Куарежма может приехать в Самару. 5 чемпионов Европы, которые уже успели прикоснуться к РПЛ

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сегодня, 12:06

Четыре футболиста и один тренер.

Рикарду Куарежма и «Крылья Советов»

Взбодрил слух о том, что любитель передач внешней стороной стопы и друг Криштиану Роналду может присоединиться к «Крыльям Советов». В Самаре уже играет один португалец — Рикарду Алвеш, которого связывают с Куарежмой приятельские отношения, а сам чемпион Европы даже появлялся в социальных сетях «Крылышек» с добрыми пожеланиями накануне финала Кубка России. Главный тренер волжан Игорь Осинькин поспешил выступить с опровержением:

Первый раз слышу об интересе к Куарежме. Даже намека не было на его переход. Если кто-то предложит игроков с португальского рынка, то рассмотрим, но исторически смотрим в другую сторону. Рикарду Алвеша мы нашли не там.

Впрочем, представить Куарежму в РПЛ сейчас не слишком сложно. Рикарду уже 37 лет, его международная карьера де-факто завершена (не надевал футболку сборной Португалии с 2018 года), а последний сезон провел в «Витории» из Гимарайнша (7-е место в завершившемся чемпионате).

В сезоне 2020/21 Куарежма забил 4 гола и 6 раз ассистировал партнерам, а откликнуться на финансово выгодное предложение из России в его возрасте вовсе не зазорно, так что охотно верим, что одним чемпионом Европы в наших краях может стать больше. На сегодняшний день в РПЛ выступали 4 футболиста с престижным титулом в активе, а еще один победитель Евро работал главным тренером, пусть и недолго.

В качестве футболиста

Георгиос (Юркас) Сейтаридис — чемпион Европы 2004 года в составе сборной Греции

Карьера в России: «Динамо» (2005-2006) — 10 матчей

Пик своей карьеры этот греческий защитник пережил в 23 года, в 2004 году. На чемпионате Европы, который запомнился сенсационным триумфом сборной Греции, Юркас был железным игроком стартового состава, закрывал позицию справа в защите. Евро-2004 проходил в Португалии, и Сейтаридис остался на западе континента после окончания турнира: грек присоединился к действующим победителям Лиги чемпионов, «Порту».

Проведя год в составе «Драконов», летом 2005-го Сейтаридис отправился в московское «Динамо», которое на деньги Алексея Федорычева собирало под свои знамена звездных легионеров. Юркас обошелся в 10 миллионов евро, но оказался бесполезен, как и многие из той плеяды. С горем пополам у грека набралось 10 матчей за год, а летом 2006-го Сейтаридиса с уценкой уступили «Атлетико». Позже чемпион Европы признавался, что переход в «Динамо» был жестокой ошибкой.

Бруну Алвеш — чемпион Европы 2016 года в составе сборной Португалии

Карьера в России: «Зенит» (2010-2013) — 100 матчей, 3 гола

Бруну Алвеш — единственный в этой кампании, кто стал чемпионом Европы после отъезда из России, остальные приезжали титулованными. Впрочем, на момент перехода в «Зенит» у португальского защитника хватало титулов: с «Порту» он 4 раза подряд выиграл португальскую лигу, а в Санкт-Петербурге продолжил свою чемпионскую серию, дважды выиграв РПЛ под руководством Лучано Спаллетти. Меньшего от Бруну и не ждали, ведь «Зенит» заплатил за него 22 миллиона евро.

Запомнился классной игрой в воздухе и волейбольными прыжками с зависанием, а еще мемом про «Бруну Трёшкина», который родил Валерий Карпин после крупного поражения «Зенита» от «Твенте» в Лиге Европы.

Ну, а главный титул в карьере Алвеш выиграл в 34 года. На Евро-2016 основную пару центрбеков в команде Фернанду Сантуша составляли Пепе и Жозе Фонте, но еще один возрастной защитник всегда был готов помочь. И его помощь потребовалась: в полуфинальном матче против Уэльса Бруну подменил дисквалифицированного Пепе. Португалия выиграла, сыграв на ноль в защите.

Жоау Мариу — чемпион Европы 2016 года в составе сборной Португалии

Карьера в России: «Локомотив» (2019-2020) — 22 матча, 1 гол

Основной игрок сборной Португалии на триумфальном Евро-2016. После грандиозной победы в составе национальной сборной полузащитник был на пике популярности, что поспособствовало бизнесу «Спортинга»: лиссабонские «Львы» продали Мариу «Интеру» за 40 миллионов евро. Адаптация Жоау в Милане затянулась, он съездил в командировку в «Вест Хэм», получил еще один шанс в составе «Нерадзурри» и снова не смог им распорядиться. Летом 2019-го чемпион Европы присоединился к «Локомотиву» и провел в Москве один сезон на правах аренды. Иногда блистал классом, но не настолько часто и ярко, чтобы «железнодорожники» задумались о выкупе его контракта за 18 миллионов евро.

Эдер — чемпион Европы 2016 года в составе сборной Португалии

Карьера в России: «Локомотив» (2018-2021) — 119 матчей, 14 голов

Эдер забил всего лишь 5 голов в футболке сборной Португалии, 4 из них пришлись на товарищеские матчи. А пятый — важнейший гол в истории всего португальского футбола, ведь именно удар этого форварда принес сборной Португалии победу над Францией в финале Евро-2016. В составе «Локомотива» Эдер провел три года и тоже забил «Золотой гол» — в ворота «Зенита» на финише сезона 2017/18, благодаря точному удару чемпиона Европы «железнодорожники» досрочно оформили долгожданный чемпионский титул. Эдерзиту не блистал результативностью в России, зато выиграл с «Локо» четыре трофея — помимо чемпионства, это два Кубка и Суперкубок.

В качестве тренера

Руд Гуллит — чемпион Европы 1988 года в составе сборной Нидерландов

Карьера в России: «Ахмат» (2011) — 13 матчей (3В 3Н 7П)

«Оранжевая» команда великого Ринуса Михелса выиграла Евро-1988, в составе сборной Голландии блистали Рональд Куман, Марко ван Бастен и «сыны суринамских отцов» — Райкард и Гуллит. У Франка получилась непродолжительная, но успешная тренерская карьера: он и сборную в полуфинал Евро-2000 выводил, и с «Барселоной» Лигу чемпионов выигрывал. Руд такими успехами похвастаться не может, зато он недолго поработал в России.

Собственно, «Ахмат» (тогда еще «Терек») — последний опыт самостоятельной тренерской работы Гуллита, который понял, что в качестве шоумена у него получается лучше. Под началом голландца грозненская команда выиграла только 3 матча из 13, после чего Руд был уволен, а клуб на официальном сайте выразил «крайнее недовольство подходом Гуллита к своим обязанностям».