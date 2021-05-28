В «Шиннике» подтвердили возможное назначение Евсеева главным тренером

Экс-наставник «Уфы» может продолжить карьеру в «Шиннике». Эту информацию подтвердил заместитель генерального директора ярославского клуба Валерий Фролов.

Собираемся подписать контракт. В понедельник Евсеев приедет с агентом, тогда всё будет понятно.

На какой срок — этого я не знаю. Это будет решать руководство области.