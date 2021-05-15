«Вест Бромвич» – «Ливерпуль»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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сегодня, 13:33

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Вест Бромвич» — «Ливерпуль», который состоится 16 мая 2021 года.

«Вест Бромвич»

Команда уже точно по результатам сезона покидает АПЛ , и следующий футбольный год начнет в Чемпионшипе. Однако за несколько матчей до окончания чемпионата, коллектив может «громко хлопнуть дверью», создав проблемы «Ливерпулю», который отчаянно пытается пробиться в первую четверку турнирной таблицы. Нас ждет очень интересный поединок двух команд с разными целями на эту встречу.

9 мая «Вест Бромвич» проиграл на выезде «Арсеналу» (1:3), а третьего числа сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» (1:1). Оба матча проходили в рамках АПЛ .

«Ливерпуль»

Команда после провала в середине чемпионата набрала хорошую форму и давно не проигрывает. Подопечные Клоппа пытаются догнать «Челси», от которого отстают на четыре очка, имея одну игру в запасе. В нынешнем матче команда попытается захватить преимущество с первых минут и довести дело до логического завершения, набрав три очка.

13 мая «Ливерпуль» выиграл сложный матч на выезде с «Манчестер Юнайтед» (2:4), а девятого числа команда обыграла на своем поле «Саутгемптон» (2:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Вест Бромвич» – 12.25

Ничья – 7.11

Победит «Ливерпуль» – 1.222

Статистика

«Ливерпуль» проиграл всего один матч в последних десяти матчах во всех турнирах

«Вест Бромвич» выиграл три игры в последних десяти матчах

Три из последних четырех матчей между командами завершились ничейным результатом

Пять из шести последних домашних матчей «Вест Бромвича» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на «Ливерпуль» с форой (-2), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.961. Команда Клоппа находится в отличной форме и сможет справиться с аутсайдером, который все же попытается оказать достойное сопротивление.