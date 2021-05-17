Где-то мы это уже видели. «Спартак» вырвал у «Локо» путевку в ЛЧ, Карпин провалился весной, а «Зенит» — чемпион

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вчера, 12:44

Футбольный сезон 2020/21 в РПЛ в аналогиях.

Футбол, как и жизнь, часто ходит по кругу, если рассматривать события в ретроспективе. РПЛ -2020/21, конечно же, уникальна, однако отдельные сюжеты, использованные в завершившемся чемпионате, не вчера родились. У вас ведь тоже такое бывает: смотришь новый фильм или слушаешь музыкальную новинку, а мозг включает режим детектива и утверждает, что он уже где-то это видел/слышал. Попробуем вместе отыскать первоисточники и примеры, которыми вдохновлялись участники Премьер-Лиги?

«Зенит» — чемпион

Начнем с самого простого. Петербургский клуб в седьмой раз выиграл чемпионат России и добыл титул в третий раз подряд, так что в самом этом событии нет какого-то откровения. В предыдущем сезоне «Зенит» улетал в открытый космос и опередил вторую команду в таблице на 15 очков, а на этот раз вернулся к гандикапу в 8 баллов, с которым Сергей Семак выиграл свое первое тренерское чемпионство в сезоне 2018/19.

Два года назад на старте весенней части сезона у конкурентов «сине-бело-голубых» тоже были иллюзии относительно борьбы за чемпионства из-за скромного преимущества «Зенита», но потом «сине-бело-голубые» включили форсаж и ушли в отрыв. Этой весной команда Семака тоже заигрывала с интригой: после поражения от «Рубина» в 21-м туре ЦСКА оказался всего лишь в 2 очках позади, но на финише сформировались +8 от ближайшего преследователя, а опалившие крылья «армейцы» отстали на 15 баллов.

В отличие от двух предыдущих сезонов, за спиной «Зенита» финишировал «Спартак», а не «Локомотив», но и это не уникальный случай: «красно-белые» уже были вице-чемпионами при победившем «Зените» в сезонах 2007 и 2011/12. Вообще, это сильная традиция: в каждом из семи чемпионских сезонов «сине-бело-голубых» второе место в РПЛ занимала команда из Москвы (трижды «Спартака», по два раза ЦСКА и «Локомотив»).

«Спартак» опередил «Локо» в борьбе за второе место (и путевку в Лигу чемпионов)

«Спартак» в шестой раз финишировал вторым в чемпионатах России, причем в двух первых серебряных заплывах (сезоны 2005 и 2006) конкурентами «красно-белых» в борьбе за путевку в Лигу чемпионов был как раз «Локомотив». Наиболее очевидны параллели с сезоном-2005, который «железнодорожники» проводили в статусе чемпионов, а «Спартак» годом раннее занял восьмое место, после которого «серебро» блестело особенно ярко.

На этот раз «Спартак» взлетел с седьмого места на второе, в то время как «Локо» впервые за четыре сезона не сумел финишировать в топ-2. В 2005-м борьба между московскими клубами велась до последнего тура, в котором они сошлись в очной битве в Черкизово. «Спартак» тогда добился ничьей, которая его полностью устраивала, а футболисты после матча посвятили фанатам баннер с надписью: «Спасибо, вы лучшие!»

Аналогичное приветствие для своих болельщиков подготовила теперешняя команда. Продемонстрированная после матча с «Химками» растяжка — это не только благодарность трибунам, но и отсылка к другому серебряному сезону «Спартака», в котором путевка в Лигу чемпионов была вырвана у оставшегося без Юрия Сёмина «Локомотива» (ушедшего в сборную России Юрия Павловича на тренерском мостике «железнодорожников» сменил Владимир Эштреков).

Красно-белые, спасибо за всю вашу поддержку в домашних матчах этого сезона! Вы лучшие! ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/WBPbYVkPtY — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) May 10, 2021

Заведомые аутсайдеры и «черная метка» для вылетевших из РПЛ

Когда в Премьер-Лиге в последний раз была суровая и отчаянная борьба за выживание? В завершившемся сезоне «Ротор», «Уфа» и «Арсенал» разыгрывали вторую путевку в ФНЛ , причем развязка получилась скандальной. Зато о неизбежном вылете «Тамбова» стало известно прошлой осенью, а в будущем сезоне этот клуб не будет заявлен ни в одну из профессиональных футбольных лиг. «Волки» собрали комбо, примерив на себя шкуру заведомого аутсайдера, а также разделив печальную участь вылетавших из РПЛ клубов.

2020/21 — «Тамбов» распустил команду и скончался бы еще зимой, если бы лига не решила искусственно поддерживать жизнь клуба ради общего престижа. «Волки» проиграли все 11 весенних матчей, теперь они уходят из РПЛ в «небесную лигу».

2019/20 — В середине сезона вдруг что-то сломалось внутри «Оренбурга», который отправил тренера Владимир Федотова в «Сочи», а после коронавирусного локдауна остался без ряда ведущих игроков.

2018/19 — «Анжи» вылетел с 15-го места в РПЛ прямо в зону «Юг» второго дивизиона, где сразу занял то же самое 15-е место.

2017/18 — « СКА -Хабаровск» одержал 2 победы в 30 турах и прилип ко дну, а «Амкар» и «Тосно» прекратили существование.

2016/17 — «Томь» осталась без средств к существованию по ходу чемпионата, рассталась с рядом важных игроков зимой и доигрывала турнир молодежью.

2015/16 — через год после вылета из РПЛ «Мордовия» вылетела и из ФНЛ .

2014/15 — «Торпедо» прямым рейсом из Премьер-Лиги отправилось в зону «Центр» второго дивизиона.

Валерий Карпин и весенние неудачи

Всем хорош тренер Валерий Карпин. В осенней части сезона. А вот на весну лучше искать другого специалиста. В 19 турах первой части сезона «Ростов» набрал 32 очка (1.68 в среднем за матч), шел на пятом месте с отставанием в 3 балла от топ-3. В 11 весенних матчах «Ростов» набрал 11 очков — в среднем 1 балл за игру, опустился на 9-ю строчку, а от тройки отстал на 13 баллов. С Карпиным такая метаморфоза случается не впервые.

Кажется, весенние неудачи начались еще до перехода на нынешнюю систему розыгрыша чемпионата «осень-весна». В 2010 году тренер «Спартака» Карпин поставил перед своей командой задачу набрать 33 очка в первых 11 турах. И добавил, что это не утопия, а реальная цель. В итоге набрали 19 очков в 11 матчах и после трети чемпионата отстали от лидера на 8 очков.

На следующий год «Спартак» в первом весеннем матче проиграл «Ростову» 0:4, а после пяти туров занимал последнее место. В 2014-м «Спартак» провел зимний перерыв в одном очке от первого места, но весной посыпался, и Карпин был уволен. В «Ростове» Валерий Георгиевич идет проверенным путем, а если вы хотите привести в качестве опровержения прошлый сезон, по итогам которого «желто-синие» запрыгнули в еврокубки, то вспомните, что чемпионат доигрывался летом, а не весной из-за пандемии. А летом Карпин хорош.