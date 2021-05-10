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Агент «турецкого Месси»: «Слухи о ЦСКА? Это полная чушь»

10 мая 2021, 08:28

ЦСКА не претендует на полузащитника «Трабзонспора» Абдюлкадира Омюра. Об этом заявил агент футболиста.

Это полная чушь и выдумка. Не стоит обращать внимания на эту информацию.

Недавно ходили слухи, что 21-летнего турка может купить «Челси» и отдать в аренду армейцам. Ранее Омюр признался, что хочет перейти в «Барселону».

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Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek ответ SAFqwer (раскрыть)
10 мая в 23:52
Кстати, и тот Месси о котором я говорил и тот о котором, ты говоришь, оба "Месси" из нашего города)))
SAFqwer
SAFqwer ответ Dauletbek (раскрыть)
10 мая в 20:30
Я где-то читал, что казахский Месси это Зайнутдинов из ЦСКА)))
Dauletbek
Dauletbek ответ SAFqwer (раскрыть)
10 мая в 18:03
Казахский Месси играет в Кайрате, но не похож на Месси, его можно было бы сравнить с Неймаром
abramjan
abramjan
10 мая в 17:43, ред.
А почему не го с месей сравнивают?...такой же жадный до денег и высокомерный и допинг жрет?
SAFqwer
SAFqwer
10 мая в 14:16
Каких только Месси нет, и казахский и турецкий и хз какой...Но пока никто к оригиналу и близко не подошёл))) В Барсу голубчик видите ли хочет; ну-ну, удачи...мечтать не вредно, хотя чем чёрт не шутит...
1_DEIVID
1_DEIVID
10 мая в 14:09
ЦСКА уже в Турции чушью обзывают.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
10 мая в 13:19
У них уже был Казанский Месси(Ахметов). Был, да сплыл.
particular
particular
10 мая в 13:18
Агент нацелился в поднебесные высоты еврофутбола...
ЦСКА, безусловно не Барса, но и Омюр, совсем не Холланд 😅️
1-я конная
1-я конная ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
10 мая в 12:50
Это как Зенит покупает и в Сочи отдаёт? Так это чисто миллеровская схема
Zak11
Zak11
10 мая в 12:23
А у нас был русский месси
oFANATo
oFANATo
10 мая в 10:54, ред.
Омюр очень интересный игрок.
Потенциал огромный. Скорость, дрибллинг, техника обращения с мячом, ну и неплохо видит поле.
Но слух больше похож на работу агентов.
ermak6848
ermak6848
10 мая в 10:04
Перелётная " Утка " ..
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
10 мая в 09:32
Коням теперь бы о гибралтарском или эстонском Месси помечтать.
Особенно если мимо ЕК пролетят.
А вот схема, когда купит один клуб, а отдаст в аренду в другой, чисто гинерская. И покупать не нужно, и игрок есть...
beefs
beefs
10 мая в 09:10
Хотеть не вредно...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
10 мая в 09:02
Не нужен нам Месси турецкий,Омюра нам не нужна.....!
swed27
swed27
10 мая в 08:52
До Месси ему как до Луны даже до турецкого
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
10 мая в 08:49
Ахахах! Турецкий месси.
Александр Апалько
Александр Апалько
10 мая в 08:36
Неплохая у парня самооценка. Но как говорится, хотеть не вредно.
КЭТиК
КЭТиК
10 мая в 08:31
Через ЦСКА транзит в Челси.
shlomo
shlomo
10 мая в 08:29
Уток еще много будет летать...
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