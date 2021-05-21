«Кальяри» – «Дженоа»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 11:40

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Кальяри» – «Дженоа», который состоится 22 мая 2021 года.

«Кальяри»

Еще в середине сезона «Кальяри» рассматривался многими экспертами как один из главных кандидатов на вылет из главного чемпионата Италии. Однако, команда смогла собраться и изменить свою игру к лучшем, что привело к результатам. В последних пяти поединках клуб набрал девять очков, не проиграв при этом ни одной игры.

16 мая «Кальяри» сыграл вничью с «Миланом» (0:0), а 12 числа команда сыграла с тем же счетом в матче против «Фиорентины» (0:0).

«Дженоа»

«Дженоа» провел невзрачный сезон и по большей части вряд ли оправдал ожидания руководства и собственных болельщиков. Команда в последних пяти встречах набрала шесть очков, при этом уступив в трех матчах. Сейчас коллектив доигрывает чемпионат без турнирных целей. В матче с «Кальяри» успешнее будет тот, кто сможет качественнее выстроить защитную линию.

15 мая «Дженоа» проиграл на своем поле «Аталанты» (3:4), а 12 мая на выезде оказался сильнее «Болоньи» на выезде (2:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Кальяри» – 2.11

Ничья – 3.53

Победит «Дженоа» – 3.67

Статистика

«Кальяри» не проигрывает в чемпионате Италии уже семь матчей подряд

Четыре из пяти последних матчей между командами тоталом меньше 2.5 мячей

«Кальяри» выиграл три из четырех последних матчей против «Дженоа» на своем поле

Пять последних выездных матчей «Дженоа» закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Кальяри» компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.11. Хозяева на данный момент выглядят гораздо увереннее и смогут одержать победу в матче, который ничего не решает для обеих команд.