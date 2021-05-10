Агент «турецкого Месси»: «Слухи о ЦСКА? Это полная чушь»

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10 мая 2021, 08:28

ЦСКА не претендует на полузащитника «Трабзонспора» . Об этом заявил агент футболиста.

Это полная чушь и выдумка. Не стоит обращать внимания на эту информацию.

Недавно ходили слухи, что 21-летнего турка может купить «Челси» и отдать в аренду армейцам. Ранее Омюр признался, что хочет перейти в «Барселону».