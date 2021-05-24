Руй Витория — пятый тренер из Португалии в РПЛ. ЦСКА, «Локо» и «Зенит» уже прошли через это

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вчера, 21:49

Все с разным успехом.

- «Спартак» объявил о назначении Руя Витории главным тренером команды.

- Португальский специалист заключил с «красно-белыми» контракт на 2 года.

- Вместе с Виторией в Москву приедут несколько помощников, с которыми он сотрудничает несколько лет: первый ассистент Арналду Тейшейра, второй ассистент Сержиу Ботелью, тренер вратарей Луиш Эштевеш и тренер по физподготовке Паулу Моурау. «Спартак» — четвертый клуб, в котором эти специалисты будут помогать Рую.

- Тренерский (и человеческий) портрет Руя Витории здесь.

- Жена владельца «Спартака» Зарема Салихова не согласилась с выбором в пользу Руя Витории, раскритиковала работу спортивного департамента и покинула совет директоров накануне назначения португальского тренера.

- А вот и первые слова Руя Витории в статусе главного тренера «Спартака»:

До Руя. Португальские тренеры в чемпионате России

1. Титулованный Артур Жорже в ЦСКА (2004)

В России работали три тренера, которые в своей карьере побеждали в главном европейском клубном турнире: Артур Жорже, Гус Хиддинк и Фабио Капелло. Первым из них был как раз португалец, который добился большого успеха с «Порту» в сезоне 1986/87. В ЦСКА Артур Жорже оказался уже на излете своей карьеры и в год, когда «Драконы» во второй раз в истории завоевали Кубок чемпионов под началом молодого и голодного до побед Жозе Моуриньо.

Жорже в 2004-м уже заметно не хватало такой искры, как у молодого соотечественника. Хотя в первом же матче с ЦСКА он выиграл трофей — Суперкубок России. В титульном матче был обыгран «Спартак», так что сеу Артур начал знакомство с «армейскими» болельщиками с правильного жеста. Но дальше пошло не так здорово: команда-чемпион начала защиту титула с 4 ничьих подряд, а к экватору турнирной дистанции шла пятой. В середине июля Евгений Гинер признал свою ошибку и вернул на тренерский мостик Валерия Газзаева, который сделал следующий год самым счастливым в истории ЦСКА .

2. Свадебный генерал Марьяну Баррету в «Кубани» (2009)

Этот специалист появился в России благодаря Юрию Семину: в 2003 году он отвечал в «Локомотиве» за физическую готовность команды, хотя узкопрофильным «физруком» в современном смысле не был, взаимодействовал с футболистами на правах полноценного помощника главного тренера. Так что не удивительно, что после ухода из «Локомотива» возглавил сборную Ганы. В 2006-м Баретту снова объединился с Семиным в «Динамо», а еще три года спустя по приглашению Сергея Овчинникова, которого тренировал в московских клубах, оказался в «Кубани».

В 2009-м «Босс» принял краснодарский клуб, но не мог быть официально заявлен в качестве главного тренера, так как не успел получить необходимую лицензию «Pro», которая была у старого знакомого Баррету. Де-факто Марьяну был помощником Овчинникова, но де-юре являлся главным тренером «Кубани», выполнял все представительские функции, в том числе давал послематчевые интервью. Был и такой португальский специалист в РПЛ , из песни слов не выкинешь.

3. Молодой и ранний Андре Виллаш-Боаш в «Зените» (2014-2016)

Виллаш-Боаш приехал в Санкт-Петербург в 37 лет, имея за плечами победный опыт у руля «Порту» (все внутренние трофеи + Лига Европы), а также неоднозначные периоды в ведущих клубах АПЛ — «Челси» и «Тоттенхэме». Впрочем, его работа в «Зените» тоже не была однозначной. С одной стороны, под руководством Виллаш-Боаша был выход в плей-офф Лиги чемпионов с пятью победами в группе, а по среднему количеству набранных очков за матч в Российской Премьер-Лиге Андре опережает всех своих коллег — 2.14 балла за игру.

Самый эффективный менеджер в истории российских чемпионатов, опережает по этому показателю Олега Романцева и Лучано Спаллетти. При этом из трех возможных чемпионских титулов Виллаш-Боаш выиграл только один, а в своем последнем сезоне у руля «Зенита» пропустил вперед не только ЦСКА Леонида Слуцкого, но и «Ростов» Курбана Бердыева. И это с мощнейшим составом, по которому фанаты «Зенита» ностальгируют даже на фоне нынешних чемпионств: Кришито, Ломбертс, Гарай, Хави Гарсия, Витсель, Халк, Данни, Дзюба, Смольников и Шатов в праймовой форме.

4. «Не тот Жозе» Коусейру в «Локомотиве» (2011-2012)

У всех клубов, кроме «Спартака», побеждавших в чемпионате России за последние 11 лет, был опыт сотрудничества с тренерами-португальцами. Теперь и «красно-белые» закрывают этот гештальт. «Локомотив» своего тренера из Португалии испытал еще 10 лет назад. Коусейру сделала «железнодорожником» Смородская. Ольга Юрьевна просила не сравнивать Жозе с его тезкой Моуриньо, при этом подчеркивала, что методы работы Коусейру приведут «Локо» к успеху.

Фанаты изначально не разделяли такого оптимизма госпожи президента, и Жозе не смог их переубедить. Приняв «Локомотив» по ходу длинного переходного сезона, португалец в какой-то момент даже втащил свою команду в первую тройку, но в концовке сезона «красно-зеленых» ждала катастрофа: всего лишь 3 набранных очка в последних 8 матчах. Как итог, финиш за пределами еврокубковой зоны (7-е место) и незамедлительное увольнение. Смородская сказала, что «не угадала» с Коусейру, а сам тренер уверен, что ошибкой стал отказ заключить с ним новый контракт.

5. Не получивший полной поддержки в «Спартаке» Руй Витория (2021-…)

Федун приветствует Виторию в «Спартаке» и уверен, что тренер осознает ответственность, которая ложится на его плечи. Руй — серьезный специалист, у него есть титулы, а Гвардиола даже посвятил «Бенфике» Витории главу в своей книге, но хватит ли у португальца духу, чтобы быть успешным в «Спартаке» — это большой вопрос. Тем более, не все влиятельные фигуры в клубе ему рады, так что Руй с первых дней работы угодит под такой пресс, что мало не покажется.