Персонаж фильма «1+1» в полуфинале ЛЧ и казино в судейской. Лучшие шутки апреля

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вчера, 18:29

Шутите ярко, шутите солнечно, шутите так, чтобы лето скорее пришло!

12 место. Все трое детей Антуана Гризманна родились в один день — 8 апреля.

Asper: «Я знаю, что вы делали прошлым летом».

Аксинья: Совпадение это когда двое — а тут уже традиция))

Leha-ha50: Экономно, один раз стол накрывать.

11 место. LOpp — о поражениии «Краснодара» от «Ахмата» со счетом 0:5:

Сегодня Магнит переехал в Пятерочку

10 место. Гарет Бэйл удивил признанием о том, что видел НЛО .

allemz II: Месси все видели)))

sihafazatron: На РенТВ хочет попасть)

SAFqwer: Тихоновецкий из «Луча» в своё время не такое видел…

9 место. Михаилу Боярскому, который всегда с удовольствием комментирует успехи и неудачи «Спартака», наши читатели ответили симметрично:

Futurista: После побед Спартака к Мише в гости заходит «тысяча чертей»…

Qatar Airways:

Спит усталый д'Артаньян и Дзюба спит,

Очень мощен в РПЛ ведь их Зенит.

Но и в Брюгге спать ложатся,

Там Зенит-то не боятся:

«Миша Тёме передай: „При-ез-жай!“»

8 место. Федор Паршунин считает, что лучший форвард лучшей лиги мира должен остаться в «Крыльях Советов». Хорошо, что не в ФНЛ :

Лучший форвард мира должен остаться в «Крыльях»)))))

7 место. Класико «Реал» — «Барселона» показали в необычном месте — канал Рен ТВ. Зрители требуют продолжить эксперимент!

LOpp: Я первый раз смотрел футбол по Рен ТВ. Следующее эль-классико жду на канале Спас

6 место. Дмитрий Селюк раскритиковал лимит на легионеров в РПЛ , а Leha-ha50 моментально расшифровал скрытые мотивы ушлого агента:

Подопечные Селюка готовы к отмене лимита:

5 место. Михаил Вилков в апреле наработал на пожизненное отстранение от судейства. И это не шутка!

Leha-ha50:

На трибунах становится тише…

Тает быстрое время чудес.

До свиданья, наш ласковый Миша,

Возвращайся в свой сказочный лес.

Федор Паршунин:

Это будет эпично:

4 место. Иван Тасминский напоминает, что поражения «Спартака» — огромный стресс не только для болельщиков, но и для официальных футбольных органов:

КДК РФС , когда увидели результат матча Спартака с Уфой и поняли, что им придётся пережить в ближайшую неделю:

3 место. Проникновение сотрудников «Локомотива» и «Спартака» в судейскую комнату стало одной из главных тем апреля в ваших шутках:

Hamman: Подозреваю что в судейской комнате открыли подпольное казино и бордель. Иначе зачем все тайком туда ходят?

Союзник противников: Сухина (поёт) : «Представить страшно мне теперь, что я не ту открыл бы дверь, другой бы улицей прошёл...» И дверь к коллегам не нашёл!

spartach n1: Острый проход Сухины в судейскую, пенальти и гооооол!

Jeck Denielse:

2 место. Во время тренировки «Торонто» на поле выбежал аллигатор, на что Еноты за Арсенал отреагировали рассудительно:

Везде свои сюрпризы, к примеру, Кокорин выбежал на поле во время тренировки «Фиорентины» к удивлению игроков.

1 место. Оказывается, за 7 лет до встречи с «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов вратарь «Челси» Эдуар Менди жил на пособие по безработице. Мика Григорян знает, что было дальше:

Ну а потом он мужика на инвалидном кресле возил. Все смотрели этот фильм)

Вне конкурса. Tostao рассказал в стихах, как в РФС собирали «идеального игрока» сборной России:

Сводный хор пресс-службы сборной РФ исполняет песТню:

Выбирали долго, вроде угадали,

Из достойных НЕЧТО долго собирали.

Экземпляр слепили прям из тех, что были,

А потом, взгруснувши, то и полюбили.

Припев:

Узелок завяжется, и Жирков покажется,

А играя головой, Дзюбой вдруг окажется...