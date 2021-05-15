«Тедеско ничего не сделал для „Спартака“». Команда Доменико vs стандарты Лиги чемпионов

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сегодня, 13:02

Билялетдинов выступил в стиле ТВ-экспертов, а «Соккер.ру» оценивает факты.

Динияру Билялетдинову не понравилось, как провожали Тедеско. Слишком по-доброму, тепло, якобы под дифирамбы, хотя их и не было. Бывший игрок считает, что второе место не крутое достижение для молодого коллектива.

Что такого Тедеско сделал? Я не понимаю. Да, команда может попасть в Лигу чемпионов, но и то только в квалификацию. Теперь с каждым тренером так будут прощаться? Надо же что-то выиграть, подтвердить фразу, что «Спартак» — великий клуб. Тедеско ничего не сделал для клуба, чтобы провожать его под фанфары. Обидно за наших специалистов, которые многое делали для «Спартака», но таких оваций в их адрес не было.

Но давайте без эмоций накануне решающего тура пройдемся по ключевым параметрам игры «Спартака», второй команды в таблице. Выясним, тянет ли коллектив Тедеско на путевку в ЛЧ . Узнаем, что надо исправить.

Ведь в будущем сезоне столетний юбилей, ставки лишь вырастут, надо с каждым годом играть сильнее.

Реализация шансов

Сразу парадокс, друг москвичей. «Спартак» забил больше голов, чем их сумма xG, но одновременно проблема как раз в реализации лучших подходов. Но разгадка есть. Команде сложно ломать эшелоны чужой защиты – та же беда была год-два назад у «Зенита», поэтому по количеству ударов «красно-белые» лишь четвертые. Но отрыв ЦСКА и «Динамо» небольшой. А вот доля ударов в створ – беда, лишь девятые. Зато есть еще соотношение точных попыток к голам, и вот тут «Спартак» уже второй. Также помним о сумме xG – тоже второе место. Должна настораживать лишь доля пенальти – их сразу 9, как у «Динамо», и голов со стандартов – 13 штук, как у «Зенита». Но в ЛЧ ведь разрешают забивать не только с игры. «Спартак» по множеству атакующих параметров именно второй, а это уровень ЛЧ .

Действия в обороне

Казалось бы, ахиллесова пята – по пропущенным мячам отстали от «Зенита» на десять штук, держатся на седьмом месте в РПЛ . Вот только «Локомотив» пропустил столько же, а только команда Николича еще может отобрать у «Спартака» путевку в ЛЧ . Хорошо идущий «Рубин», к слову, пропустил лишь на три меньше. Максименко не лучший голкипер сезона по отраженным ударам, но у него добротное седьмое место во вратарской таблице с высокой плотностью. При этом оборона допускала слишком много ударов – «Спартак» еще хуже по этому параметру, чем «Локомотив». С другой стороны, «Краснодар» опустился на 14-е место, когда играл в ЛЧ и выходил в плей-офф ЛЕ . «Спартаку» явно надо прибавить по отборам и перехватам, играть агрессивнее именно один в один. Также полезно перенять у «Локомотива» вроде бы спорное умение пропускать один раз по 5-6 голов, но дальше забирать в 52 % игр «сухари». «Спартак» лишь в 21 % матчей ушел без ошибки в защите – это большой минус для ЛЧ .

Работа с мячом и пасы

«Челси» умеет играть без мяча, «Манчестер Сити» — с мячом. Но культура работы у всех лучших клубов ЛЧ завораживает. «Спартак» по точности передач на пятом месте в РПЛ , но «Локомотив» их опережает незначительно. Зато по владению именно «красно-белые» среди лидеров – второе место после «Краснодара», выше «Зенита». Впрочем, это говорит еще и об отношении соперников. Зная о проблемах с позиционными атаками, соперники отдают «Спартаку» мяч. Но в Лиге чемпионов такое невозможно, поэтому смотрим на передачи под удар – по ним команда четвертая, но уступает третьему месту на 0.2 паса за игру. Также выделяются по атакам через длинный пас – второе место в лиге, и равняются на «Зенит» по кроссам, то есть снова вторые.

Чужой и свой прессинг

В Лиге чемпионов важно реализовывать моменты – этот аспект разобрали. Важно надежно действовать в обороне – выяснили, где есть нюансы. Принципиально показать культуру работы с мячом – предыдущий абзац дал ответ. Но есть еще один игровой пункт, что отличает середняка от команды для элитного турнира – прессинг. По умению давить высоко «Спартаку» нет равных в РПЛ . Если «Зенит» на седьмом месте – и в ЛЧ соперники пользовались их вальяжной реакцией после своего отбора, то команда Тедеско демонстрирует неподдельное рвение. Но важно также, сколько передач позволяет сделать соперник до своего отбора «Спартаку». И вот тут нестыковка. «Красно-белые» дарили оппонентам длительные отрезки с мячом. Также у команды три автогола (рекорд сезона). Похоже, банально не хватает опыта для спокойной реакции, как ЦСКА или «Динамо» — еще двум из списка самых молодых команд лиги.

Выводы:

- «Спартак» Тедеско по качеству футбола подходит на звание второй команды сезона. Единственный оставшийся конкурент – «Локомотив», ниже по большинству параметров – разница 15:5 после оценки двадцати важных показателей;

- отставание от «Зенита» не является диагнозом, учитывая исходные данные. Семак круто прошел сезон, а вот преимущество над остальными по важным параметрам выделяет именно «Спартак»;

- Тедеско пришел в разбитый морально коллектив, собранный одновременно несколькими архитекторами состава. Объединил команду, наиграл новую схему, развил парочку молодых игроков. Скачок с седьмого места на второе – успех.

А вот теплота прощания связана, в том числе, с порядочностью самого Доменико. Не связан с попытками «пилить» деньги владельцев клуба. Не водил своих агентов и посредников. Не требовал множества дорогостоящих трансферов.

Понимал по-русски больше, чем может сказать – показатель уважения к стране, где работал. Тедеско не нес себя выше «Спартака», не потерял уважение трибун. Молодой мужчина хочет жить с женой и дочерью, а супруга наотрез отказалась от переезда в Россию.

Так что следующему наставнику достается молодая – первые по среднему возрасту в РПЛ , агрессивная, но на данный момент невезучая команда. «Спартак», если бы все залетало, арбитры свистели идеально, а соперники не забивали вопреки логике матчей, мог набрать на 12 пунктов больше.

Это показывает статистика, и получается 68 очков в 29 турах – на шесть больше, чем сейчас у «Зенита». Лишь на одно меньше, чем было у везучего «Спартака» Карреры (помним дальние удары и победы в один мяч). Критики явно погорячились, рассказывая, что Доменико ничего не сделал.

«Красно-белые» Тедеско по игре снова в пуле фаворитов РПЛ . Там каждый может обыграть каждого, но именно «Спартаку» хватит одного балла против «Ахмата» для второй строчки. Конечно, защиту на флангах и в опорной зоне, свои позиционные атаки и перестройки после замен надо проработать.

Собственно, ради этого и приглашают нового тренера – довести до ума команду Тедеско. В кои веки все развивается без эксцессов, культурно, а отдельные эксперты и фанаты словно ищут подвох, скандал или гнев, где ему нет места. Надо ставить точку в сезоне и думать о будущем, позволив себе такую роскошь, как обоснованный оптимизм.