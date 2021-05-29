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ЦСКА предлагал Слуцкому вернуться

сегодня, 09:26

Как утверждает источник, главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий отказался от предложения председателя совета директоров ЦСКА Максима Орешкина вернуться в московский клуб.

Орешкин в конце мая несколько раз связывался со Слуцким и предлагал ему вернуться в московский клуб. Специалист ответил отказом.

Слуцкий возглавлял ЦСКА с 2009 по 2016 год.

Напомним, что Леонид Слуцкий был признан лучшим наставником РПЛ по итогам мая.

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Все комментарии
CSKA2012
CSKA2012
сегодня в 18:09
Мда... Если это правда то это не уважение к Оличу...
морозз
морозз
сегодня в 17:54
Во первых у него контракт с Рубином, Леонид дело доводит до конца!
Во вторых Кони плевали ему в след и кричали долой, он это помнит!
В третьих ЦСКА под плинтусом в отличии от Рубина, нужен ли ему плинтус?
Красно Синий воин
Красно Синий воин
сегодня в 17:07
Ничего удивительного. Слуцкий как порядочный человек не мог кинуть людей в Казани которые ему доверились.
Нектофбане
Нектофбане
сегодня в 16:54
    Over 9000
    Over 9000
    сегодня в 15:21
    Орешкин, там кстати Фонсека до сих пор свободен. титулы на украине, плэйофф ЛЧ с Шахтёром...
    Твой Арсен
    Твой Арсен
    сегодня в 14:56
    Очевидно же, что ЛВС не смог кинуть Рубин, который ему доверился, из-за своей порядочности. Да и с прагматичной точки зрения так наверно правильней. В ЦСКА спрос выше, а в Рубине ты можешь быть свободным художником, так как команда только строится. В ЦСКА никто экспериментировать не даст.
    Анатолий Калашников
    Анатолий Калашников
    сегодня в 14:24
    Разваливают мою команды. В какое-то Динамо превращаемся. (Или в Торпедо?) . Из Орешкина чувствую управленец как из Гинера балерина.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Antikony (раскрыть)
    сегодня в 13:37
    Чистокровный ариец?
    SHMEL
    SHMEL
    сегодня в 13:10
    Вот тут я чего-то не понял...Взяли Олича, заключили контракт и в конце МАЯ предлагали Слуцкому вернуться? Либо кто-то мягко говоря, говорит неправду, либо это очень некрасиво по отношению к Оличу...
    ildar_3871
    ildar_3871 ответ DAD81 (раскрыть)
    сегодня в 13:00
    Зря ты так , Мухина же купил !)
    DAD81
    DAD81
    сегодня в 12:57
    Чувствую, с этим Орешкиным, мы ещё жути хапнем. Это он только первый год рулил. А уже раздрай в тренерском штабе, скандалы, смена тренера по ходу весенней части сезона, весьма неоднозначные трансферы. (((
    ildar_3871
    ildar_3871 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    сегодня в 12:47, ред.
    Чапай как цска , плохо думал и утонул )
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответ cska1948 (раскрыть)
    сегодня в 12:42
    fubh
    fubh
    сегодня в 12:18
    конечно отказался, из топ5 в середняру предложили
    cska1948
    cska1948 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    сегодня в 12:18
    Алексей, возвращайся! Уверен, все мы и ты сам, будем этому только рады!
    Antikony
    Antikony
    сегодня в 11:57
    Без еврея-уголовника Слуцкому-еврею в конном спорте делать нечего.
    Zhertva Liverpoolya
    Zhertva Liverpoolya
    сегодня в 11:55
      berda2003
      berda2003
      сегодня в 11:44
      что-то за границей он работал могильщиком, и быстренько поджопник получил - и конюшня не предлагала ему место конюха...
      ildar_3871
      ildar_3871
      сегодня в 11:40, ред.
      В Татарстане Слуцкому созданы все условия , его поддерживает Президент Татарстана , все медиа которые есть в Татарстане работают за Слуцкого .
      Чтобы не сказал ЛВС все освещается позитивно !
      Что бы не придумал ЛВС все принимается на ура , у самого Рубина классная медиа группа !
      Я не говорю про жилищные условия , все в норме .
      Такие же условия были созданы для Курабана Бердыева . Ему дали даже не существующий портфель . Нет ему захотелось побольше денег сбежал в Кайрат !)
      Почему ЛВС говорит что ему комфортно в Казани , он тут номер 1 , а в Москве на него только кричали !)
      Leha-ha50
      Leha-ha50 ответ cska1948 (раскрыть)
      сегодня в 11:37
      Иначе и быть не могло. Заслужить уважение к себе очень сложно, а вот потерять можно в одно мгновение. Сейчас многие следят за Рубином, за работой ЛВС, отзывы о его работе в основном лестные. Брось он все сейчас , то наверняка потерял бы уважение многих любителей футбола.
      cska1948
      cska1948 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
      сегодня в 11:28
      Соккерчане больше говорят о том что Слуцкому "выгодно-невыгодно", совершенно забыв о том, что есть такие понятия как честность и порядочность по отношению к окружающим и к самому себе. А Слуцкий ПОРЯДОЧНЫЙ человек, и отказ возглавить ЦСКА лишний раз это доказывает.
      ildar_3871
      ildar_3871
      сегодня в 11:27
      Леню не отдадим !)
      ildar_3871
      ildar_3871 ответ lotsman (раскрыть)
      сегодня в 11:23
      Когда ЛВС пришел в Рубин у него была задача зацепиться в РПЛ , в этом году у него задача была войти в 5 ерку .
      За это время он поменял почти пол команды , сейчас он знает игроков ,знает чего они стоят .
      Он опять покупает игроков , готовится к Европе . С Коноваловым Барселону не обыграть !
      Leha-ha50
      Leha-ha50 ответ cska1948 (раскрыть)
      сегодня в 11:20
      Абсолютно точное объяснение отказа.
      makkie
      makkie
      сегодня в 11:19
      Слуцкий прекрасно понимает, что цска теперь без Гинера.
      А без Гинера у цска могут быть судейские скандалы, отсутствие трофеев, непонятные трансферы за 9 млн и плохая атмосфера.

      Зачем всё это Слуцкому, если в Казани чак-чак и Хвича?)
      zooveterinar
      zooveterinar
      сегодня в 11:19
      Думаю у слуцкого все неплохо врубине, желаю ему дальнейших успехов ,в новом сезоне,также думаю они усилятся,новыми игроками. Ему надо время, и в рубин он пришел не на один,два года, а поболя,и его отказ это благородный поступок,честный,справедливый,как по отношению к себе,так и к болельщикам и руководству фк.рубин!!!
      cska1948
      cska1948 ответ ildar_3871 (раскрыть)
      сегодня в 11:18
      Слуцкий умный человек, а умный учится ВСЮ жизнь! Так что вполне естественно, что с годами Слуцкий становится, как тренер, лучше!
      lotsman
      lotsman ответ ildar_3871 (раскрыть)
      сегодня в 11:17
      Побеждать каждому нравится. Но ещё нравится быть более самостоятельнее и иметь больше свободы СВОИХ решений. В Рубине у Слуцкого этого больше, поэтому ему больше нравится в Рубине.
      fubh
      fubh
      сегодня в 11:15, ред.
      Слуцкий же не слепой и не дурак. тоже видит что в стане коней происходит. Гинер больше не властелин, бешеной подержки не будет. Зачем ему вступать в это.
      Hypnoz
      Hypnoz
      сегодня в 11:14
      Леонид до сих пор в шоке ! Харьковский еврей-уголовник, видимо руководит по понятиям...
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