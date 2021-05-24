«Сабадель» — «Понферрадина». Прогноз и ставки БК Pinnacle

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сегодня, 16:05

Эти команды в нынешнем сезоне не запомнились выдающимися достижениями, но их игра в некоторых матчах вызвала восхищение у болельщиков. Букмекеры БК Pinnacle представили котировки на очное противостояние этих клубов на территории Испании.

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Сабадель». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 1.73. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.50 и на победу «Понферрадины» по 5.50.

Форма команд

«Сабадель» набрал 40 пунктов и расположился на 21-й строчке в турнирной таблице. В активе этого испанского клуба — девять побед, 13 ничьих и 18 поражений. Команда забила 36 голов и пропустила 48 мячей. В последних играх «Сабадель» показывает очень плохой футбол. Клуб регулярно теряет очки и рискует покинуть Сегунду, если не сможет обыграть «Понферрадину». «Сабадель» считается фаворитом только из-за того, что клубу очень нужны очки в этом матче.

«Понферрадина» находится на восьмой строчке в турнирной таблице. В активе испанского клуба — 56 пунктов. В нынешнем сезоне клуб выиграл 15 поединков, 11 раз играл вничью и проиграл 14 матчей. У клуба в активе 43 забитых и 46 пропущенных. В последних играх «Понферрадина» выглядит не лучшим образом, команда регулярно теряет очки, но, форма клуба гораздо лучше, чем у «Сабаделя», даже несмотря на осечки.

Информация для ставок

«Понферрадина» выиграла два матча из последних пяти

«Сабадель» проиграл три матча кряду

«Понферрадина» пропустила семь голов в пяти последних матчах

Прогноз

В этом поединке можно сделать ставку на обе команды забьют по коэффициенту 2.18.