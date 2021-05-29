ЦСКА предлагал Слуцкому вернуться

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сегодня, 09:26

Как утверждает источник, главный тренер «Рубина» отказался от предложения председателя совета директоров ЦСКА Максима Орешкина вернуться в московский клуб.

Орешкин в конце мая несколько раз связывался со Слуцким и предлагал ему вернуться в московский клуб. Специалист ответил отказом.

Слуцкий возглавлял ЦСКА с 2009 по 2016 год.