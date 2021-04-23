«Дженоа» – «Специя»: прогноз и ставки БК Pinnacle

1619186874

вчера, 17:07

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Дженоа» — «Специя», который состоится 24 апреля 2021 года.

«Дженоа»

«Дженоа» давно не может выиграть в чемпионате, но находится на относительной безопасности от зоны вылета. Однако команде следует собранно играть следующие поединки и добиваться результатов, чтобы гарантировать себе место на следующий сезон. В матче с новичком чемпионата «Специей», опытные игроки «Дженоа» могут продемонстрировать весь свой потенциал. В прошлом туре «Дженоа» разошлась миром с «Беневенто» (2:2), а игрой ранее минимально уступила на выезде «Милану» (1:2).

21 апреля «Дженоа» сыграла вничью с «Беневенто» в чемпионате (2:2), а 18 числа уступила на выезде «Милану» (1:2).

«Специя»

«Специя» выступает с переменным результатом и имеет такое же количество очков, как и «Дженоа». «Специя» редко выигрывает в последних матчах. Обе команды нуждаются в очках, так как решают проблемы сохранения места в Серии А, а это значит, что всех любителей итальянского футбола ждет увлекательное противостояние команд за важные три очка в копилку.

21 апреля «Специя» смогла сдержать наступление «Интера», сведя матч к ничейному результату (1:1), а 18 апреля крупно уступила «Болонье» (1:4)

Котировки БК Pinnacle

Победит «Дженоа» – 2.5

Ничья – 3.06

Победит «Специя» – 3.39

Статистика

Последние шесть матчей «Дженоа» завершились исходом «обе забьют»

«Дженоа» выиграла один матч, а «Специя» всего два поединка из последних десяти турах Серии А

В пяти последних матчах между клубами был зафиксирован исход «обе забьют»

Последние пять домашних матчей «Дженоа» закончились вничью

Прогноз

Поставить на «Дженоа», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.5. Хозяева имеют больше опыта выступлений в важных матчах и не уступают в игровой форме своему сопернику. Считаем, что минимальный перевес будет на стороне «Дженоа».