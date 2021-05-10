«Спартаку» удалось проводить Тедеско красиво, но победа красно-белых вновь с оговорками

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вчера, 23:11

В важнейшем для себя матче «Спартак» с трудом обыграл «Химки» со счетом 2:1. «Соккер.ру» — о выходе красно-белых на второе место в РПЛ .

Интрига в борьбе за второе место в чемпионате России получила болезненный удар и почти погибла после матча «Спартака» с «Химками». Перед этой игрой у красно-белых и «Локомотива» было поровну очков, сзади напирали преследователи, но у команды Доменико Тедеско было на матч меньше – на матч с «Химками». И от его исхода зависела во многом судьба второго места и путевки в Лигу чемпионов, которых сейчас у РПЛ не так много.

Блеск и упадок Глушенкова

Поначалу казалось, что легко «Спартаку» не будет. «Химки» практически не уступали красно-белым в остроте. Возможно, москвичи лучше держали мяч, но более осмысленные и опасные выпады получались у подмосковной команды. Как следствие – гол, забитый «Химками» в контратаке на 27-й минуте. Идову с перехвата начал комбинацию, сыграл с партнером, получил мяч обратно уже в штрафной, а потом его прострел с рикошетом от защитника и перекладины замкнул Глушенков, права на которого принадлежат «Спартаку» — поэтому Максим толком гол праздновать не стал.

В самом начале комбинации мяч зацепил руку Идову, на что пытались указать спартаковцы, однако судья не счет этот эпизод нарушением, поэтому гол был засчитан. Вероятно, не выиграй в итоге «Спартак», быть бы скандалу. Но вряд ли теперь красно-белые будут на этом акцентировать внимание. А Глушенкову оказалось мало славы автора гола – он через десять минут взял и покинул поле, получив красную карточку. К тому времени у него уже было предупреждение.

А в этом эпизоде Максим очень жестко отмахнулся от Айртона, так что его удаление справедливо. И игра превратилась в битву на выживание для «Химок». К моменту удаления счет по ударам был 5:4 в пользу «Спартака» и 1:2 в пользу «Химок» по точным попаданиям. Это важно, чтобы понять, насколько потеря игрока повлияла на ход игры.

Головой об стенку

Дальнейшая часть игры, а точнее весь второй тайм превратился в достаточно однообразную и не слишком изобретательную возню вокруг штрафной Лантратова. Мяч практически все время находился у ворот «Химок», а те в свою очередь никак не отвечали. Было всего две вылазки. Надо заметить, что одна из них при должном везении могла и голом закончиться, но слишком уж жирно было бы для «Химок» с их очень скудными атаками в меньшинстве замахнуться на второй гол.

В итоге после удаления в свой актив подмосковная команда добавила еще только один удар по чужим воротам, и он был неточным. А вот «Спартак» к своим пяти ударам добавил аж 19! Причем в створ пришлись восемь попыток. Но это не был расстрел, во время которого вратарю Лантратову приходилось творить чудеса. И это уже проблема «Спартака», который владел мячом 65 процентов времени и добивался точности передач в 84 процента.

Спартаковцы разыгрывали мяч на расстоянии от ворот гостей и свою статистику ударов набивали в основном дальними попытками, потому что проникновения в штрафную заканчивались неудачами – выносами и перехватами. «Химки» отчаянно оборонялись, отбиваясь из последних сил, и делали это большую часть времени успешно, создавая в нужных зонах плотность. «Спартаку» не требовалось демонстрировать тактическое превосходство – нужно было только протаранить эту стену.

Отчасти это удалось после фланговой атаки слева, когда удар Ларссона перед вратарской приняла на себя рука Данилкина – судья назначил пенальти, а Соболев его более чем уверенно реализовал. Но и ничья не особо устраивала спартаковцев. Так что режим давления продолжился, вот только небольшой отрезок послабления в игре был – тогда-то «Химки» свои редчайшие вылазки и совершили. Но «Спартак» отступил, чтобы навалиться уже в самом конце с новыми силами. И получился-таки изобретательный розыгрыш, в ходе которого между ног Тихому пас в штрафную отдал Соболев, а Ларссон красиво убрал защитника на паузе и поразил ворота.

Получилась достаточно красивая волевая победа, в которой впечатляет не равенство противостояния и накал борьбы, а умение одной команды обороняться числом и самоотверженностью и стремление другой команды добиться жизненно важной победы. Такие матчи характерны для концовок чемпионатов.

Что дальше?

«Спартаку» для гарантированного попадания в Лигу чемпионов нужно в последнем матче с «Ахматом» в Грозном набрать хотя бы одно очко. Это обеспечит красно-белым второе место в РПЛ независимо от исхода матча «Локомотива» с «Уралом». Либо же сами «железнодорожники» не справятся с клубом из Екатеринбурга, и тогда «Спартак» может себе позволить даже поражение от «Ахмата». Но вряд ли красно-белые захотят доверять свою судьбу в чужие руки. При этом стоит отметить, что со второго места сейчас команды из чемпионата России не попадают в групповую стадию Лиги чемпионов. Это даст лишь место в третьем квалификационном раунде, то есть до группы предстоит пройти два этапа отбора.

Тедеско уходит

Матч с «Химками» стал для Тедеско последней домашней игрой в «Спартаке». Поэтому после волевой победы прошла короткая церемония прощания. На ней Доменико на русском языке поблагодарил клуб и болельщиков, а те достойно с ним попрощались. Верно заметил Леонид Федун, что впервые за долгие годы «Спартак» прощается с главным тренером аплодисментами – как приличествует, а не выгоняет его за неудачные результаты и не увольняет со скандалом. Тедеско действительно поработал на славу и оставил «Спартак» на хорошей позиции – осталось сделать полшага в Грозном.