«Лестер» – «Кристал Пэлас»: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Лестер» — «Кристал Пэлас», который состоится 26 апреля 2021 года.
«Лестер»
Команда Брендана Роджерса продолжает удерживать третье место в чемпионате, сыграв на одну игру меньше прямых конкурентов. Коллектив выдает очень качественный сезон, и чтобы успешно его завершить, «лисам» осталось сделать всего несколько шагов. В матче с «Кристал Пэлас» команда может упрочнить свое преимущество и оторваться от Челси уже на четыре очка.
22 апреля «Лестер» уверенно обыграл дома «Вест Бромвич» в рамках АПЛ, а 18 апреля уже в кубке ФА оказался сильнее «Саутгемптона» (1:0).
«Кристал Пэлас»
Команда находится в середине турнирной таблицы и выступает с переменным успехом. Коллективу не угрожает понижение в классе, поэтому клуб спокойно доигрывает сезон, чтобы после отпуска начать подготовку к новому. В последних нескольких матчах «Кристал Пэлас» выиграл всего один раз, поэтому тренерскому штабу стоит поработать над реализацией моментов команды.
10 апреля «Кристал Пэлас» крупно проиграл на своем поле «Челси» (1:4), а пятого числа сыграл вничью с «Эвертоном» (1:1) в чемпионате Англии.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Лестер» – 1.452
- Ничья – 4.54
- Победит «Кристал Пэлас» – 8.56
Статистика
- «Лестер» выиграл пять матчей из десяти последних во всех турнирах, в то время, как «Кристал Пэлас» одержал только три победы
- Четыре из пяти последних выездных матчей «Кристал Пэлас» завершились исходом «обе забьют»
- В пяти последних матчах между командами, по две победы одержали «Лестер» и «Кристал Пэлас» и один раз была зафиксирована ничья
- Четыре последних домашних матча на поле «Лестера» закончились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на ТБ 2.5, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.98. Команды часто играют между собой в результативный футбол и не являются коллективами, которые любят закрываться в обороне. Предполагаем, что болельщики увидят в этом матче достаточное количество забитых мячей.