ЦСКА заманивает Слуцкого. Тренер правильно отказал, его ждёт чемпионское приглашение

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вчера, 21:30

Дважды в одну реку не вступить, если та пересохла.

«Армейцы» не те, что были раньше

С точки зрения менеджмента и пиара приглашение Слуцкого в ЦСКА – стратегически верный ход. Но в который раз московский клуб сработал с опозданием. Леонида Викторовича стоило завербовать в конце 2019-го, когда был свободен. Ганчаренко тогда выиграл один из шести матчей в ЛЕ , а на зимний перерыв в РПЛ его команда ушла, потеряв очки в 7 матчах из 17.

Стоило взять человека, которого уволили из «Витесса». У Леонида Викторовича появился бы целый, как потом оказалось, сложный год, чтобы вникнуть в проблемы, что накопились в его отсутствие. Мог познакомиться с теми, с кем раньше не работал. Придумать со скаутами ходы для усиления состава – те же, что Яровинский применил в «Рубине».

Падение результатов ЦСКА завязано на ошибках с кадрами. И на распрях внутри клуба. Вряд ли Гинер и Бабаев в восторге от эпизодической работы Орешкина футбольным менеджером. В глаза не скажут, но олдскульные футбольные волки плохо относятся к чужакам в их сфере, особенно если те отдают приказы.

Сам факт, что Слуцкого сейчас пытались заманить – отражение непоследовательности, ведь уже выбрали Олича. Да и приглашение бывшего тренера было неподготовленным. Когда человек с трофеями и опытом, ему надо продать проект. Семину умудрились как-то всучить «Мордовию», а Слуцкий не пошел в «Краснодар», но оказался в «Рубине».

А ЦСКА не подхватил никто, кроме необстрелянного Олича. Агенты тренеров и они сами не вчера родились. Изучают ситуацию в клубах, куда зовут. Как видите, «армейцы» отпугнули всех мастеровитых иностранцев, а Слуцкий на всю страну на шоу «Вечерний Ургант» сказал следующее:

Казань – топ. Всех приглашаю в Казань! Лучший город. Та же Москва, только без пробок. Идеальное место на планете.

Грязноватая игра не красит рынок РПЛ

Говорят, что Семак обсудил с Дюпиным переход в «Зенит» на праздновании дня рождения Слуцкого – Леониду Викторовичу исполнилось пятьдесят. Если так, некрасивый ход. «Рубин» не хочет расставаться с основным голкипером, а тот через прессу напрашивается в состав чемпиона, то есть сигнал ему отправили.

В обход клубов действовать нельзя. Если Семак и Дюпин сговорились, то это плохо. Сергей Богданович пару лет назад уже топнул ножкой, а «Рубин» заставили отпустить Сутормина за легендарные 50 тысяч рублей. Они еще потом магическим образом разрослись до миллионов.

А у ЦСКА при новой власти есть свежая аналогичная история – Мухин хотел получать намного больше, чем в «Локомотиве», поэтому стал игроком «армейцев». Вроде бы договорились о компенсации, но она точно невыгодная для «железнодорожников», что уже не первого футболиста теряют похожим образом.

На фланге «Рубина» отбегал сезон Кварацхелия, которого казанцам подарили москвичи. Но тут все было чисто – сами упустили выгоду. В принципе, как и в случае со Слуцким, что после «Витесса» мог договориться и с ЦСКА , ведь этот клуб для него не чужой.

Вот только в Казани Яровинский и сам тренер получили свободу действий и больше власти, нужной для продуктивной работы. Давний коллега тренера, а также помощник Слуцкого в Англии и Нидерландах неплохо справляется в «Рубине». Самошников, Макаров, Йевтич, Бакаев, Деспотович, Абильдгор, Зотов и Хвича – удачные ставки.

А Ивана Игнатьева, возможно, вели еще до появления давних знакомых в клубе. Слуцкий несколько раз повторял, что ему комфортно в «Рубине» — видно, у человека вторая молодость. Развлекается, веселится, успешно тренирует, ведь вышел в еврокубки. Команда строится на терпении, но есть возможность прибавить в атаке.

Пусть их попытаются растащить в лучших традициях боязни появления неожиданных конкурентов, пока есть Леонид Викторович – есть шанс, что «Рубин» будет прогрессировать. А ЦСКА надо найти новый путь. Или поставить точку в отношениях с Бабаевым и Гинером, или новым владельцам надо отдать правление профессионалам.

Ганчаренко пересидел, стоило попрощаться раньше. Тренера выбрали наобум, ведь у Олича нет опыта, а мыслями на Евро-2020 с хорватами. Селекционный отдел не угадал с новичками. Влашича теряют – и еще хорошо, если получится выгодно попрощаться, чтобы за эти деньги найти адекватную замену. ЦСКА ровно такой, чтобы Слуцкий им вежливо отказал.

Слуцкий дождется приглашения фаворита

Тренера уже спрашивали, пойдет ли работать в клуб из Санкт-Петербурга. Ответил утвердительно. Пока у «Зенита» есть тренер, тесно связанный с футбольной Казанью, и у него многое получается. Но если петербуржцы осенью с третьей корзины ЛЧ не выйдут из группы, то найдутся на севере представители власти, что примут результат за личное поражение.

Никакое лидерство в РПЛ тогда Семака не спасет. Это Гвардиола может привирать, что победа в АПЛ важнее успеха в ЛЧ . Но спросите Де Брюйне – с вами не согласится. Слуцкий не является идеальным наставником, что любую команду сделает чемпионом. В Англии и Нидерландах не все получалось. Зато явно раскрепостился.

Немного изменил подход к жизни и футболу, а результат видим с «Рубином». Но что после? Слуцкий – молодой тренер, тот же Тухель лишь на два года младше. Леонид Викторович рано начал работать на высоком уровне в России, поэтому у него еще достаточно сезонов и попыток очаровать. В том числе, у руля «Зенита».

При всем уважении к Семаку, это не парень, что располагает и меняет имидж целой команды к лучшему. При Слуцком в ЦСКА была клуб-семья, где являлся дядей, а в «Рубине» он уже папа, судя по стилю отдельных рекламных роликом клуба – молодой папа в стиле режиссера Сорентино.

Самому «Зениту» нужно будет сделать крен в сторону нормализации отношения фанатов к команде и клубу. В этом проигрывают тому же «Рубину», что в новой версии вызвал симпатии. А среди российских специалистов мало тех, кто потянут «Зенит». Тогда Слуцкий – один из первых в очереди.

Так что ему выгоднее поработать в Казани, наслаждаясь моментом, а дальше путь или на север – в Санкт-Петербург, или на юг – в Краснодаре рано или поздно пойдут за чемпионством, ресурсом и футбольного вкуса хватает. Слуцкий не раз был чемпионом и выигрывал Кубок России. Репутацию себе явно не испортил.

Его нынешний отказ от проблемного ЦСКА можно понять и одобрить. Зачем бросать «Рубин», если команде понадобится помощь тренера в квалификации Лиги Конференций и на фоне неизбежных кадровых потерь? Слуцкий нужен казанцам, клуб подошел тренеру.

А ЦСКА важно грамотно перезагрузиться, ведь уход Василия Березуцкого – главный намек на проблемы. Бывший помощник Леонида Викторовича – смышленый человек, и если решил уйти, то дела явно идут не туда, куда следует. У ЦСКА ответственный момент.

«Зенит» в финансовом отрыве и может не пустить на первое место еще пару лет, а вот «армейцам» остро и быстро нужны живые деньги с победами. Слуцкий подходил на роль спасителя в 2019-м, но летом 2021-го его футбольное сердце уже занято клубом из города, где пробок меньше, чем в столице.