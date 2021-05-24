«Лас-Пальмас» — «Альбасете». Прогноз и ставки БК Pinnacle

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сегодня, 15:47

«Лас-Пальмас» в этом сезоне не показал хорошей игры, хотя перед стартом сезона многие болельщики думали, что клуб вернется в Примеру. Игру «Альбасете» сложно оценивать, команда провалилась в нынешнем сезоне, но в некоторых матчах выглядела неплохо. Букмекеры БК Pinnacle представили котировки на этот матч.

Ставки букмекеров

Фаворитом этого матча букмекеры выбрали «Лас-Пальмас». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту на 2.30. Также можно поставить на «Альбасете» по 3.45. Еще одна актуальная ставка — ничейный исход по 3.05.

Форма команд

«Лас-Пальмас» набрал в этом сезоне 50 баллов и находится на 14-й строчке в таблице. Команда выиграла 12 поединков, 14 раз играла вничью и проиграла те же 14 матчей. В нынешнем сезоне «островитяне» забили 42 гола и пропустили 51 гол. В последних играх «Лас-Пальмас» выглядит не лучшим образом, команда теряет очки практически в каждом поединке. «Лас-Пальмас» в этом сезоне не горит желанием возвращаться в Примеру.

«Альбасете» набрал в этом сезоне 38 баллов. Команда находится на 22-й строчке в турнирной таблице. В этом сезоне команда победила в девяти матчах, 11 раз играла вничью и проигрывала в 20 матчах. Клуб забил 27 мячей и пропустил 38 голов. В последних поединках «Альбасете» выглядит неплохо, команда стабильно набирает очки. Тем не менее, выбраться из зоны вылета будет невероятно сложно, скорее всего, команда отправится в Терсеру.

Информация для ставок

«Альбасете» не проигрывает три матча кряду

«Лас-Пальмас» не побеждает три игры подряд

«Альбасете» забил и пропустил пять голов в пяти последних матчах

Прогноз

Актуальная ставка на поединок — победа или ничья «Альбасете» по коэффициенту 1.62. Также можно поставить на обе команды забьют по 1.95.