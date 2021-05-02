Персонаж фильма «1+1» в полуфинале ЛЧ и казино в судейской. Лучшие шутки апреля

Шутите ярко, шутите солнечно, шутите так, чтобы лето скорее пришло!
12 место. Все трое детей Антуана Гризманна родились в один день — 8 апреля.
Asper: «Я знаю, что вы делали прошлым летом».
Аксинья: Совпадение это когда двое — а тут уже традиция))
Leha-ha50: Экономно, один раз стол накрывать.
11 место. LOpp — о поражениии «Краснодара» от «Ахмата» со счетом 0:5:
Сегодня Магнит переехал в Пятерочку
10 место. Гарет Бэйл удивил признанием о том, что видел НЛО.
allemz II: Месси все видели)))
sihafazatron: На РенТВ хочет попасть)
SAFqwer: Тихоновецкий из «Луча» в своё время не такое видел…
9 место. Михаилу Боярскому, который всегда с удовольствием комментирует успехи и неудачи «Спартака», наши читатели ответили симметрично:
Futurista: После побед Спартака к Мише в гости заходит «тысяча чертей»…
Qatar Airways:
Спит усталый д'Артаньян и Дзюба спит,
Очень мощен в РПЛ ведь их Зенит.
Но и в Брюгге спать ложатся,
Там Зенит-то не боятся:
«Миша Тёме передай: „При-ез-жай!“»
8 место. Федор Паршунин считает, что лучший форвард лучшей лиги мира должен остаться в «Крыльях Советов». Хорошо, что не в ФНЛ:
Лучший форвард мира должен остаться в «Крыльях»)))))
7 место. Класико «Реал» — «Барселона» показали в необычном месте — канал Рен ТВ. Зрители требуют продолжить эксперимент!
LOpp: Я первый раз смотрел футбол по Рен ТВ. Следующее эль-классико жду на канале Спас
6 место. Дмитрий Селюк раскритиковал лимит на легионеров в РПЛ, а Leha-ha50 моментально расшифровал скрытые мотивы ушлого агента:
Подопечные Селюка готовы к отмене лимита:
5 место. Михаил Вилков в апреле наработал на пожизненное отстранение от судейства. И это не шутка!
Leha-ha50:
На трибунах становится тише…
Тает быстрое время чудес.
До свиданья, наш ласковый Миша,
Возвращайся в свой сказочный лес.
Федор Паршунин:
Это будет эпично:
4 место. Иван Тасминский напоминает, что поражения «Спартака» — огромный стресс не только для болельщиков, но и для официальных футбольных органов:
КДК РФС, когда увидели результат матча Спартака с Уфой и поняли, что им придётся пережить в ближайшую неделю:
3 место. Проникновение сотрудников «Локомотива» и «Спартака» в судейскую комнату стало одной из главных тем апреля в ваших шутках:
Hamman: Подозреваю что в судейской комнате открыли подпольное казино и бордель. Иначе зачем все тайком туда ходят?
Союзник противников: Сухина (поёт) : «Представить страшно мне теперь, что я не ту открыл бы дверь, другой бы улицей прошёл...» И дверь к коллегам не нашёл!
spartach n1: Острый проход Сухины в судейскую, пенальти и гооооол!
Jeck Denielse:
2 место. Во время тренировки «Торонто» на поле выбежал аллигатор, на что Еноты за Арсенал отреагировали рассудительно:
Везде свои сюрпризы, к примеру, Кокорин выбежал на поле во время тренировки «Фиорентины» к удивлению игроков.
1 место. Оказывается, за 7 лет до встречи с «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов вратарь «Челси» Эдуар Менди жил на пособие по безработице. Мика Григорян знает, что было дальше:
Ну а потом он мужика на инвалидном кресле возил. Все смотрели этот фильм)
Вне конкурса. Tostao рассказал в стихах, как в РФС собирали «идеального игрока» сборной России:
Сводный хор пресс-службы сборной РФ исполняет песТню:
Выбирали долго, вроде угадали,
Из достойных НЕЧТО долго собирали.
Экземпляр слепили прям из тех, что были,
А потом, взгруснувши, то и полюбили.
Припев:
Узелок завяжется, и Жирков покажется,
А играя головой, Дзюбой вдруг окажется...
Ряд пользователей успешно поставляет блюда на стол пиршества юмора и иронии...
Ряд пользователей успешно поставляет блюда на стол пиршества юмора и иронии...