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Вопрос усиления и три конкурента. Сохранится ли доминирование «Манчестер Сити»

сегодня, 02:16
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«Ман Сити» поднялся на вершину и может быть спокоен? «Соккер.ру» — о том, будет ли Гвардиола усиливать состав, и кого ему стоит опасаться.

Когда та или иная команда становится чемпионом страны, довольно быстро радость поклонников и чувство удовлетворения игроков сменяются вопросом «А что дальше?» «Манчестер Сити» сейчас кажется идеальной доминирующей фигурой не только в Англии, но и в Европе. Все остальные традиционные гегемоны переживают разные виды перестройки.

И тот факт, что три из четырех команд-финалисток двух еврокубков представляют Англию, где доминирует «Сити», лишь подчеркивает: сила «горожан» на фоне традиционных внутренних соперников переносится и на Европу. Тем интереснее, что будет дальше. Есть ряд ключевых вопросов, о которых мы пока можем рассуждать весьма приблизительно, но примериться всё же стоит.

Усиление состава

Можно вспомнить сумасшедшие трансферные кампании Гвардиолы в «Сити», когда он тратил безумные деньги на защитников. Сейчас это решение кажется более чем оправданным. Как приход ван Дейка в «Ливерпуль» сыграл ключевую роль в стабилизации игры «красных» и их успехе, так и появление Рубена Диаша в «Сити» в нынешнем сезоне позволило «горожанам» преобразиться. Гвардиола долго и упорно искал именно такой трансфер. Но сейчас не кажется, что он будет стремиться к усилению любыми судьбами. Не в защите точно.

Тем не менее, ходят слухи об интересе «Сити» к Холанду из дортмундской «Боруссии», а также к Харри Кейну из «Тоттенхэма». Скорее всего, такие слухи будут связывать их со всеми топ-клубами ближайшим летом. Просто потому, что это наиболее эффективные центрфорварды, которые потенциально могут попасть на рынок. Обоим нужны новые вызовы и более амбициозные клубы. «Сити» с позиции чемпиона Англии и финалиста Лиги чемпионов может себе позволить задавать темп торгам. Но если этого захочет сам Гвардиола.

Есть пара противоречивых моментов. С одной стороны, «Сити» научился играть эффективно вовсе без центрального нападающего. С другой, команду покинет Серхио Агуэро, который забил 258 мячей в 387 матчах и внес колоссальный вклад в современную историю «Сити». Гвардиола говорил, что заменять Агуэро никем не станет. Но неужели «горожане» откажутся от большой заварушки на рынке, если таковая случится?

В атакующих ресурсах «Сити» сейчас не испытывает большой потребности. И даже если уйдет Агуэро, это просто даст чуть больше шансов Стерлингу, который оказался оттерт от основного состава высокой конкуренцией. То же самое касается и полузащиты. Тут «Сити» связывают с интересом к Райсу из «Вест Хэма» и Грилишу из «Астон Виллы».

Да, у «Сити» и в этой линии есть неиспользованные ресурсы. Однако Гвардиола наверняка помнит, как долго он пытался восполнить вакуум в защите после ухода Компани. Только появление Диаша всё исправило. Чемпион даже после успеха не должен останавливаться в поиске совершенства. Да, кажется, что «Сити» сейчас идеален и не требует доработок. Но всегда нужно искать, и «горожане» не откажутся поучаствовать в ценовой войне за топового исполнителя.

Доминирование в следующем сезоне

Сейчас кажется невозможным поиск слабых мест и причин, по которым «горожане» не стали бы главными претендентами на титул с самого начала следующего сезона. Однако нельзя забывать о психологических факторах, которые могут ухудшить качество игры команды при тех же исполнителях. Кроме того, по ходу нынешнего сезона «Сити» демонстрировал не самые удачные образцы игры – старт был чуть ли не провальным.

Да и фактор перестроения конкурентов нельзя упускать. В Англии клубы располагают достаточно весомыми ресурсами, чтобы попытаться догнать ушедшего в отрыв, потратив на это не многие годы, как во Франции, например, где все от ПСЖ по возможностям отстают колоссально, а несколько месяцев. АПЛ – не то место, где кто-либо может расслабиться.

Конкуренты «Манчестер Сити»

«Горожане» начнут следующий сезон явными фаворитами, но не нужно недооценивать тех, кто будет теперь бросать вызов. Это в первую очередь «Челси», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». «Ливерпулю» до сих пор больно и обидно за то, как долго он шел к вершине, когда казался безукоризненным, и как быстро он потерял свой статус. Уязвленная гордость «Ливерпуля» должна стать большим катализатором перемен.

Впрочем, главными переменами у «красных» должно быть избавление от травм. Большую часть сезона команда Клоппа играла с какой-то экспериментальной защитой. Вылетел ван Дейк и другие оборонцы, в лазарете долго сидели и полузащитники, включая Хендерсона. Для «Ливерпуля» это был какой-то сезон-костыль, в рамках которого еще и атака хромала – трезубец Салаха, Мане и Фирмино выглядел игрушечным, надувным. А люди вроде те же.

Но резче всего произошло преображение «Челси», который при Тухеле стал на себя обращать внимание чуть ли не больше, чем «Сити». С «горожанами» в какой-то момент всё стало ясно, а вот «Челси» начал раскрывать себя с новой стороны. Надежная и жесткая в своих выпадах команда, которая при новом тренере мгновенно обрела новый стиль, и кажется, что Тухель и игроки «Челси» идеально подходят друг другу.

Стали раскрываться закупленные дорого прошлым летом исполнители. А к следующему сезону они могут прибавить, да и боссы клуба могут подкинуть денег на покупки уже под Тухеля. Так что чуток подправленный «Челси» может всерьез насолить «Сити». Он уже это делает во внутренних турнирах в конце сезона. А впереди еще финал Лиги чемпионов.

«Манчестер Юнайтед», что любопытно, не рассматривался по ходу сезона ни разу как главный конкурент «Сити». Тем не менее, команда Сульшера долго держится на втором месте и будет второй по силе в Премьер-Лиге – уже здорово, уже солидно, что бы там ни говорили о проблемах и игре МЮ. Только «Юнайтед» важно сохранить прогресс. При Сульшере эта команда уже удивляла всех как набором потрясающего хода, так и потерей всякой уверенности и убедительности.

Именно на этих трех конкурентов «Сити» необходимо поглядывать в контексте борьбы, которая развернется в Англии в следующем сезоне. «Горожане» могут закрепиться и в роли доминирующего клуба в Европе, как это было у «Барселоны», у «Реала», у «Баварии». Наступает новая увлекательная фаза для наблюдателя: за телодвижениями обладателя титула и претендентов на него.

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Все комментарии
Roger Young
Roger Young
сегодня в 12:39
хорошая статья. Спасибо. Удачи Сити в финале Лиги Чемпионов
Bom Bom
Bom Bom
сегодня в 10:29
Даже Сити нужен наконечник. Физически крепкий напористый футболист, который в сложный момент продавит защиту и с мясом занесет круглого в ворота.
Василий Корнечук
Василий Корнечук
сегодня в 06:12
Извините за такой формат. Сначала написал, потом увидел, сколько написал.
Василий Корнечук
Василий Корнечук
сегодня в 06:11, ред.
Знаете что напишу. Манчестер Сити не английский клуб. Он вообще не английский клуб. На разных этапах чемпионата Англии были разные лидеры. Это понятно. Трудно назвать страны, в которых было бы не так. Может быть Греция, там Олимпиакос с около сорока раз становился чемпионом. Еще Шотландия Селтик. Но в целом картина понятна, что я имею ввиду. Так вот Манчестер 1990х это был клуб, в котором играли английские лидеры. Одни уходили, другие приходили. Нэвилл, Скоулз, Бекхем, Гиггз- это все британский футбол. Это игроки, которые делали игру. Был чемпионом Блекберн. Яркая команда. С английскими игроками. Были чисто английские команды. Лидс, Ньюкасл. Они не побеждали, но находились какой-то период среди лидеров. Даже Челси. Сколько было легионеров в Челси, сколько иностранных тренеров. Но там были Лэмпард, Терри и компания. конечно Челси был загружен иностранцами. Иногда в период Дзолы, в период Раньери, там вообще команда из иностранцев была сформирована. Но британский стиль чувствовался в игре. И не так долго Челси держался без английских футболистов. Снова таки от английских игроков во многом зависела игра Челси. Что касается Ливерпуля там был Джерард, свой лидер команды. Был Хески, был Оуэн. Яркие игроки.У Арсенала была маленькая "франция". Но помимо французов в Арсенале был Сол Кемпбелл, который был колоритным футболистом и в принципе боевым лидером. Был Коул, без которого трудно представить интересную игру Арсенала. То есть были британские лидеры. Но вот Манчестер Сити несмотря на Стерлинга, этого защитники Вокера. Просто самая не английская команда. Это интернационал, не играющий по национальным канонам. Если в других клубах с легионерами пробивался какой-то британский футбол, то здесь команда не британская по духу совершенно. Можно сказать, вот они тоже играют в силовой футбол. Ну с оговорками, можно так сказать, но в принципе, клуб не английский. Гвардиола самый не британский тренер. Даже Вингер что-то интересное создавал отчасти похожее на британский футбол, был там конечно Анри с этими выбеганиями в контратаку. Но Гвардиола это не английский тренер вообще. Это мое мнение.
Hoyar
Hoyar
сегодня в 05:07
Сити нужен нападающий, Агуэро уходит.
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