«Лестер» – «Кристал Пэлас»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 10:37

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Лестер» — «Кристал Пэлас», который состоится 26 апреля 2021 года.

«Лестер»

Команда Брендана Роджерса продолжает удерживать третье место в чемпионате, сыграв на одну игру меньше прямых конкурентов. Коллектив выдает очень качественный сезон, и чтобы успешно его завершить, «лисам» осталось сделать всего несколько шагов. В матче с «Кристал Пэлас» команда может упрочнить свое преимущество и оторваться от Челси уже на четыре очка.

22 апреля «Лестер» уверенно обыграл дома «Вест Бромвич» в рамках АПЛ , а 18 апреля уже в кубке ФА оказался сильнее «Саутгемптона» (1:0).

«Кристал Пэлас»

Команда находится в середине турнирной таблицы и выступает с переменным успехом. Коллективу не угрожает понижение в классе, поэтому клуб спокойно доигрывает сезон, чтобы после отпуска начать подготовку к новому. В последних нескольких матчах «Кристал Пэлас» выиграл всего один раз, поэтому тренерскому штабу стоит поработать над реализацией моментов команды.

10 апреля «Кристал Пэлас» крупно проиграл на своем поле «Челси» (1:4), а пятого числа сыграл вничью с «Эвертоном» (1:1) в чемпионате Англии.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лестер» – 1.452

Ничья – 4.54

Победит «Кристал Пэлас» – 8.56

Статистика

«Лестер» выиграл пять матчей из десяти последних во всех турнирах, в то время, как «Кристал Пэлас» одержал только три победы

Четыре из пяти последних выездных матчей «Кристал Пэлас» завершились исходом «обе забьют»

В пяти последних матчах между командами, по две победы одержали «Лестер» и «Кристал Пэлас» и один раз была зафиксирована ничья

Четыре последних домашних матча на поле «Лестера» закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз