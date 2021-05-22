«Лестер» – «Тоттенхэм»: прогноз и ставки БК Pinnacle

1621689321

сегодня, 16:15

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Лестер» – «Тоттенхэм», который состоится 23 мая 2021 года.

«Лестер»

«Лестер» после победы в кубке Англии не смог еще раз одолеть «Челси» в чемпионате и уступил третью позицию, но может потерять и четвертое место, ведь на нем находится «Ливерпуль», который опережает их по дополнительным показателям. В заключительном матче «Лестеру» необходимо побеждать и ожидать ошибки подопечных Юргена Клоппа.

18 мая «Лестер» уступил «Челси» в чемпионате (1:2), а 15 числа обыграл лондонцев в финале кубка Англии (1:0).

«Тоттенхэм»

В последние месяцы коллектив играет очень нестабильно, чередуя поражения и победы в чемпионате. Команда идет на седьмом месте и чтобы удержать его, коллективу необходима только победа, ведь на путевку в Лигу Конференций также претендуют «Арсенал» и «Эвертон». Нас ждет интересный и напряженный матч между двумя клубами, которые не решили еще свои задачи в чемпионате.

19 мая «Тоттенхэм» проиграл на своем поле «Астон Вилле» (1:2), а 16 числа на своем поле обыграли «Вулверхэмптон» (2:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лестер» – 1.98

Ничья – 4.26

Победит «Тоттенхэм» – 3.44

Статистика

«Тоттенхэм» выиграл всего один матч из последних семи встреч во всех турнирах

«Лестер» забивал в восьми из десяти последних матчей на своем поле

Три из четырех последних встреч между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Лестер» выиграл два поединка, а «Тоттенхэм» оказался сильнее трижды в последних пяти встречах команды

Прогноз

Поставить на победу «Лестера», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.98. Хозяева выглядят более предпочтительно и на своем поле часто забивает. Предполагаем, что оборона «Тоттенхэма» не сможет долго сдерживать Варди и компанию.