«Манчестер Сити» – «Эвертон»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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сегодня, 17:23

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Манчестер Сити» – «Эвертон», который состоится 23 мая 2021 года.

«Манчестер Сити»

Команда еще несколько туров назад отпраздновала чемпионство в АПЛ и теперь все мысли коллектива сконцентрированы исключительно на финале Лиги Чемпионов, в который команда попала первый раз в истории клуба. В матче с «Эвертоном» Пеп Гвардиола вероятнее всего будет проводить ротацию состава и у «ирисок» будут неплохие шансы побороться за очки.

18 мая «Манчестер Сити» проиграл на выезде «Брайтону» (2:3), 14 числа команда на выезде обыграла «Ньюкасл» (4:3).

«Эвертон»

Коллектив Карло Анчелотти не смог провести на высоком уровне весь чемпионат, поэтому на данный момент занимает лишь восьмое место. Команда может побороться за седьмую позицию, однако для этого необходимо выигрывать свой матч и надеяться на ошибки «Тоттенхэма». Матч с «Манчестер Сити» станет интересным не только для поклонников команд, но и для нейтральных болельщиков.

19 мая «Эвертон» обыграл «Вулверхэмптон» (1:0), а 16 числа проиграл на своем поле последней команде чемпионата «Шеффилд Юнайтед» (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Манчестер Сити» – 1.42

Ничья – 5.18

Победит «Эвертон» – 7.22

Статистика

«Манчестер Сити» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

Последние семь выездных матчей «Эвертона» закончились тоталом меньше 2.5 мячей

«Манчестер Сити» выиграл семь матчей подряд у «Эвертона»

Семь из последних десяти встреч между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу ничью компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 5.18. Хозяева мыслями находятся в другом матче, а «ирискам» нужно набирать очки. Предполагаем, что в этом матче команды не выявят победителя.