Девятый — в копилке. «Локомотив» снова выиграл Кубок России

1620854646

сегодня, 00:24

Для «Локомотива» Кубок России становится излюбленным турниром. «Соккер.ру» — об очередной победе этой команды в турнире.

Финалы кубковых внутренних турниров бывают трех типов. В самых желанных вариациях встречаются наиболее сильные команды страны или принципиальные соперники, есть вариант, в котором сходятся середняки или аутсайдеры, но очень часто сетка, жребий и судьба складываются так, что сильный соперник встречается с заведомым аутсайдером.

Нынешний финал Кубка России получился именно таким. Конечно, «Крылья Советов» могут сто раз впечатлять своей игрой в нынешнем сезоне, но все это происходит не в Премьер-Лиге, не в элитном дивизионе, где «Локомотив» ведет борьбу за второе место, на минуточку. Разница в классе должна давать о себе знать. И она дала. Но не сразу.

Разные таймы

Первый тайм завершился вничью, и никто не скажет, что это несправедливый результат. На некоторых отрезках тайма «Крылья Советов» не просто выглядели достойно, но и даже контролировали лучше ситуацию, острее взаимодействовали. Сравнить хотя бы голы команд. «Локомотив» воспользовался грубой ошибкой Зеффана и Ломаева: первый скинул мяч второму недостаточно сильно, поэтому Камано перехватил его и поразил ворота.

А вот самарцы забили в результате очень красивой комбинации, которой и современная «Барселона» позавидовала бы. Многоходовку с пасом пяткой от Сергеева и прострелом Якубы завершил Сарвели. Изящно и уверенно. «Крылья Советов» даром что играют не в РПЛ – выглядели совершенно по-элитному, даже не пришлось долго вспоминать об уровне игры в высшем дивизионе.

Но первый тайм не только порадовал интересной динамикой и интригой. Он еще огорчил травмами. У «Крыльев» повреждение получил Якуба, который сделал голевую передачу. А у «Локомотива» пострадал Баринов. Но если самарцы провели замену перед перерывом, то москвичи дождались все же перерыва, прежде чем убрали травмированного с поля. В целом на картине игры, наверное, это не сказалось. Хотя мы не знаем, как самарцы выглядели бы во втором тайме с Якубой в составе – до перерыва он был весьма заметен.

А вот после паузы «Локомотив» заметно увереннее стал играть, лучше держал мяч, спокойнее распоряжался территорией и четче контролировал игру. Этому во многом поспособствовал быстрый гол в начале второго тайма. Смолов заработал пенальти и сам же его реализовал. Надо заметить, что комбинация москвичей, принесшая им одиннадцатиметровый, снова началась с грубейшей ошибки в обороне «Крыльев». Был банальный взмах мимо мяча защитника, с чего все и завертелось.

Забив второй мяч, «Локомотив» позволял противнику чуть разгуляться, но игру контролировал спокойно. И смог уже в самой концовке обезопасить себя от штурма голом Мурило после подачи с фланга. Правда, таким подходом во втором тайме «Локомотив» подпортил статистику, позволив «Крыльям» чаще бить по воротам (13 против восьми ударов) и больше владеть мячом (55 на 45 процентов). Поскольку на результате это не сказывалось, железнодорожников особо не волновало.

Разница в классе

Были ли у «Крыльев» шансы исправить положение? Безусловно. И тут мы как раз подходим к разнице в классе. Он определяется еще и способностью выдать безукоризненный матч по заказу, что называется, когда это требует критическая ситуация. «Крылья» же допустили две результативные грубые ошибки в обороне, которые и в простейшей ситуации не позволили бы себе. Это подчеркивает некую незрелость команды.

Ну, и реализация – к ней тоже вопросы. Очень много говорят о таланте Сергеева, который блистает в своей лиге. И в этом матче Иван тоже был заметен. Помним его пас пяткой на голевую передачу, но помним и еще пару выходов на ударные позиции, из которых форвард высокого класса обязан делать голы. Сами по себе выходы тоже достойны внимания и отметки – он нашел эти варианты, выиграл позицию, но вот финальные удары не получились точными. И «Крылья» имеют, что имеют.

«Локомотив» же предстает удивительной командой. Это девятый Кубок России для железнодорожников. Больше, чем у любой другой команды. Причем отрыв вырос. Вторым идет ЦСКА с семью такими трофеями, а дальше «Зенит», у которого их четыре. Причем четыре своих Кубка России «Локомотив» выиграл за последние семь лет – плотность удач высокая. «Крылья», кстати, своего рода антиподы. Они играли в финалах Кубка России и СССР четыре раза, и все четыре проиграли. Это было в 1953, 1964, 2004 и 2021 годах.

Слова

Марко Николич (главный тренер «Локомотива»):

Тяжело было играть, но мы победили. Это самое главное. Поздравляю болельщиков, которые всегда были с нами. Мы попали в группу Лиги Европы, и это очень важно. Хотя есть еще шанс оказаться в квалификации Лиги чемпионов – впереди у нас еще один финал, в чемпионате России. Отдельно поздравляю свою семью. Это для моего отца, которого не стало четыре месяца назад.

Игорь Осинькин (главный тренер «Крыльев Советов»):

Обидно за результат, но не стыдно за игру. Мы на протяжении всего матча создавали проблемы сопернику. В первом тайме создали больше моментов. Мы собирались играть в смелый футбол, не собирались никого бояться. И это было верным шагом. Обилие моментов могло перерасти в голы. Но обидно пропускали сами. Мы провели хороший кубковый сезон, но, наверное, рано еще нам выигрывать. Оставим на следующий год. Было тяжело отыгрываться два раза с таким соперником. Второй пропущенный мяч сильно на нас повлиял. Если бы не пропустили, могло бы все сложиться иначе. Но силы не бесконечны.

Федор Смолов (нападающий «Локомотива»):