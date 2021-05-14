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«Барселона» теряет шансы на титул в Примере. Каталонский колосс на глиняных ногах

сегодня, 14:23

Очень-очень странный сезон «сине-гранатовых».

Чемпионский титул разыграют мадридские клубы

За два тура до финиша чемпионата Испании количество реальных соискателей титула сократилось двух: «Атлетико» по-прежнему лидирует, на счету «матрасников» 80 очков, у «Реала» 78 и, что немаловажно, преимущество над соседями по личным встречам. Это значит, что любая осечка команды Диего Симеоне, даже ничья, вкупе с двумя победами «Королевского клуба» позволит Зидану и Ко защитить чемпионский титул.

У «Барселоны» 76 очков, а в случае равенства баллов в турнирной таблице каталонцы уступят по дополнительным показателям и «Атлетико», и «Реалу». Да и попросту отыграть 4 очка за 2 тура у лидера — та еще задачка, причем «Блаугранас» для чудесного восхождения на первое место нужны ошибки обеих мадридских команд. Математические шансы на первое место «Барса» еще сохраняет, но вот сценарий возможного чемпионства слишком сложный:

1. «Барселона» больше не имеет права на ошибку: нужны только победы в матчах с «Сельтой» и «Эйбаром». У обоих соперников каталонцев есть турнирная мотивация: галисийцы еще надеются запрыгнуть в зону еврокубков, а «Эйбар» ведет отчаянную борьбу за выживание.

2. «Атлетико» не должен набрать больше 1 очка в двух оставшихся матчах против «Осасуны» и «Вальядолида».

3. «Реал» не должен набрать больше 3 очков в матчах с «Атлетиком» и «Вильярреалом».

Только в случае выполнения каждого из трех пунктов «Барселона» станет чемпионом Испании. Судите сами, реально ли это. На мой взгляд — нет.

«Барселона» упустила титул в матчах с «Гранадой» и «Леванте»

Каждому клубу из испанской «Большой троицы» судьба давала шансы стать первым. «Атлетико» еще не совершил роковых ошибок и поэтому сейчас ближе всех к чемпионству. «Реалу» мешали травмы и дополнительная нагрузка в виде Лиги чемпионов. «Барселона» теряла очки на старте сезона и на трясущихся ногах выходила на большие матчи, но все эти неудачи можно было перечеркнуть победами в двух матчах.

В 33-м туре команда Рональда Кумана с большим преимуществом играла против «Гранады» на «Камп Ноу» и выигрывала 1:0 после первого тайма, однако в середине второго тайма каталонцы умудрились пропустить дважды и остались без победы. В 36-м туре, «Барселона» выигрывала 2:0 и 3:2 в матче с «Леванте», но позволила сопернику уйти от поражения — 3:3.

Пять потерянных очков в этих матчах дорого обошлись «Барсе», ведь если бы удалось сохранить и развить имевшееся по ходу встреч с «Гранадой» и «Леванте» преимущество, то сейчас у каталонцев могло быть 81 очко в турнирной таблице, больше, чем у «Атлетико» и «Реала». И тогда бы судьба титула перед двумя заключительными турами лежала в руках «Барселоны».

Да, футбол не терпит сослагательного наклонения, но важен сам факт: команда, которая на финише сезона не может довести до побед матчи против «Гранады» и «Леванте», складывающиеся в ее пользу, точно не заслуживает первое место. Это провал теста на чемпионство.

Бочка дёгтя

Болельщики «Барселоны» наверняка уже хотят, чтобы этот удручающий сезон поскорее закончился. Прошлым летом все начиналось с попытки Лионеля Месси покинуть «Камп Ноу», но аргентинца удержали буквально силой. Потом был натужный старт, кислый Лео и возрождение надежд после долгожданного прощания с одиозным президентом Хосепом Бартомеу.

«Барса» действительно выдала бодрый отрезок, но если говорить о больших матчах сезона, то Рональд Куман проиграл их практически все. Вспоминается разве что победа в Турине в начале группового этапа Лиги чемпионов, но «Ювентус» в нынешнем сезоне тоже страдает, к тому же на «Камп Ноу» «Старая Синьора» выиграла 3:0 с дублем Криштиану Роналду и отправила «Барселону» на второе место в группе.

В первом раунде плей-офф каталонцы потерпели еще одно разгромное поражение в родных стенах — со счетом 1:4 от ПСЖ. В ключевых матчах Ла Лиги против конкурентов у «Барселоны» всего лишь 1 очко из 12 возможных в 4 матчах: «Реалу» проиграли дважды, «Атлетико» уступили на выезде и сыграли вничью в недавнем домашнем матче. Не забываем и о поражении в Суперкубке Испании от «Атлетика». Даже в те моменты, когда казалось, что жизнь налаживается, команда Кумана быстро опускалась с небес на землю в больших матчах, которые были провалены с тренерской и ментальной точек зрения.

Ложка мёда

От начала до конца позитивным получился поход за Кубком Короля, увенчавшийся завоеванием трофея. В столь сложном и странном сезоне «Барселона» не осталась без наград — и это уже большое достижение. Тот же «Реал», например, близок к бестрофейному сезону. По ходу продвижения по сетке плей-офф Кубка Короля «Барселона» дарила своим болельщикам невероятные эмоции, начиная с победы над «Корнельей» в овертайме, продолжая волевой победой над «Райо Вальекано» и знатными ремонтадами в противостояниях с «Гранадой» и «Севильей». Только финал получился по-хорошему скучным — победа 4:0 над «Атлетиком» из Бильбао.

Внушает оптимизм и прогресс нескольких молодых футболистов, хотя главный из них — Ансу Фати, к сожалению, играл только в начале сезона, а потом надолго выбыл из строя из-за травмы. Зато какой колоссальный скачок в развитии сделал Педри, понравился настырный Сержиньо Дест, заиграли Мингеса и Араухо, набивают шишки и готовятся к прорыву Тринкау и Мориба. С такой молодежью у «Барселоны» точно есть будущее, хотя очертания его еще не определены. Яснее станет после подписания летних новичков (якобы сделки по Агуэро и Депаю уже закрыты) и выбора нового тренера. Или доверия старому. Как знать, может, и Рональд Куман еще не сказал последнего слова.

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ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
сегодня в 15:46
-Не забываем и о поражении в финале Кубка Короля от «Атлетика».

Чего???
curage
curage
сегодня в 15:39
Каждый болел Барсы кто видел последние игры понимает кто там должен играть , а кто убог и должен уйти. В Барсе есть кумовство к сожалению по отношению к Роберто - он больше не уровень Барсы. Пике, Альба, Бускетс эти игроки выиграли все что можно было, и они должны выходить на замены после 60 минуты, а потом выводится с почестями из команды, как это было с легендами типо Хави и Иньесты! Но заща найти очень не просто. Араухо крут, он он может как Умтити просто поломаться. А такой чел как Пике который много лет Барсу защищает , такого будет сложно найти. Мингеса просто ужасен и он медленный! Таким не был Рамос в его годы , которого хоть и возил Роналдинью, так этого возят все кому не лень! Де Йонг - нихть вопросов лучший! Всем бы так играть! Кройфа потомок! Месси и в 50 будет забивать больше чем Бензема и прочие Рональды. Это игрок которого нельзя критиковать! Педри сопливый разве можно его гонять целый год? Пуч это уже сейчас игрок основного состава! Лапорта должен сам тогда вместо Кумана тренировать, раз тот не понимает! Гризмана , Ленгле , Умтита эту французкую диаспору во Францию домой! не уровень Барсы, и за них можно бабло выручить! Депай будет не хуже Гризмана! Дембеле это мощный игрок, но не выносливый!, но ему есть резон быть цп, а его держат на поле как правого вингера(это уже говорит что Куман ужасен по своему). Его скорость используют не по уму. В целом не смотря на то что сезон для этой слабейшей Барсы за 10 лет не провален, ибо один титул они выиграли и то еле еле, по игре Куман не тянет на того кто сделает из Барсы снова машину. Таких людей кто может это два человека - Гвардиола и Хави. И пусть Куман которого уважает Барса проведет еще один сезон, Хави стоит ждать ровно через год либо нынешней зимой если Барса провалится снова в начале.
eleven LC
eleven LC
сегодня в 15:14
Ну какой из Барселоны чемпион?!
Они взяли лишь 5 очков из 18 возможных у Реала,Атлетико и Севильи
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 15:07
Другим командам тоже надо давать шанс!
Bom Bom
Bom Bom
сегодня в 15:01
Осечки с Леванте и Гранадой стоили слишком дорого. А так с двумя трофеями сезон можно было бы считать удачным. Хотя по осени вообще веры не было в то, что Барса будет за что-то сражаться по весне.
Мessi 10
Мessi 10
сегодня в 14:58
Хорошая статья. Даже в таком провальном сезоне, несмотря на массу негативных событий, Барсе удалось взять 1 трофей. Успех как никак.
Будем надеяться, что сезон был перестроечным, и скоро наконец-то начнётся становление новой команды
Roger Young
Roger Young
сегодня в 14:48, ред.
Ну не возьмет золото и слава богу. Хоть кто-то другой чемпионом станет
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