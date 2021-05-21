«Кальяри» – «Дженоа»: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Кальяри» – «Дженоа», который состоится 22 мая 2021 года.
«Кальяри»
Еще в середине сезона «Кальяри» рассматривался многими экспертами как один из главных кандидатов на вылет из главного чемпионата Италии. Однако, команда смогла собраться и изменить свою игру к лучшем, что привело к результатам. В последних пяти поединках клуб набрал девять очков, не проиграв при этом ни одной игры.
16 мая «Кальяри» сыграл вничью с «Миланом» (0:0), а 12 числа команда сыграла с тем же счетом в матче против «Фиорентины» (0:0).
«Дженоа»
«Дженоа» провел невзрачный сезон и по большей части вряд ли оправдал ожидания руководства и собственных болельщиков. Команда в последних пяти встречах набрала шесть очков, при этом уступив в трех матчах. Сейчас коллектив доигрывает чемпионат без турнирных целей. В матче с «Кальяри» успешнее будет тот, кто сможет качественнее выстроить защитную линию.
15 мая «Дженоа» проиграл на своем поле «Аталанты» (3:4), а 12 мая на выезде оказался сильнее «Болоньи» на выезде (2:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Кальяри» – 2.11
- Ничья – 3.53
- Победит «Дженоа» – 3.67
Статистика
- «Кальяри» не проигрывает в чемпионате Италии уже семь матчей подряд
- Четыре из пяти последних матчей между командами тоталом меньше 2.5 мячей
- «Кальяри» выиграл три из четырех последних матчей против «Дженоа» на своем поле
- Пять последних выездных матчей «Дженоа» закончились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на победу «Кальяри» компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.11. Хозяева на данный момент выглядят гораздо увереннее и смогут одержать победу в матче, который ничего не решает для обеих команд.