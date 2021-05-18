«Леванте» – «Кадис»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 11:05

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры «Леванте» — «Кадис», который состоится 21 мая 2021 года.

«Леванте»

«Леванте» неплохо начал чемпионат, но ближе к середине результаты команды заметно снизились. На данный момент коллектив занимает 14 место и обеспечил себе место в Примере на следующий сезон. Матч с «Кадисом» станет интересным с точки зрения борьбы середняков, которые не имеют мотивации, но обладают характером.

16 мая «Леванте» минимально проиграл «Хетафе» (1:2), а 11 числа «вставила палку в колеса» «Барселоне», сыграв вничью с каталонцами (3:3).

«Кадис»

«Кадис» провел средний сезон и отличался неплохой игрой с испанскими грандами, немного повлияв на позиции лидеров. Коллективу очень не хватает стабильности, которую команда постарается приобрести в следующем сезоне чемпионата Испании. В последних пяти матчах клуб смог набрать семь очков, что является средним результатом.

16 мая «Кадис» проиграл на своем поле «Эльче» (1:3), а 11 числа на выезде уступил в голевом матче «Осасуне» (2:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Леванте» – 1.813

Ничья – 4.14

Победит «Кадис» — 4.22

Статистика

«Леванте» смог одержать только одну победу в десяти матчах, а «Кадис» был успешен четыре раза

Пять из семи последних выездных матча «Кадиса» закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Три из четырех последних матчей команды сыграли вничью

«Кадис» не может выиграть у «Леванте» на выезде уже четыре матча

Прогноз

Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.42. Команды не отличаются большим количеством забитых мячей, и мы предполагаем, что этот матч не будет богат на голевые моменты.