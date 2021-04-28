«Гранада» — «Кадис»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 13:46

Вашему вниманию обзор линии БК Pinnacle на поединок 34-го тура чемпионата Испании «Гранада» — «Кадис», который пройдет 2 мая 2021 года.

«Гранада»

«Гранада», набрав 42 очка, занимает восьмое место в рейтинге испанской Ла Лиги. По ходу текущего розыгрыша турнира команда одержала 12 побед и шесть ничьих, проиграв 14 поединков своим оппонентам.

В пяти прошлых турах лиги «Гранада» взяла две победы – «Вальядолид» (2:1) и «Эйбар» (4:1). В трех других поединках команда уступила «Севилье» (1:2), «Вильярреалу» (0:3) и «Валенсии» (1:2).

«Кадис»

На счету «Кадиса» 37 баллов и 13-я позиция в общем зачете чемпионата Испании. В пяти предыдущих играх лиги команда уступила только «Реалу» (0:3). Также в данной серии она оформила победы над «Хетафе» (0:1) и «Валенсией» (1:2), и сыграла вничью против «Сельты» (0:0) и «Вальядолида» (1:1).

В гостях «Кадис» старается действовать надежно в защите. Так, в четырех из пяти предыдущих выездных играх этой команды выиграла ставка ТМ(2,5).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Гранада» — 1.98

Ничья – 3.22

Победит «Кадис» — 4.96

Статистика

Три предыдущих очных встречи соперников завершились вничью

Ставка на ТМ(2,5) выиграла в 4 из 5 прошлых дуэлях «Гранады» и «Кадиса»

В 4 из 5 предыдущих гостевых встречах «Кадиса» больше двух голов не забивалось

Прогноз

Сыграть ставку на тотал меньше (2,5) голов букмекерская компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.600. Этот исход регулярно проходит в очных встречах «Гранады» и «Кадиса».