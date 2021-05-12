Бускетс ставит крест на чемпионстве, а «Леванте» торжествует после ничьей. «Барселона» почти потеряла шансы на титул.

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вчера, 10:39

«Соккер.ру» — о досадной осечке «Барселоны» в игре с «Леванте».

Игра в поддавки

Хорошо помнятся времена, когда в чемпионской гонке в Испании разрывы в пару-тройку очков формировались месяцами, а каждая осечка «Реала» или «Барселоны» выглядела сенсационной и казалась роковой. Уровень безупречности оппонентов поражал, а мест для потерь очков было всего несколько в сезоне. В той напряженной гонке были свои прелести.

А сейчас времена такие, что кажется, будто «Атлетико», «Реал» и «Барселона» играют в поддавки. Выбравшийся в лидеры «Атлетико» уже не первую неделю через раз спотыкается, кажется, что вот-вот его обойдут, но всякий раз в критический момент ошибаются и преследователи. А сезон, между тем, близится к завершению.

Очередную попытку выйти на первое место предприняла «Барселона». И все выглядело так, что ей ничто не помешает. Ведь в соперниках были не традиционные сильные оппоненты, а «Леванте». В былые времена «Барселоне» бы записали три очка заранее и даже не смотрели бы игру. Но не в наши развеселые.

Посмотрите на результаты последних пяти матчей в чемпионате Испании у тройки лидеров. Там вы найдете только в одном случае две подряд победы. У «Атлетико»: две победы, потом поражение, победа и ничья. У «Барселоны»: победа, поражение, победа, две ничьи. У «Реала» чередование ничьих и побед ровно через одну.

Неуверенный фаворит

Последний матч «Барселоны» с «Леванте» стал олицетворением новой реальности в борьбе за чемпионство. После первого тайма каталонцы вели со счетом 2:0, весьма комфортно – голы Месси и Педри позволяли чувствовать себя спокойно и создавалась иллюзия контроля. Но на исходе часа игры буквально за три минуты «Барселона» пропустила дважды от Мелеро и Моралеса.

Правда, еще через четыре минуты Дембеле вернул преимущество команде Рональда Кумана. Но концовка осталась за «Леванте», который на 83-й минуте забил усилиями Тоньо и Леона. Можно было бы говорить о невезении, подумать, что «Барселона» давила и расстреливала соперника, а тот использовал три жалких шанса за игру.

Но нет, это не так. «Леванте» нанес 16 ударов по воротам противника, «Барселона» — 17. А точных ударов у «Леванте» даже больше: шесть против пяти. Не такого ожидаешь от борющегося за чемпионство гранда в поединке с типичным середняком, который и мотивацию-то утратил.

Зато этот результат позволил «Леванте» потроллить «Барселону». В своем Твиттере пресс-служба «Леванте» припомнила каталонцам Суперлигу и замах на элитарность, написав: «Поэтому нас не позвали в Суперлигу». А не позвали потому, что «Леванте» умудрился отобрать очки у всех троих претендентов на чемпионство и несостоявшихся участников Суперлиги.

За два круга «Леванте» набрал одно очко с «Барселоной», три – с «Реалом», четыре – с «Атлетико». Так что в итоге «Барселона» легко отделалась. Но важен момент, в который потеря случилась. Каталонцы могли после этого матча оказаться на первом месте, но теперь идут вторыми, а провели на матч больше, чем «Реал» и «Атлетико». Реакция участников соответствующая.

Серхио Бускетс («Барселона»):

Плохие ощущения. У нас тяжелые времена. Мы хорошо начали игру, получили преимущество. Как и на протяжении большей части сезона, допустили некоторые ошибки, что позволило соперникам забить. Фактически борьба за чемпионство завершена. Мы не были точны и дорого заплатили за ошибки. У нас не было хорошего второго тайма. Это наша вина. Были ошибки и в позиции, и в концентрации. Мы в последних матчах оставили слишком много очков, чтобы иметь возможность бороться за титул.

Рональд Куман («Барселона»):

Это сложно объяснить. В первом тайме у нас была хорошая команда, но во втором мы потеряли интенсивность, часто уступали в борьбе и были в меньшем тонусе, чем до перерыва. Хорошо отреагировали на 2:2, но плохо защищались. Пропустить три гола за 45 минут – это ненормально. Не для такой команды, как «Барселона». Первая половина была очень хорошей. А во второй мы сильно сбавили обороты. Плохо защищались против их нападающих. И это очень расстраивает. Сложно понять, почему так произошло. Мы дали крылья сопернику. Хотя моя команда много раз показывала, что может выдерживать всю игру. Иногда такое трудно объяснить. Нашей задачей было выиграть три последних матча в Ла Лиге. Теперь борьба осложнилась. Как тренер я несу большую ответственность. Мы в перерыве обсуждали, что нужно и дальше играть интенсивно. И после счета 2:0 ты не ожидаешь, что случится ничья. Продолжу ли я работу? Тренерам всегда задают этот вопрос. И я понимаю, почему, прекрасно понимаю.

Финальный расклад

Концовка-триллер с самострелами продолжится уже сегодня. Постараются не потерять очки «Атлетико» и «Реал». Можно для оценки перспектив взглянуть на тех, с кем придется сыграть троим претендентам. У «Атлетико» впереди «Реал Сосьедад», «Осасуна» и «Вальядолид», у «Реала»: «Гранада», «Атлетик», «Вильярреал», у «Барселоны»: «Сельта» и «Эйбар».

Никто из соперников не выглядит ужасно, но в том-то и прелесть нынешнего сезона в Ла Лиге. Претенденты теряют очки там, где никто не ждал. Разве кто-то думал, что «Леванте» подложит такую свинью «Барселоне»? Нет. Вот и от этих матчей впереди можно ожидать всякого. Есть ли уверенность, что каждый из троих выиграет оставшиеся поединки?

К слову, если вдруг получится так, что у кого-то будет равенство очков, то тут возликует «Реал». У него преимущество перед «Атлетико» и «Барселоной» по личным встречам, а у «Атлетико» преимущество перед «Барселоной». Может ведь дойти и до такого подсчета. Сейчас «Атлетико» опережает «Барселону» на одно очко, а «Реал» — на два.