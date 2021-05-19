«Штутгарт» — «Арминия»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 18:21

Представляем обзор ставок БК Pinnacle на матч 34 тура Бундеслиги «Штутгарт» — «Арминия», который пройдет 22 мая 2021 года.

«Штутгарт»

«Штутгарт», набравший 45 очков, занимает девятое место в турнирной таблице Бундеслиги. В активе команды две победы подряд в чемпионате, которые были оформлены в играх с «Аугсбургом» и «Боруссией» Менхегладбах (2:1).

В пяти из шести предыдущих поединках «Штутгарта» выиграла ставка ТБ (2,5). В 16 домашних играх чемпионата команда взяла пять побед и шесть ничьих, потерпев пять поражений.

«Арминия»

«Арминия», которая не выигрывала в трех турах подряд, идет на 15 месте в общем зачете Бундеслиги. Зону переходных матчей команда опережает на одно очко, а два прошлых поединка в лиге она завершила вничью – «Герта» (0:0) и «Хоффенхайм» (1:1).

В 16 выездных матчах лиги «Арминия» взяла только две победы – шесть ничьих и восемь поражений. В этих поединках команда организовала 11 голов, пропустив 29 мячей.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Штутгарт» — 2.460

Ничья – 3.780

Победит «Арминия» — 2.730

Статистика

В 7 из 8 прошлых матчах «Арминии» сыграла ставка ТМ(2,5)

«Арминия» не забивала в 3 прошлых гостевых поединках Бундеслиги

«Штутгарт» пропускал голы в 3 последних матчах на своем поле

Прогноз

Сыграть ставку на ТМ(3) букмекерская компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.900. «Арминия» в гостевых матчах надежно обороняется, а «Штутгарт» уже не владеет турнирной мотивацией.