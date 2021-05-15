«Вест Бромвич» – «Ливерпуль»: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Вест Бромвич» — «Ливерпуль», который состоится 16 мая 2021 года.
«Вест Бромвич»
Команда уже точно по результатам сезона покидает АПЛ, и следующий футбольный год начнет в Чемпионшипе. Однако за несколько матчей до окончания чемпионата, коллектив может «громко хлопнуть дверью», создав проблемы «Ливерпулю», который отчаянно пытается пробиться в первую четверку турнирной таблицы. Нас ждет очень интересный поединок двух команд с разными целями на эту встречу.
9 мая «Вест Бромвич» проиграл на выезде «Арсеналу» (1:3), а третьего числа сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» (1:1). Оба матча проходили в рамках АПЛ.
«Ливерпуль»
Команда после провала в середине чемпионата набрала хорошую форму и давно не проигрывает. Подопечные Клоппа пытаются догнать «Челси», от которого отстают на четыре очка, имея одну игру в запасе. В нынешнем матче команда попытается захватить преимущество с первых минут и довести дело до логического завершения, набрав три очка.
13 мая «Ливерпуль» выиграл сложный матч на выезде с «Манчестер Юнайтед» (2:4), а девятого числа команда обыграла на своем поле «Саутгемптон» (2:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Вест Бромвич» – 12.25
- Ничья – 7.11
- Победит «Ливерпуль» – 1.222
Статистика
- «Ливерпуль» проиграл всего один матч в последних десяти матчах во всех турнирах
- «Вест Бромвич» выиграл три игры в последних десяти матчах
- Три из последних четырех матчей между командами завершились ничейным результатом
- Пять из шести последних домашних матчей «Вест Бромвича» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на «Ливерпуль» с форой (-2), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.961. Команда Клоппа находится в отличной форме и сможет справиться с аутсайдером, который все же попытается оказать достойное сопротивление.