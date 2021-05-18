«Леванте» – «Кадис»: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры «Леванте» — «Кадис», который состоится 21 мая 2021 года.
«Леванте»
«Леванте» неплохо начал чемпионат, но ближе к середине результаты команды заметно снизились. На данный момент коллектив занимает 14 место и обеспечил себе место в Примере на следующий сезон. Матч с «Кадисом» станет интересным с точки зрения борьбы середняков, которые не имеют мотивации, но обладают характером.
16 мая «Леванте» минимально проиграл «Хетафе» (1:2), а 11 числа «вставила палку в колеса» «Барселоне», сыграв вничью с каталонцами (3:3).
«Кадис»
«Кадис» провел средний сезон и отличался неплохой игрой с испанскими грандами, немного повлияв на позиции лидеров. Коллективу очень не хватает стабильности, которую команда постарается приобрести в следующем сезоне чемпионата Испании. В последних пяти матчах клуб смог набрать семь очков, что является средним результатом.
16 мая «Кадис» проиграл на своем поле «Эльче» (1:3), а 11 числа на выезде уступил в голевом матче «Осасуне» (2:3).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Леванте» – 1.813
- Ничья – 4.14
- Победит «Кадис» — 4.22
Статистика
- «Леванте» смог одержать только одну победу в десяти матчах, а «Кадис» был успешен четыре раза
- Пять из семи последних выездных матча «Кадиса» закончились тоталом меньше 2.5 мячей
- Три из четырех последних матчей команды сыграли вничью
- «Кадис» не может выиграть у «Леванте» на выезде уже четыре матча
Прогноз
Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.42. Команды не отличаются большим количеством забитых мячей, и мы предполагаем, что этот матч не будет богат на голевые моменты.