Скандальный «Локомотив»: уход Николича, эпопея Мухина и стареющие лидеры

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сегодня, 10:06

Во всех линиях проблемы, а новое руководство не зашло с козырей.

Николич не получил уважения

Сразу после смены верховной власти в клубе начали писать, что Николича хотят отправить в отставку. Был в конце прошлого года неудачный отрезок, финишировали на дне в группе ЛЧ – хватало футбольных нареканий. Но победная серия весной и успех в Кубке России изменили отношение фанатов к Николичу. Как его теперь гнать после побед?

Но всё бывает в РПЛ . Достаточно продемонстрировать неуважение к Марко. Стратегия корпоративного негатива родом из США первой половины прошлого века. Но те комментарии и действия, что себе позволяли боссы тогда, сейчас ведут в суд и к уходу ценного работника. Николич выжимает максимум. Ему нужно предлагать не просто новый контракт, а план развития команды. А если нет, то уедет, и это будет потеря для клуба, но не факт, что для тренера.

Война агента против руководства

Когда в видных российских клубах меняется руководство, то агенты сразу обозначают влияние. Классический маленький шантаж. Если говорим о «Локомотиве», то речь о Вадиме Шпиневе. Ведет дела братьев Миранчуков, Баринова, Жемалетдинова, Мухина, Куликова и Лысова. Куда смотрел Кикнадзе? Нельзя позволять, чтобы половина перспективных ребят связала карьеру с одним человеком. Всегда плохо заканчивается.

Сейчас 19-летний Мухин, получив поддержку от Черчесова – парень вправду необычно и классно отбирает мяч, захотел больше денег. Его не интересует, что «Локомотив» в него поверил, слушает агента, поэтому легко может достаться ЦСКА за небольшие деньги. Возможно, найдут цивилизованный выход, обмен на Тикнизяна. Но Николичу не нравится, что Мухин, Антон Миранчук, Жемалетдинов и Куликов на линии обстрела в войне агента и новых боссов клуба. И это – повод уйти.

Подвешенное состояние Чорлуки

Есть еще агенты иностранных игроков. У Чорлуки годами была неадекватная для защитника РПЛ зарплата. Потом согласился на вдвое меньший контракт – так информацию подали через инсайдеров, хотя на деле Чарли до сих пор может получать очень много денег. В итоге представить Ведрана сыграл на той же скрипке, что Шпинев – ЦСКА якобы может забрать игрока, ведь там Олич.

Есть еще идеальный для «Локомотива» вариант – хорват пойдет работать в тренерский штаб сборной. Но само прощание – когда лидер сообщает об уходе, а клуб молчит, смотрится коряво. Недоработали, не смогли по-человечески. Это не значит, что во всем виноваты Леонченко и Плутник, но похоже на историю перехода Гильерме в «Спартак». Сейчас вратарь рассказывает, как не любит соседей, а когда торговались за контракт, то все средства были хороши.

Легионерам вряд ли интересна ЛЕ

Одна из очевидных, но важных причин вербовки по-настоящему классных игроков «Локомотивом» заключалась в стабильном попадании в группы Лиги чемпионов. Сейчас подкалывают «Спартак» «всего вторым местом», но «железнодорожникам» эта высота открывала прямой путь к большим деньгам. О финансах еще скажем, а здесь надо поговорить об амбициях.

Крыховяк съездит на Евро-2020, где будет пасовать на Левандовски. Ему привычно понравится, а французская жена, путешествия между Санкт-Петербургом и Севильей (в этих городах пройдет групповой этап для поляков), может подумать о переезде. Спасает только возраст Гжегожа – уже 31 год. Но есть еще Мурило, Камано, Пабло, или Зе Луиш. Хватит ли у них мотивации без ЛЧ ?

Клуб ожидает дефицит бюджета

РЖД не будет наращивать финансирование, контракты игроков основы такие, что Плутник не предлагает Мухину и Жемалетдинову, чье соглашение вообще заканчивается летом, много денег. И никому не предложит. С подписаниями дорогостоящих новичков будут проблемы. «Локомотив» выжил, поскольку выжал из последних мест в ЛЧ около 75 миллионов евро за три сезона. В Лиге Европы такие деньги не заработать. УЕФА планирует пересмотреть систему выплат.

Если в конце года будет дыра в размере двух миллиардов рублей – 22 млн евро, как раз по размеру премиальных за ЛЧ , то уже сейчас надо планировать урезания расходов. Чорлуке не предложат остаться еще на год. Игнатьев может искать себе новый клуб в 34 года, или завершить карьеру. У Эдера та же история. Но даже Крыховяк на контракте всего до лета 2022-го, как Смолов, Гильерме и Рыбус. Не исключено, что «Локомотиву» придется принимать решения о прощаниях ради заработков.

Так было с Алексеем Миранчуком, и для клуба плохо, что его брат Антон восстанавливался от травмы, не играл и не попал на Евро-2020. Очевидно, что без рекламы много денег на 25-летнего игрока атаки не получат даже от «Зенита». Можно поставить на прорыв Баринова на континентальном первенстве и попробовать пристроить его в Европе. Но если уйдет Мухин и задумается о будущем Жемалетдинов, кто будет играть? И кто будет тренировать?

«Локомотив» спасало дикие везение

Забавно вышло: Кикнадзе серией хаотичных решений привел в клуб тренера, что умеет работать в стиле «Локомотива». У них невеселый футбол – финал Кубка России служит тому доказательством, «Крылья Советов» смотрелись живее, зато эффективный. Всплески бывают, но чаще это строго рациональная игра. «Железнодорожники» могут быть десятыми по ряду параметров, но в таблице на третьем месте.

Если «Ахмат» подарит победу над «Спартаком» — отправятся в квалификацию ЛЧ . Но нет руководства уровня этого турнира. Нет коммуникации – не говорят о планах, не реагируют на важную информацию. Есть серия взбалмошных решений, вроде увольнения работников за корпоративный мем с матерным словом – клинический случай. В 21 веке нельзя быть таким душным, ведь выставляешь себя человеком выдуманного прошлого.

Фанаты ведь с радостью употребят матерные слова, если «Локомотив» в ближайшие недели потеряет Чорлуку, Мухина, Жемалетдинова и Николича. А после этого Крыховяку может не понравиться новый тренер – подумает об уходе. Рыночная стоимость хавбека за год до завершения контракта смешная для любого клуба топ-5. Захочет жена в Италию – будет ей Италия, и выбор широкий, поскольку полузащитник высочайшего класса.

У «Локомотива» есть крутые игроки, и проснувшийся Смолов – тому доказательство. Но манера и качество управления – слабое место. Они и так фантастически везучие, как Сухина, которому долго прощали фривольное поведение не по букве закона. Но «Локомотиву» будет сложно удержаться на самой вершине, если агенты будут решать вместо игроков, а толковый тренер уйдет, сославшись на низкий класс руководителей.