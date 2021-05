Миранчук вкусил 10 минут финала Кубка Италии. «Ювентус» обставил «Аталанту» в решающем матче

А Джорджина уже ревнует Криштиану к очередному трофею.

В общих чертах

Если финал Кубка Франции «Монако» — ПСЖ откровенно разочаровал, открестившись от яркого футбола (4 удара в створ на двоих) и интриги (парижане забили по голу в начале и в концовке игры), то в Италии все было иначе.

«Ювентус» и «Аталанта» обменялись голами в первом тайме, а в середине второй половины игры Федерико Кьеза вывел «Старую Синьору» вперед, и этот гол оказался победным. Бергамаски имели шансы отыграться, но не судьба. Обязательно сравним сумму ударов в створ с французским стандартом: «Ювентус» и «Аталанта» 14 раз на двоих тревожили вратарей (8:6 в пользу «бьянконери») против 4 таких попыток у «Монако» и ПСЖ .

В концовке еще и удаление случилось, которое, впрочем, не оставило никого в меньшинстве: у Рафаэля Толоя не выдержали нервы уже после замены, и защитник «Аталанты» увидел перед собой красную карточку. Ну, а через несколько минут после этого события Давиде Массе дал финальный свисток, возвестивший о победе «Ювентуса» и уже о втором трофее в непродолжительной и вроде бы не вполне удачной тренерской карьере Андреа Пирло.

14-й Кубок Италии «Ювентуса» и второй трофей тренера Пирло

- «Ювентус» завоевал свой 14-й Кубок Италии и обновил свой собственный рекорд. Никто в Италии не выигрывал этот трофей чаще «Старой Синьоры».

- Андреа Пирло не впечатлил в первом сезоне у руля «Ювентуса»: вылетел от «Лиона» из Лиги чемпионов и рискует не попасть в топ-4 Серии A по итогам сезона, однако подсластил неудачи парочкой трофеев. В январе «Юве» обыграл в матче за Суперкубок Италии «Наполи» (2:0), а спустя 4 месяца обзавелся и второй «чашкой» в тренерской карьере Пирло, который хочет продолжить работу с командой:

- В матче с «Аталантой» ворота «Ювентуса» защищал 43-летний Джанлуиджи Буффон, который уже объявил о своем уходе из клуба по окончании сезона. Пирло сделал в прямом смысле беспроигрышный выбор в пользу Джиджи: в 14 матчах текущего сезона с Буффоном в воротах «Юве» не проиграл ни разу — 12 побед и 2 ничьих.

- Криштиану Роналду выиграл 5-й трофей с «Ювентусом» и впервые стал обладателем Кубка Италии (до этого были только Скудетто и Суперкубки). Португалец признался, что «счастлив завоевать очередной титул на службе у великого клуба», и выложил фотографию, на которой обнимает Кубок Италии так, что Джорджина может приревновать.

Не день россиян

В обоих вчерашних финалах у нас был свой интерес: два футболиста сборной России могли обзавестись своими первыми трофеями в европейской карьере. Увы, Александр Головин растворился на поле и не сумел переломить ход матча с ПСЖ , в котором сыграл от звонка до звонка.

Что касается Алексея Миранчука, то в его распоряжении оказалось что-то около 10 минут: Джан-Пьеро Гасперини выпустил россиянина на концовку, в мутных водах которой непросто было поймать золотую рыбку. Дело в том, что на 83-й минуте оба тренера поломали игровые схемы: Гасперини в попытке отыграться выпустил Миранчука вместо левого латераля Госенса, а Пирло, напротив, укрепил защиту, заменив Кулусевски на Бонуччи.

В концовке одна команда охраняла победный счет, а вторая пыталась пробиться через многослойные редуты. Жаль, что Алексей Миранчук и Александр Головин остались без трофеев, которые помогли бы немного поднять престиж российского футбола. Опять же, теперь не померятся завоеванными на чужбине национальными кубками с Черышевым во время подготовки к Евро-2020. У Дениса-то в активе есть испанский Кубок Короля, обладателем которого он стал в составе «Валенсии» два года назад.

Буффон выигрывал трофеи в двух финалах с разницей в 22 года, где за его команду забивали отец и сын

Джиджи никак не наиграется в футбол, и неутомимость легендарного вратаря рождает удивительные сюжеты. Буффон дебютировал в профессиональном футболе еще в 1995 году, а свои первые трофеи завоевал в 1999-м. Тогда «Парма» с молодым голкипером в воротах и под началом тренера Альберто Малезани в течение трех месяцев выиграла три кубка — Кубок Италии, Кубок УЕФА и Суперкубок Италии.

Во всех трех финалах забивал Эрнан Креспо, но сейчас нас больше интересует гол Энрико Кьезы в решающем матче Кубка УЕФА -1998/99. В тот майский вечер в «Лужниках» Креспо и Ваноли забили в первом тайме, а Кьеза поставил точку в противостоянии с «Марселем» вскоре после перерыва — 3:0. 22 года спустя его сын Федерико забьет победный мяч в финале Кубка Италии и порадует старика Буффона, возможно, последним трофеем в выдающейся карьере.

In 1999, Gianluigi Buffon won his first Coppa Italia playing alongside Enrico Chiesa at Parma.



Fast forward 22 years, and Buffon has won his sixth Coppa Italia playing alongside Enrico’s own son Federico. Timeless. pic.twitter.com/oUYXGUNdHB