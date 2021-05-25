«Ренате» – «Мателика»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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сегодня, 18:44

«Ренате»

«Ренате» на протяжении четырех последних матчей не проигрывает. В рамках первых матчей серии удалось команде на равных противостоять «Мателике». Крайне важно теперь постараться сделать все возможное, чтобы продлить свою серию без проигрышей, иначе зацепиться за выход в следующий раунд соревнований будет невероятно трудно.

«Мателика»

«Мателика» после ничьи с «Ренате» (1:1) прервала свою серию из трех побед кряду. Теперь крайне важно отступить от своей атакующей игры и сделать все возможное, чтобы удалось зацепиться за результат в матче против очень непростого соперника. В противном случае, могут возникнуть проблемы с продолжением борьбы за повышение в классе.

Котировки БК Pinnacle

• Победит «Ренате» – 1.92

• Ничья – 3.48

• Победит «Мателика» – 3.74

Статистика

• «Ренате» пропустила два голы в четырех последних поединках

• «Мателика» забила девять мячей в четырех последних проведенных встречах

• «Ренате» забил четыре мяча в пяти последних проведенных играх

Прогноз

«Ренате» сейчас старается создать для себя максимально качественные предпосылки, чтобы реабилитироваться за последние неудачи и попробовать зацепиться за результат. С этим есть проблемы, но мы считаем, что у гостей есть все шансы на успех в этом противостоянии. «Мателика» мощно играет в атаке в последних встречах за счет чего может пройти в следующий раунд соревнований. Делаем ставку нулевую фору на гостей с котировкой 2,80.