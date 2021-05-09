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Как воевали легенды советского футбола. Непростое детство Яшина и долгий фронтовой путь Ныркова

вчера, 10:51
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В День Победы в Великой Отечественной войне «Соккер.ру» расскажет о том, как встретили и прошли войну известные советские футболисты и тренеры.

Лев Яшин

Лучший голкипер 20-го века родился в 1929 году, а потому не мог принимать активное участие в боевых действиях. Однако несмотря на юный возраст, Яшин тоже внес свой вклад в великую победу. Отец Яшина Иван Петрович трудился на оборонном заводе, а сам Лев помогал с разгрузкой эшелонов с заводскими станками. Труд Яшина был отмечен в 1945 году, когда он получил медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

Алексей Парамонов

Известный форвард «Спартака» 50-х годов родился в 1925 году и, как и Яшин, застал войну еще мальчишкой. Однако тоже внес свой вклад в Победу. Парамонов в годы войны трудился на заводе, который специализировался на выпуске минометов. Отметим, что 22 июня 1941 года, в день начала войны, должен был состояться дебют Парамонова за московскую команду «Старт». Однако отложить начало футбольной карьеры пришлось на целых три года — начать играть в футбол Парамонов смог лишь в 1944 году в составе «Строителя».

Юрий Нырков

Участник Олимпиады-52 в составе сборной СССР встретил начало Великой Отечественной войны в возрасте 16 лет. Уже через 8 дней после начала боевых действий Ныркова отправили на возведение оборонительных сооружений под Вязьмой, по мере наступления противника бригада Ныркова была переброшена к Туле, а позже занималась строительством фортификаций на реке Сура. В 1942 году Нырков был направлен учиться в Тамбовское артиллерийское техническое училище. А уже через несколько месяцев Нырков в качестве командующего взводом служил на Калининском фронте. Часть Юрия Александровича участвовала в самых опасных сражениях и несла серьезные потери, однако самого Ныркова судьба берегла, и ему было суждено пройти весь путь до Берлина. Войну он закончил 11 мая 1945 года на улице Шпандау в немецкой столице. На тот момент Нырков получил звание старшего лейтенанта.

Валентин Николаев

Один из лучших бомбардиров ЦДКА 40-50-х годов Валентин Николаев начал нести службу в 1939 году, тогда он стал красноармейцем и оказался в полку связи МВО. Когда началась Великая Отечественная война, Николаеву поручили нести караульную и патрульную службу в Арзамасе. В 1942 году Николаев окончил специальные курсы в Государственном центральном институте физической культуры, после чего начал преподавать физическую и лыжную подготовку, а также работал инструктором пулеметного училища в Кузьминках.

Виктор Чанов

Известно, что на фронт Чанов отправился 17-летним, приписав себе два лишних года. В войсках он попал в конную разведку. Более старшие товарищи поняли, что Чанов хитростью попал в армию, а потому старались беречь его и не пускать на опасные задания. Сам футболист потом вспоминал, что ему долго приходилось сидеть и дожидаться сослуживцев, отправившихся на опасные задания — и эти часы ожидания порой были очень тяжелы. Чанов дослужился до звания лейтенанта и встретил победу в Потсдаме. О войне будущий игрок ЦДКА и «Шахтёра» рассказывать не любил, но гордился одним фактом: несмотря на все нервные потрясения, во время боевых действий так ни разу и не закурил.

Владислав Жмельков

Родившийся в 1914 году Жмельков до войны был вратарем команд ДКА, «Спартак» и ЦДКА. С началом боевых действий Жмельков был направлен на фронт, где принимал участие в сражениях на западной границе Украины. Затем участвовал в освобождении Киева и известен тем, что установил красный флаг на Центральном стадионе освобожденной украинской столицы. Жмельков награжден двумя медалями «За отвагу» и орденом Славы III степени, а закончил войну в Берлине, где в числе многих советских воинов поставил свою подпись на рейхстаге.

Константин Бесков

Легендарный советский тренер Константин Бесков был призван в армию в 1940 году, а когда началась Великая Отечественная война был переведен в Москву, где его части было доверено несение патрульной службы, охрана объектов и поиск диверсантов. Под конец войны Бесков был направлен в Отдельную мотострелковую бригаду особого назначения.

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ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 21:38, ред.
Мне посчастливилось видеть игру всех упомянутых в этой статье. Конечно я был тогда пацаном, но впечатления незабываемые. Только Алексей Парамонов был не нападающим, а полузащитником Спартака, и составлял легендарную пару Парамонов-Нетто. Отлично помню всех, кроме Жмелькова.
Roger Young
Roger Young
вчера в 21:04
Спасибо за статью
БиллиБоб
БиллиБоб
вчера в 11:56
С Днем Великой Победы!!!
Рефери
Рефери
вчера в 11:42, ред.
С праздником!
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