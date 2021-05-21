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«Кальяри» – «Дженоа»: прогноз и ставки БК Pinnacle

вчера, 11:40

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Кальяри» – «Дженоа», который состоится 22 мая 2021 года.

«Кальяри»

Еще в середине сезона «Кальяри» рассматривался многими экспертами как один из главных кандидатов на вылет из главного чемпионата Италии. Однако, команда смогла собраться и изменить свою игру к лучшем, что привело к результатам. В последних пяти поединках клуб набрал девять очков, не проиграв при этом ни одной игры.

16 мая «Кальяри» сыграл вничью с «Миланом» (0:0), а 12 числа команда сыграла с тем же счетом в матче против «Фиорентины» (0:0).

«Дженоа»

«Дженоа» провел невзрачный сезон и по большей части вряд ли оправдал ожидания руководства и собственных болельщиков. Команда в последних пяти встречах набрала шесть очков, при этом уступив в трех матчах. Сейчас коллектив доигрывает чемпионат без турнирных целей. В матче с «Кальяри» успешнее будет тот, кто сможет качественнее выстроить защитную линию.

15 мая «Дженоа» проиграл на своем поле «Аталанты» (3:4), а 12 мая на выезде оказался сильнее «Болоньи» на выезде (2:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Кальяри» – 2.11
  • Ничья – 3.53
  • Победит «Дженоа» – 3.67

Статистика

  • «Кальяри» не проигрывает в чемпионате Италии уже семь матчей подряд
  • Четыре из пяти последних матчей между командами тоталом меньше 2.5 мячей
  • «Кальяри» выиграл три из четырех последних матчей против «Дженоа» на своем поле
  • Пять последних выездных матчей «Дженоа» закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Кальяри» компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.11. Хозяева на данный момент выглядят гораздо увереннее и смогут одержать победу в матче, который ничего не решает для обеих команд.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.Ru
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shlomo
shlomo
вчера в 16:21
Кальяри не проиграет
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