать гранду настоящий бой.

21 апреля «Бетис» сыграл вничью с «Атлетиком» из Бильбао (0:0), а 18 числа также разошелся миром с «Валенсией» (2:2) в чемпионате Испании.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Реал» – 1.518

Ничья – 4.6

Победит «Бетис» – 6.68

Статистика

«Реал» не проигрывает 16 матчей во всех турнирах

«Бетис» сыграл четыре последних матча вничью в чемпионате

«Реал» Мадрид не может обыграть «Бетис» на своем поле уже три матча подряд

Последние две встречи команд завершились исходом ТБ 2.5 + «обе забьют»

Прогноз

Поставить на «Реал» Мадрид с форой (-1), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.869. Мадридский клуб в хорошей форме и борется за чемпионство Испании. Команда уверенно победит своего соперника в этом поединке.