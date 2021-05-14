«Барселона» теряет шансы на титул в Примере. Каталонский колосс на глиняных ногах

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сегодня, 14:23

Очень-очень странный сезон «сине-гранатовых».

Чемпионский титул разыграют мадридские клубы

За два тура до финиша чемпионата Испании количество реальных соискателей титула сократилось двух: «Атлетико» по-прежнему лидирует, на счету «матрасников» 80 очков, у «Реала» 78 и, что немаловажно, преимущество над соседями по личным встречам. Это значит, что любая осечка команды Диего Симеоне, даже ничья, вкупе с двумя победами «Королевского клуба» позволит Зидану и Ко защитить чемпионский титул.

У «Барселоны» 76 очков, а в случае равенства баллов в турнирной таблице каталонцы уступят по дополнительным показателям и «Атлетико», и «Реалу». Да и попросту отыграть 4 очка за 2 тура у лидера — та еще задачка, причем «Блаугранас» для чудесного восхождения на первое место нужны ошибки обеих мадридских команд. Математические шансы на первое место «Барса» еще сохраняет, но вот сценарий возможного чемпионства слишком сложный:

1. «Барселона» больше не имеет права на ошибку: нужны только победы в матчах с «Сельтой» и «Эйбаром». У обоих соперников каталонцев есть турнирная мотивация: галисийцы еще надеются запрыгнуть в зону еврокубков, а «Эйбар» ведет отчаянную борьбу за выживание.

2. «Атлетико» не должен набрать больше 1 очка в двух оставшихся матчах против «Осасуны» и «Вальядолида».

3. «Реал» не должен набрать больше 3 очков в матчах с «Атлетиком» и «Вильярреалом».

Только в случае выполнения каждого из трех пунктов «Барселона» станет чемпионом Испании. Судите сами, реально ли это. На мой взгляд — нет.

«Барселона» упустила титул в матчах с «Гранадой» и «Леванте»

Каждому клубу из испанской «Большой троицы» судьба давала шансы стать первым. «Атлетико» еще не совершил роковых ошибок и поэтому сейчас ближе всех к чемпионству. «Реалу» мешали травмы и дополнительная нагрузка в виде Лиги чемпионов. «Барселона» теряла очки на старте сезона и на трясущихся ногах выходила на большие матчи, но все эти неудачи можно было перечеркнуть победами в двух матчах.

В 33-м туре команда Рональда Кумана с большим преимуществом играла против «Гранады» на «Камп Ноу» и выигрывала 1:0 после первого тайма, однако в середине второго тайма каталонцы умудрились пропустить дважды и остались без победы. В 36-м туре, «Барселона» выигрывала 2:0 и 3:2 в матче с «Леванте», но позволила сопернику уйти от поражения — 3:3.

Пять потерянных очков в этих матчах дорого обошлись «Барсе», ведь если бы удалось сохранить и развить имевшееся по ходу встреч с «Гранадой» и «Леванте» преимущество, то сейчас у каталонцев могло быть 81 очко в турнирной таблице, больше, чем у «Атлетико» и «Реала». И тогда бы судьба титула перед двумя заключительными турами лежала в руках «Барселоны».

Да, футбол не терпит сослагательного наклонения, но важен сам факт: команда, которая на финише сезона не может довести до побед матчи против «Гранады» и «Леванте», складывающиеся в ее пользу, точно не заслуживает первое место. Это провал теста на чемпионство.

Бочка дёгтя

Болельщики «Барселоны» наверняка уже хотят, чтобы этот удручающий сезон поскорее закончился. Прошлым летом все начиналось с попытки Лионеля Месси покинуть «Камп Ноу», но аргентинца удержали буквально силой. Потом был натужный старт, кислый Лео и возрождение надежд после долгожданного прощания с одиозным президентом Хосепом Бартомеу.

«Барса» действительно выдала бодрый отрезок, но если говорить о больших матчах сезона, то Рональд Куман проиграл их практически все. Вспоминается разве что победа в Турине в начале группового этапа Лиги чемпионов, но «Ювентус» в нынешнем сезоне тоже страдает, к тому же на «Камп Ноу» «Старая Синьора» выиграла 3:0 с дублем Криштиану Роналду и отправила «Барселону» на второе место в группе.

В первом раунде плей-офф каталонцы потерпели еще одно разгромное поражение в родных стенах — со счетом 1:4 от ПСЖ . В ключевых матчах Ла Лиги против конкурентов у «Барселоны» всего лишь 1 очко из 12 возможных в 4 матчах: «Реалу» проиграли дважды, «Атлетико» уступили на выезде и сыграли вничью в недавнем домашнем матче. Не забываем и о поражении в Суперкубке Испании от «Атлетика». Даже в те моменты, когда казалось, что жизнь налаживается, команда Кумана быстро опускалась с небес на землю в больших матчах, которые были провалены с тренерской и ментальной точек зрения.

Ложка мёда

От начала до конца позитивным получился поход за Кубком Короля, увенчавшийся завоеванием трофея. В столь сложном и странном сезоне «Барселона» не осталась без наград — и это уже большое достижение. Тот же «Реал», например, близок к бестрофейному сезону. По ходу продвижения по сетке плей-офф Кубка Короля «Барселона» дарила своим болельщикам невероятные эмоции, начиная с победы над «Корнельей» в овертайме, продолжая волевой победой над «Райо Вальекано» и знатными ремонтадами в противостояниях с «Гранадой» и «Севильей». Только финал получился по-хорошему скучным — победа 4:0 над «Атлетиком» из Бильбао.

Внушает оптимизм и прогресс нескольких молодых футболистов, хотя главный из них — Ансу Фати, к сожалению, играл только в начале сезона, а потом надолго выбыл из строя из-за травмы. Зато какой колоссальный скачок в развитии сделал Педри, понравился настырный Сержиньо Дест, заиграли Мингеса и Араухо, набивают шишки и готовятся к прорыву Тринкау и Мориба. С такой молодежью у «Барселоны» точно есть будущее, хотя очертания его еще не определены. Яснее станет после подписания летних новичков (якобы сделки по Агуэро и Депаю уже закрыты) и выбора нового тренера. Или доверия старому. Как знать, может, и Рональд Куман еще не сказал последнего слова.