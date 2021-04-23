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«Дженоа» – «Специя»: прогноз и ставки БК Pinnacle

вчера, 17:07

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Дженоа» — «Специя», который состоится 24 апреля 2021 года.

«Дженоа»

«Дженоа» давно не может выиграть в чемпионате, но находится на относительной безопасности от зоны вылета. Однако команде следует собранно играть следующие поединки и добиваться результатов, чтобы гарантировать себе место на следующий сезон. В матче с новичком чемпионата «Специей», опытные игроки «Дженоа» могут продемонстрировать весь свой потенциал. В прошлом туре «Дженоа» разошлась миром с «Беневенто» (2:2), а игрой ранее минимально уступила на выезде «Милану» (1:2).

21 апреля «Дженоа» сыграла вничью с «Беневенто» в чемпионате (2:2), а 18 числа уступила на выезде «Милану» (1:2).

«Специя»

«Специя» выступает с переменным результатом и имеет такое же количество очков, как и «Дженоа». «Специя» редко выигрывает в последних матчах. Обе команды нуждаются в очках, так как решают проблемы сохранения места в Серии А, а это значит, что всех любителей итальянского футбола ждет увлекательное противостояние команд за важные три очка в копилку.

21 апреля «Специя» смогла сдержать наступление «Интера», сведя матч к ничейному результату (1:1), а 18 апреля крупно уступила «Болонье» (1:4)

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Дженоа» – 2.5
  • Ничья – 3.06
  • Победит «Специя» – 3.39

Статистика

  • Последние шесть матчей «Дженоа» завершились исходом «обе забьют»
  • «Дженоа» выиграла один матч, а «Специя» всего два поединка из последних десяти турах Серии А
  • В пяти последних матчах между клубами был зафиксирован исход «обе забьют»
  • Последние пять домашних матчей «Дженоа» закончились вничью

Прогноз

Поставить на «Дженоа», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.5. Хозяева имеют больше опыта выступлений в важных матчах и не уступают в игровой форме своему сопернику. Считаем, что минимальный перевес будет на стороне «Дженоа».

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.Ru
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ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
вчера в 17:20
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб «Специя»
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