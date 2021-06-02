ГлавнаяБлогиАналитика от БК Pinnacle

Испания – Португалия: прогноз и ставки БК Pinnacle

сегодня, 08:37

Испания

Испания не проигрывала в 6 последних поединках во всех турнирах. Последнее поражение команда потерпела в Лиге Наций УЕФА от Украины (0:1). В трех играх отборочной кампании к ЧМ-2022 испанцы смогли набрать семь очков. После ничьи в домашней игре против Греции (1:1) сборная победила Грузию (2:1) и Косово (3:1).

Отметим, что 9 из 10 прошлых матчей на своем поле Испания выиграла. При этом, в семи встречах данной серии хозяева поля не пропускали голы от соперников.

Португалия

В пассиве Португалии только одно поражение в 10 последних поединках во всех соревнованиях. Потерпела его команда в рамках Лиги Наций УЕФА от Франции (0:1). В стартовавшей квалификации к Чемпионату Мира португальцы смогли победить Азербайджан (1:0) и Люксембург (3:1), а также сыграли вничью с Сербией (2:2).

В гостях Португалия не уступает на протяжении шести поединков – четыре победы и две ничьи. При этом, в трех предыдущих выездах команды фиксировался выигрыш ставки на ТБ(2,5) голов.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит Испания – 2.325
  • Ничья – 3.408
  • Победит Португалия – 3.427

Статистика

  • 4 прошлых встречи соперников завершились вничью в основное время
  • Португалия забивала и пропускала голы в 3 последних гостевых играх
  • Команды обменивались забитыми голами в 2 из 4 предыдущих встречах на поле Испании

Прогноз

Разместить ставку с условием «обе команды забьют – да» букмекерская компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.802. Испания дома регулярно забивает, но у Португалии многое получалось в последних гостевых встречах.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
БЛОГ
Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.Ru
Обсудить
Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 09:02
Возможна ничья
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100