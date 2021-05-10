Агент «турецкого Месси»: «Слухи о ЦСКА? Это полная чушь»

ЦСКА не претендует на полузащитника «Трабзонспора» Абдюлкадира Омюра. Об этом заявил агент футболиста.
Это полная чушь и выдумка. Не стоит обращать внимания на эту информацию.
Недавно ходили слухи, что 21-летнего турка может купить «Челси» и отдать в аренду армейцам. Ранее Омюр признался, что хочет перейти в «Барселону».
ЦСКА, безусловно не Барса, но и Омюр, совсем не Холланд 😅️
ЦСКА, безусловно не Барса, но и Омюр, совсем не Холланд 😅️
Потенциал огромный. Скорость, дрибллинг, техника обращения с мячом, ну и неплохо видит поле.
Но слух больше похож на работу агентов.
Потенциал огромный. Скорость, дрибллинг, техника обращения с мячом, ну и неплохо видит поле.
Но слух больше похож на работу агентов.
Особенно если мимо ЕК пролетят.
А вот схема, когда купит один клуб, а отдаст в аренду в другой, чисто гинерская. И покупать не нужно, и игрок есть...
Особенно если мимо ЕК пролетят.
А вот схема, когда купит один клуб, а отдаст в аренду в другой, чисто гинерская. И покупать не нужно, и игрок есть...