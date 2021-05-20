Миранчук вкусил 10 минут финала Кубка Италии. «Ювентус» обставил «Аталанту» в решающем матче

А Джорджина уже ревнует Криштиану к очередному трофею.
В общих чертах
Если финал Кубка Франции «Монако» — ПСЖ откровенно разочаровал, открестившись от яркого футбола (4 удара в створ на двоих) и интриги (парижане забили по голу в начале и в концовке игры), то в Италии все было иначе.
«Ювентус» и «Аталанта» обменялись голами в первом тайме, а в середине второй половины игры Федерико Кьеза вывел «Старую Синьору» вперед, и этот гол оказался победным. Бергамаски имели шансы отыграться, но не судьба. Обязательно сравним сумму ударов в створ с французским стандартом: «Ювентус» и «Аталанта» 14 раз на двоих тревожили вратарей (8:6 в пользу «бьянконери») против 4 таких попыток у «Монако» и ПСЖ.
В концовке еще и удаление случилось, которое, впрочем, не оставило никого в меньшинстве: у Рафаэля Толоя не выдержали нервы уже после замены, и защитник «Аталанты» увидел перед собой красную карточку. Ну, а через несколько минут после этого события Давиде Массе дал финальный свисток, возвестивший о победе «Ювентуса» и уже о втором трофее в непродолжительной и вроде бы не вполне удачной тренерской карьере Андреа Пирло.
14-й Кубок Италии «Ювентуса» и второй трофей тренера Пирло
- «Ювентус» завоевал свой 14-й Кубок Италии и обновил свой собственный рекорд. Никто в Италии не выигрывал этот трофей чаще «Старой Синьоры».
E' FINITAAAAAA!!!!— JuventusFC (@juventusfc) May 19, 2021
LA COPPA ITALIA E'... #ITAL14NCUP!
GRANDI RAGAZZI!!!
🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆 pic.twitter.com/fwOGpkzdf3
- Андреа Пирло не впечатлил в первом сезоне у руля «Ювентуса»: вылетел от «Лиона» из Лиги чемпионов и рискует не попасть в топ-4 Серии A по итогам сезона, однако подсластил неудачи парочкой трофеев. В январе «Юве» обыграл в матче за Суперкубок Италии «Наполи» (2:0), а спустя 4 месяца обзавелся и второй «чашкой» в тренерской карьере Пирло, который хочет продолжить работу с командой:
Мы хотели победить, принести домой трофей, несмотря на то, что этот сезон не был позитивным. Мы обыграли классные команды в полуфинале и финале, так что «Ювентус» заслужил этот трофей. Конечно, я бы хотел работать в роли главного тренера «Ювентуса» и дальше. Решение за клубом, но я люблю тренировать, люблю этот клуб, посмотрим, какое решение будет принято. Я бы хотел продолжить работу. Парни всегда поддерживали меня на сто процентов, что бы ни писали в газетах. И это очень приятный момент для тренера.
Grazie per il regalo di compleanno. Grandi ragazzi! 🏆 🇮🇹 🎉 @juventusfc #AtalantaJuve #ITAL14NCUP #CoppaItalia pic.twitter.com/KXKXsF9QGR— Andrea Pirlo (@Pirlo_official) May 19, 2021
- В матче с «Аталантой» ворота «Ювентуса» защищал 43-летний Джанлуиджи Буффон, который уже объявил о своем уходе из клуба по окончании сезона. Пирло сделал в прямом смысле беспроигрышный выбор в пользу Джиджи: в 14 матчах текущего сезона с Буффоном в воротах «Юве» не проиграл ни разу — 12 побед и 2 ничьих.
- Криштиану Роналду выиграл 5-й трофей с «Ювентусом» и впервые стал обладателем Кубка Италии (до этого были только Скудетто и Суперкубки). Португалец признался, что «счастлив завоевать очередной титул на службе у великого клуба», и выложил фотографию, на которой обнимает Кубок Италии так, что Джорджина может приревновать.
Не день россиян
В обоих вчерашних финалах у нас был свой интерес: два футболиста сборной России могли обзавестись своими первыми трофеями в европейской карьере. Увы, Александр Головин растворился на поле и не сумел переломить ход матча с ПСЖ, в котором сыграл от звонка до звонка.
Что касается Алексея Миранчука, то в его распоряжении оказалось что-то около 10 минут: Джан-Пьеро Гасперини выпустил россиянина на концовку, в мутных водах которой непросто было поймать золотую рыбку. Дело в том, что на 83-й минуте оба тренера поломали игровые схемы: Гасперини в попытке отыграться выпустил Миранчука вместо левого латераля Госенса, а Пирло, напротив, укрепил защиту, заменив Кулусевски на Бонуччи.
В концовке одна команда охраняла победный счет, а вторая пыталась пробиться через многослойные редуты. Жаль, что Алексей Миранчук и Александр Головин остались без трофеев, которые помогли бы немного поднять престиж российского футбола. Опять же, теперь не померятся завоеванными на чужбине национальными кубками с Черышевым во время подготовки к Евро-2020. У Дениса-то в активе есть испанский Кубок Короля, обладателем которого он стал в составе «Валенсии» два года назад.
Буффон выигрывал трофеи в двух финалах с разницей в 22 года, где за его команду забивали отец и сын
Джиджи никак не наиграется в футбол, и неутомимость легендарного вратаря рождает удивительные сюжеты. Буффон дебютировал в профессиональном футболе еще в 1995 году, а свои первые трофеи завоевал в 1999-м. Тогда «Парма» с молодым голкипером в воротах и под началом тренера Альберто Малезани в течение трех месяцев выиграла три кубка — Кубок Италии, Кубок УЕФА и Суперкубок Италии.
Во всех трех финалах забивал Эрнан Креспо, но сейчас нас больше интересует гол Энрико Кьезы в решающем матче Кубка УЕФА-1998/99. В тот майский вечер в «Лужниках» Креспо и Ваноли забили в первом тайме, а Кьеза поставил точку в противостоянии с «Марселем» вскоре после перерыва — 3:0. 22 года спустя его сын Федерико забьет победный мяч в финале Кубка Италии и порадует старика Буффона, возможно, последним трофеем в выдающейся карьере.
In 1999, Gianluigi Buffon won his first Coppa Italia playing alongside Enrico Chiesa at Parma.— These Football Times (@thesefootytimes) May 19, 2021
Fast forward 22 years, and Buffon has won his sixth Coppa Italia playing alongside Enrico’s own son Federico. Timeless. pic.twitter.com/oUYXGUNdHB