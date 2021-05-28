В «Шиннике» подтвердили возможное назначение Евсеева главным тренером

Экс-наставник «Уфы» Вадим Евсеев может продолжить карьеру в «Шиннике». Эту информацию подтвердил заместитель генерального директора ярославского клуба Валерий Фролов.
Собираемся подписать контракт. В понедельник Евсеев приедет с агентом, тогда всё будет понятно.
На какой срок — этого я не знаю. Это будет решать руководство области.
возможно у него и получится добиться нужного результата. Но для этого Вадиму Евсееву скорее всего нужно заменить шины у команды Шинника, видать они у них сильно износились и пришли в негодность раз они вылетели туда, где играли полвека тому назад, то есть во вторую лигу, и начать с новыми оборотами прокладывать себе путь в элиту Российского Чемпионата ⚽. Удачи
возможно у него и получится добиться нужного результата. Но для этого Вадиму Евсееву скорее всего нужно заменить шины у команды Шинника, видать они у них сильно износились и пришли в негодность раз они вылетели туда, где играли полвека тому назад, то есть во вторую лигу, и начать с новыми оборотами прокладывать себе путь в элиту Российского Чемпионата ⚽. Удачи