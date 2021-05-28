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В «Шиннике» подтвердили возможное назначение Евсеева главным тренером

вчера, 06:40

Экс-наставник «Уфы» Вадим Евсеев может продолжить карьеру в «Шиннике». Эту информацию подтвердил заместитель генерального директора ярославского клуба Валерий Фролов.

Собираемся подписать контракт. В понедельник Евсеев приедет с агентом, тогда всё будет понятно.

На какой срок — этого я не знаю. Это будет решать руководство области.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 10:40
тренер хорошего уровня, дело пойдёт !
Ironigor
Ironigor ответ Gahi (раскрыть)
вчера в 10:40
Сколько уже было этих тренеров кому давали гарантии !!!))) А воз и ныне там !!!
Gahi
Gahi ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 09:37
Да, Вы правы без поддержки областной администрации и города это будет сделать трудно. Раз Евсеев дает своё согласие возглавить клуб, значит необходимые условие и гарантии он получил. Так же хотелось бы больше видеть воспитанников футбольных школ Ярославской области в клубе Шинник,  которые и должны стать опорой в своей команде. Удачи 
Ironigor
Ironigor ответ Gahi (раскрыть)
вчера в 09:20
Я думаю Вадим сделает всё от него зависящее, а вот с руководством Ярославской области очень большой вопрос. Тут всё зависит от финансирования клуба, в принципе как и всегда.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 09:16
Может что и получится!
Gahi
Gahi
вчера в 08:28, ред.
Это конечно вызов для 45 летнего тренера Вадима Евсеева и проверка его профессиональных возможностей как тренера который должен будет поднимать команду Шинник по итогам завершившегося чемпионата в ФНЛ с последнего места и вылетела в нижний дивизион и поэтапно вывести Шинник в Высший дивизион Российского Чемпионата, где команда играла в последний раз в сезоне 2007-2008года. Сделать это конечно будет трудно, учитывая какая конкуренция среди представителей всех команд, но, зная Евсеева и его характер, и то как он может сплотить команду,
возможно у него и получится добиться нужного результата. Но для этого Вадиму Евсееву скорее всего нужно заменить шины у команды Шинника, видать они у них сильно износились и пришли в негодность раз они вылетели туда, где играли полвека тому назад, то есть во вторую лигу, и начать  с новыми оборотами прокладывать себе  путь в элиту Российского Чемпионата ⚽. Удачи
Cremen
Cremen
вчера в 08:13
Это путь в никуда. Тренеришка.
SHMEL
SHMEL
вчера в 07:52
Вадик вполне квалифицированный тренер, с Шинником точно должен справиться.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 07:49
Возвращение в ФНЛ не за горами.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 07:07
Странно, что Евсеев не нашёл более престижный клуб.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 07:06
Пусть попробует...
swed27
swed27
вчера в 07:05
Пора возвращать клуб в РПЛ
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 06:57
Вадим хороший тренер
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