«Реал» Мадрид – «Бетис»: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры «Реал» Мадрид — «Бетис», который состоится 24 апреля 2021 года.
«Реал» Мадрид
Коллектив Зинедина Зидана находится в отличной форме и демонстрирует яркую игру, что радует и болельщиков и руководство. Команда вернулась в гонку за чемпионство и отставание от «Атлетико» составляет всего три очка. К тому же, не стоит и забывать о игре в Лиге Чемпионов против «Челси», которая должна пройти в ближайший вторник.
«Реал» обыграл 21 апреля на выезде «Кадис» (0:3), а 18 числа не смог сломить оборону «Хетафе» (0:0). Оба матча проходили в рамках чемпионата Испании.
«Бетис»
«Бетис» проводит стабильный сезон, но не демонстрировал результатов, которые превышали бы ожидания от болельщиков и экспертов. Команда борется за зону еврокубков и нуждается в очках. Матчи с такими командами как «Реал» или «Барселона» всегда являются принципиальными, поэтому коллектив готов дать гранду настоящий бой.
21 апреля «Бетис» сыграл вничью с «Атлетиком» из Бильбао (0:0), а 18 числа также разошелся миром с «Валенсией» (2:2) в чемпионате Испании.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Реал» – 1.518
- Ничья – 4.6
- Победит «Бетис» – 6.68
Статистика
- «Реал» не проигрывает 16 матчей во всех турнирах
- «Бетис» сыграл четыре последних матча вничью в чемпионате
- «Реал» Мадрид не может обыграть «Бетис» на своем поле уже три матча подряд
- Последние две встречи команд завершились исходом ТБ 2.5 + «обе забьют»
Прогноз
Поставить на «Реал» Мадрид с форой (-1), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.869. Мадридский клуб в хорошей форме и борется за чемпионство Испании. Команда уверенно победит своего соперника в этом поединке.