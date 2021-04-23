«Дженоа» – «Специя»: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Дженоа» — «Специя», который состоится 24 апреля 2021 года.
«Дженоа»
«Дженоа» давно не может выиграть в чемпионате, но находится на относительной безопасности от зоны вылета. Однако команде следует собранно играть следующие поединки и добиваться результатов, чтобы гарантировать себе место на следующий сезон. В матче с новичком чемпионата «Специей», опытные игроки «Дженоа» могут продемонстрировать весь свой потенциал. В прошлом туре «Дженоа» разошлась миром с «Беневенто» (2:2), а игрой ранее минимально уступила на выезде «Милану» (1:2).
21 апреля «Дженоа» сыграла вничью с «Беневенто» в чемпионате (2:2), а 18 числа уступила на выезде «Милану» (1:2).
«Специя»
«Специя» выступает с переменным результатом и имеет такое же количество очков, как и «Дженоа». «Специя» редко выигрывает в последних матчах. Обе команды нуждаются в очках, так как решают проблемы сохранения места в Серии А, а это значит, что всех любителей итальянского футбола ждет увлекательное противостояние команд за важные три очка в копилку.
21 апреля «Специя» смогла сдержать наступление «Интера», сведя матч к ничейному результату (1:1), а 18 апреля крупно уступила «Болонье» (1:4)
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Дженоа» – 2.5
- Ничья – 3.06
- Победит «Специя» – 3.39
Статистика
- Последние шесть матчей «Дженоа» завершились исходом «обе забьют»
- «Дженоа» выиграла один матч, а «Специя» всего два поединка из последних десяти турах Серии А
- В пяти последних матчах между клубами был зафиксирован исход «обе забьют»
- Последние пять домашних матчей «Дженоа» закончились вничью
Прогноз
Поставить на «Дженоа», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.5. Хозяева имеют больше опыта выступлений в важных матчах и не уступают в игровой форме своему сопернику. Считаем, что минимальный перевес будет на стороне «Дженоа».