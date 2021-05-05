«Ланс» — «Лилль»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 07:58

«Ланс»

«Ланс», набравший 56 очков за 35 туров Лиги 1, занимает пятое место в турнирной таблице. Ближайшего конкурента в лице «Марселя» команда опережает только за счет лучших дополнительных показателей.

В прошлом туре чемпионата «Ланс» проиграл в гостях « ПСЖ » (1:2). Так команда прервала затяжную серию без поражений, которая длилась 13 туров. В семи прошлых домашних играх «Ланс» не проигрывал (три победы и четыре ничьи). При этом, ставка на «обе забьют – да» выиграла в пяти последних матчах команды на ее поле.

«Лилль»

За три тура до конца чемпионата Франции «Лилль» лидирует в турнирной таблице, опережая « ПСЖ » на один балл. В текущем розыгрыше Лиги 1 команда одержала 22 победы, 10 раз сыграла вничью и потерпела только три поражения.

Последней жертвой «Лилля» стала «Ницца», которая была обыграна в прошлом туре (2:0). В 17-и гостевых играх первенства «Лилль» побеждал 12 раз, забив в этих матчах 31 гол, и пропустив только 11 мячей.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ланс» — 4.140

Ничья – 3.590

Победит «Лилль» — 1.990

Статистика

«Лилль» побеждал «Ланс» в 7 из 10 прошлых матчах

«Лилль» выиграл 10 из 11 последних гостевых поединка в чемпионате

В 8 из 10 предыдущих матчах «Ланса» в чемпионате выиграла ставка ТБ (2,5)

Прогноз

В этом матче рекомендуем рассмотреть ставку на победу «Лилля», которую букмекерская компания Pinnacle оценивает коэффициентом 1.990. «Лилль» стабильно обыгрывал «Ланс» в прошлых очных встречах. Кроме того, лидер чемпионата Франции отлично проводит гостевые игры.