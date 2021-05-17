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Где-то мы это уже видели. «Спартак» вырвал у «Локо» путевку в ЛЧ, Карпин провалился весной, а «Зенит» — чемпион

вчера, 12:44
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Футбольный сезон 2020/21 в РПЛ в аналогиях.

Футбол, как и жизнь, часто ходит по кругу, если рассматривать события в ретроспективе. РПЛ-2020/21, конечно же, уникальна, однако отдельные сюжеты, использованные в завершившемся чемпионате, не вчера родились. У вас ведь тоже такое бывает: смотришь новый фильм или слушаешь музыкальную новинку, а мозг включает режим детектива и утверждает, что он уже где-то это видел/слышал. Попробуем вместе отыскать первоисточники и примеры, которыми вдохновлялись участники Премьер-Лиги?

«Зенит» — чемпион

Начнем с самого простого. Петербургский клуб в седьмой раз выиграл чемпионат России и добыл титул в третий раз подряд, так что в самом этом событии нет какого-то откровения. В предыдущем сезоне «Зенит» улетал в открытый космос и опередил вторую команду в таблице на 15 очков, а на этот раз вернулся к гандикапу в 8 баллов, с которым Сергей Семак выиграл свое первое тренерское чемпионство в сезоне 2018/19.

Два года назад на старте весенней части сезона у конкурентов «сине-бело-голубых» тоже были иллюзии относительно борьбы за чемпионства из-за скромного преимущества «Зенита», но потом «сине-бело-голубые» включили форсаж и ушли в отрыв. Этой весной команда Семака тоже заигрывала с интригой: после поражения от «Рубина» в 21-м туре ЦСКА оказался всего лишь в 2 очках позади, но на финише сформировались +8 от ближайшего преследователя, а опалившие крылья «армейцы» отстали на 15 баллов.

В отличие от двух предыдущих сезонов, за спиной «Зенита» финишировал «Спартак», а не «Локомотив», но и это не уникальный случай: «красно-белые» уже были вице-чемпионами при победившем «Зените» в сезонах 2007 и 2011/12. Вообще, это сильная традиция: в каждом из семи чемпионских сезонов «сине-бело-голубых» второе место в РПЛ занимала команда из Москвы (трижды «Спартака», по два раза ЦСКА и «Локомотив»).

«Спартак» опередил «Локо» в борьбе за второе место (и путевку в Лигу чемпионов)

«Спартак» в шестой раз финишировал вторым в чемпионатах России, причем в двух первых серебряных заплывах (сезоны 2005 и 2006) конкурентами «красно-белых» в борьбе за путевку в Лигу чемпионов был как раз «Локомотив». Наиболее очевидны параллели с сезоном-2005, который «железнодорожники» проводили в статусе чемпионов, а «Спартак» годом раннее занял восьмое место, после которого «серебро» блестело особенно ярко.

На этот раз «Спартак» взлетел с седьмого места на второе, в то время как «Локо» впервые за четыре сезона не сумел финишировать в топ-2. В 2005-м борьба между московскими клубами велась до последнего тура, в котором они сошлись в очной битве в Черкизово. «Спартак» тогда добился ничьей, которая его полностью устраивала, а футболисты после матча посвятили фанатам баннер с надписью: «Спасибо, вы лучшие!»

Аналогичное приветствие для своих болельщиков подготовила теперешняя команда. Продемонстрированная после матча с «Химками» растяжка — это не только благодарность трибунам, но и отсылка к другому серебряному сезону «Спартака», в котором путевка в Лигу чемпионов была вырвана у оставшегося без Юрия Сёмина «Локомотива» (ушедшего в сборную России Юрия Павловича на тренерском мостике «железнодорожников» сменил Владимир Эштреков).

Заведомые аутсайдеры и «черная метка» для вылетевших из РПЛ

Когда в Премьер-Лиге в последний раз была суровая и отчаянная борьба за выживание? В завершившемся сезоне «Ротор», «Уфа» и «Арсенал» разыгрывали вторую путевку в ФНЛ, причем развязка получилась скандальной. Зато о неизбежном вылете «Тамбова» стало известно прошлой осенью, а в будущем сезоне этот клуб не будет заявлен ни в одну из профессиональных футбольных лиг. «Волки» собрали комбо, примерив на себя шкуру заведомого аутсайдера, а также разделив печальную участь вылетавших из РПЛ клубов.

2020/21 — «Тамбов» распустил команду и скончался бы еще зимой, если бы лига не решила искусственно поддерживать жизнь клуба ради общего престижа. «Волки» проиграли все 11 весенних матчей, теперь они уходят из РПЛ в «небесную лигу».

2019/20 — В середине сезона вдруг что-то сломалось внутри «Оренбурга», который отправил тренера Владимир Федотова в «Сочи», а после коронавирусного локдауна остался без ряда ведущих игроков.

2018/19 — «Анжи» вылетел с 15-го места в РПЛ прямо в зону «Юг» второго дивизиона, где сразу занял то же самое 15-е место.

2017/18 — «СКА-Хабаровск» одержал 2 победы в 30 турах и прилип ко дну, а «Амкар» и «Тосно» прекратили существование.

2016/17 — «Томь» осталась без средств к существованию по ходу чемпионата, рассталась с рядом важных игроков зимой и доигрывала турнир молодежью.

2015/16 — через год после вылета из РПЛ «Мордовия» вылетела и из ФНЛ.

2014/15 — «Торпедо» прямым рейсом из Премьер-Лиги отправилось в зону «Центр» второго дивизиона.

Валерий Карпин и весенние неудачи

Всем хорош тренер Валерий Карпин. В осенней части сезона. А вот на весну лучше искать другого специалиста. В 19 турах первой части сезона «Ростов» набрал 32 очка (1.68 в среднем за матч), шел на пятом месте с отставанием в 3 балла от топ-3. В 11 весенних матчах «Ростов» набрал 11 очков — в среднем 1 балл за игру, опустился на 9-ю строчку, а от тройки отстал на 13 баллов. С Карпиным такая метаморфоза случается не впервые.

Кажется, весенние неудачи начались еще до перехода на нынешнюю систему розыгрыша чемпионата «осень-весна». В 2010 году тренер «Спартака» Карпин поставил перед своей командой задачу набрать 33 очка в первых 11 турах. И добавил, что это не утопия, а реальная цель. В итоге набрали 19 очков в 11 матчах и после трети чемпионата отстали от лидера на 8 очков.

На следующий год «Спартак» в первом весеннем матче проиграл «Ростову» 0:4, а после пяти туров занимал последнее место. В 2014-м «Спартак» провел зимний перерыв в одном очке от первого места, но весной посыпался, и Карпин был уволен. В «Ростове» Валерий Георгиевич идет проверенным путем, а если вы хотите привести в качестве опровержения прошлый сезон, по итогам которого «желто-синие» запрыгнули в еврокубки, то вспомните, что чемпионат доигрывался летом, а не весной из-за пандемии. А летом Карпин хорош.

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DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
вчера в 19:32
Кто о чем, а Финчер о своих вшах...
d_fincher
d_fincher
вчера в 15:52, ред.
Уже после первого тура мне было понятно, что Зенит будет чемпионом в третий раз подряд. А теперь, когда к Динамо-Спб добавился Газовик-Газпром, +12 очков автоматически делают Зенит чемпионом в 4-й раз. Но к ним добавляется Нижний Новгород, поднявшийся в РПЛ, где тренером назначен Кержаков. То есть +18 для Зенита.
alex57512
alex57512
вчера в 15:45
Карпин - не тренер, а менеджер, который работает по принципу купил-продал. В результате, мы имеем сборище игроков, готовящихся на продажу по выгодной цене, а не команду игроков, четко понимающих свои функции на поле и тактически грамотно выстраивающих игру, непосредственно, с каждой командой. В результате мы имеем безбашенную игру, в надежде на удачу, в виде случайного гола. Так что не удивлюсь, если в следующем году, при Карпине, Ростов будет бороться не за еврокубки, а за то, чтобы не вылететь в ФНЛ. И, если не будут приняты меры по замене Карпина на настоящего тренера, типа Бердыева, то строить дальнейшие иллюзии, о перспективах команды Ростов - бессмысленно и вылет в ФНЛ - обеспечен.
Честный Зритель
Честный Зритель ответ Kaguzuti (раскрыть)
вчера в 15:39
Берите Мусаева вместо Карпина))он свободен)))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:49
А ЦСКА редиска!
DXTK
DXTK
вчера в 13:53
    Zak11
    Zak11
    вчера в 13:35
    До сих пор помню про 33 очка Карпина, смешно конечно было
    Василий Корнечук
    Василий Корнечук
    вчера в 13:09
    Да, печально. Но вот в чемпионате Украины должны играть восемь команд. об этом много сказано. Хотя даже восемь в такой период много. И что? играют все равно. Это показывает уровень спонсоров и их отношение к футболу. Хотя конечно есть страны не лучше. Я бы не сказал, что в Италии намного лучше ситуация. Про эту страну и чемпионат нельзя писать без горькой правды
    shlomo
    shlomo
    вчера в 12:52
    Спасибо за статью...ну что, при всем моем уважении к Доменико, но он не дотянул до Карреры, ибо в отличие от Массимо он не смог завоевать золото.... но в чем превосходил Карреру, так это вытащить мертвые матчи и лидер чемпионата по волевым победам.....а по факту, да...Спартак забрал путевку в Лигу чемпионов, но впереди отбор (за 13 лет в еврокубках команда прошла его только 1 раз...) ....а пока Спартаку даже нет смысла гадать, кто достанется команде в соперники.... потому что мы до сих пор не знаем наверняка, кто будет тренировать красно-белых и что из себя будет представлять команда через три месяца.....
    Kaguzuti
    Kaguzuti
    вчера в 12:46
    Карпина нужно гнать, отстойный тренер.
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