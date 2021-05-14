Вопрос усиления и три конкурента. Сохранится ли доминирование «Манчестер Сити»

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сегодня, 02:16

«Ман Сити» поднялся на вершину и может быть спокоен? «Соккер.ру» — о том, будет ли Гвардиола усиливать состав, и кого ему стоит опасаться.

Когда та или иная команда становится чемпионом страны, довольно быстро радость поклонников и чувство удовлетворения игроков сменяются вопросом «А что дальше?» «Манчестер Сити» сейчас кажется идеальной доминирующей фигурой не только в Англии, но и в Европе. Все остальные традиционные гегемоны переживают разные виды перестройки.

И тот факт, что три из четырех команд-финалисток двух еврокубков представляют Англию, где доминирует «Сити», лишь подчеркивает: сила «горожан» на фоне традиционных внутренних соперников переносится и на Европу. Тем интереснее, что будет дальше. Есть ряд ключевых вопросов, о которых мы пока можем рассуждать весьма приблизительно, но примериться всё же стоит.

Усиление состава

Можно вспомнить сумасшедшие трансферные кампании Гвардиолы в «Сити», когда он тратил безумные деньги на защитников. Сейчас это решение кажется более чем оправданным. Как приход ван Дейка в «Ливерпуль» сыграл ключевую роль в стабилизации игры «красных» и их успехе, так и появление Рубена Диаша в «Сити» в нынешнем сезоне позволило «горожанам» преобразиться. Гвардиола долго и упорно искал именно такой трансфер. Но сейчас не кажется, что он будет стремиться к усилению любыми судьбами. Не в защите точно.

Тем не менее, ходят слухи об интересе «Сити» к Холанду из дортмундской «Боруссии», а также к Харри Кейну из «Тоттенхэма». Скорее всего, такие слухи будут связывать их со всеми топ-клубами ближайшим летом. Просто потому, что это наиболее эффективные центрфорварды, которые потенциально могут попасть на рынок. Обоим нужны новые вызовы и более амбициозные клубы. «Сити» с позиции чемпиона Англии и финалиста Лиги чемпионов может себе позволить задавать темп торгам. Но если этого захочет сам Гвардиола.

Есть пара противоречивых моментов. С одной стороны, «Сити» научился играть эффективно вовсе без центрального нападающего. С другой, команду покинет Серхио Агуэро, который забил 258 мячей в 387 матчах и внес колоссальный вклад в современную историю «Сити». Гвардиола говорил, что заменять Агуэро никем не станет. Но неужели «горожане» откажутся от большой заварушки на рынке, если таковая случится?

В атакующих ресурсах «Сити» сейчас не испытывает большой потребности. И даже если уйдет Агуэро, это просто даст чуть больше шансов Стерлингу, который оказался оттерт от основного состава высокой конкуренцией. То же самое касается и полузащиты. Тут «Сити» связывают с интересом к Райсу из «Вест Хэма» и Грилишу из «Астон Виллы».

Да, у «Сити» и в этой линии есть неиспользованные ресурсы. Однако Гвардиола наверняка помнит, как долго он пытался восполнить вакуум в защите после ухода Компани. Только появление Диаша всё исправило. Чемпион даже после успеха не должен останавливаться в поиске совершенства. Да, кажется, что «Сити» сейчас идеален и не требует доработок. Но всегда нужно искать, и «горожане» не откажутся поучаствовать в ценовой войне за топового исполнителя.

Доминирование в следующем сезоне

Сейчас кажется невозможным поиск слабых мест и причин, по которым «горожане» не стали бы главными претендентами на титул с самого начала следующего сезона. Однако нельзя забывать о психологических факторах, которые могут ухудшить качество игры команды при тех же исполнителях. Кроме того, по ходу нынешнего сезона «Сити» демонстрировал не самые удачные образцы игры – старт был чуть ли не провальным.

Да и фактор перестроения конкурентов нельзя упускать. В Англии клубы располагают достаточно весомыми ресурсами, чтобы попытаться догнать ушедшего в отрыв, потратив на это не многие годы, как во Франции, например, где все от ПСЖ по возможностям отстают колоссально, а несколько месяцев. АПЛ – не то место, где кто-либо может расслабиться.

Конкуренты «Манчестер Сити»

«Горожане» начнут следующий сезон явными фаворитами, но не нужно недооценивать тех, кто будет теперь бросать вызов. Это в первую очередь «Челси», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». «Ливерпулю» до сих пор больно и обидно за то, как долго он шел к вершине, когда казался безукоризненным, и как быстро он потерял свой статус. Уязвленная гордость «Ливерпуля» должна стать большим катализатором перемен.

Впрочем, главными переменами у «красных» должно быть избавление от травм. Большую часть сезона команда Клоппа играла с какой-то экспериментальной защитой. Вылетел ван Дейк и другие оборонцы, в лазарете долго сидели и полузащитники, включая Хендерсона. Для «Ливерпуля» это был какой-то сезон-костыль, в рамках которого еще и атака хромала – трезубец Салаха, Мане и Фирмино выглядел игрушечным, надувным. А люди вроде те же.

Но резче всего произошло преображение «Челси», который при Тухеле стал на себя обращать внимание чуть ли не больше, чем «Сити». С «горожанами» в какой-то момент всё стало ясно, а вот «Челси» начал раскрывать себя с новой стороны. Надежная и жесткая в своих выпадах команда, которая при новом тренере мгновенно обрела новый стиль, и кажется, что Тухель и игроки «Челси» идеально подходят друг другу.

Стали раскрываться закупленные дорого прошлым летом исполнители. А к следующему сезону они могут прибавить, да и боссы клуба могут подкинуть денег на покупки уже под Тухеля. Так что чуток подправленный «Челси» может всерьез насолить «Сити». Он уже это делает во внутренних турнирах в конце сезона. А впереди еще финал Лиги чемпионов.

«Манчестер Юнайтед», что любопытно, не рассматривался по ходу сезона ни разу как главный конкурент «Сити». Тем не менее, команда Сульшера долго держится на втором месте и будет второй по силе в Премьер-Лиге – уже здорово, уже солидно, что бы там ни говорили о проблемах и игре МЮ . Только «Юнайтед» важно сохранить прогресс. При Сульшере эта команда уже удивляла всех как набором потрясающего хода, так и потерей всякой уверенности и убедительности.

Именно на этих трех конкурентов «Сити» необходимо поглядывать в контексте борьбы, которая развернется в Англии в следующем сезоне. «Горожане» могут закрепиться и в роли доминирующего клуба в Европе, как это было у «Барселоны», у «Реала», у «Баварии». Наступает новая увлекательная фаза для наблюдателя: за телодвижениями обладателя титула и претендентов на него.