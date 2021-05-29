ЦСКА предлагал Слуцкому вернуться

Как утверждает источник, главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий отказался от предложения председателя совета директоров ЦСКА Максима Орешкина вернуться в московский клуб.
Орешкин в конце мая несколько раз связывался со Слуцким и предлагал ему вернуться в московский клуб. Специалист ответил отказом.
Слуцкий возглавлял ЦСКА с 2009 по 2016 год.
Напомним, что Леонид Слуцкий был признан лучшим наставником РПЛ по итогам мая.
Во вторых Кони плевали ему в след и кричали долой, он это помнит!
В третьих ЦСКА под плинтусом в отличии от Рубина, нужен ли ему плинтус?
Во вторых Кони плевали ему в след и кричали долой, он это помнит!
В третьих ЦСКА под плинтусом в отличии от Рубина, нужен ли ему плинтус?
Чтобы не сказал ЛВС все освещается позитивно !
Что бы не придумал ЛВС все принимается на ура , у самого Рубина классная медиа группа !
Я не говорю про жилищные условия , все в норме .
Такие же условия были созданы для Курабана Бердыева . Ему дали даже не существующий портфель . Нет ему захотелось побольше денег сбежал в Кайрат !)
Почему ЛВС говорит что ему комфортно в Казани , он тут номер 1 , а в Москве на него только кричали !)
Чтобы не сказал ЛВС все освещается позитивно !
Что бы не придумал ЛВС все принимается на ура , у самого Рубина классная медиа группа !
Я не говорю про жилищные условия , все в норме .
Такие же условия были созданы для Курабана Бердыева . Ему дали даже не существующий портфель . Нет ему захотелось побольше денег сбежал в Кайрат !)
Почему ЛВС говорит что ему комфортно в Казани , он тут номер 1 , а в Москве на него только кричали !)
За это время он поменял почти пол команды , сейчас он знает игроков ,знает чего они стоят .
Он опять покупает игроков , готовится к Европе . С Коноваловым Барселону не обыграть !
За это время он поменял почти пол команды , сейчас он знает игроков ,знает чего они стоят .
Он опять покупает игроков , готовится к Европе . С Коноваловым Барселону не обыграть !
А без Гинера у цска могут быть судейские скандалы, отсутствие трофеев, непонятные трансферы за 9 млн и плохая атмосфера.
Зачем всё это Слуцкому, если в Казани чак-чак и Хвича?)
А без Гинера у цска могут быть судейские скандалы, отсутствие трофеев, непонятные трансферы за 9 млн и плохая атмосфера.
Зачем всё это Слуцкому, если в Казани чак-чак и Хвича?)