Аллегри и Анчелотти затеяли авантюру. Не все легенды возвращаются так успешно, как Хайнкес

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вчера, 19:00

Случаев неудач было больше, чем триумфов.

Сделайте, как было – частый запрос человека. Многие голосуют за возвращение в прошлое, которое наполовину забыли. Да и молодые люди нередко ищут вдохновение во вчера, поэтому так циклична мода на все что угодно.

Клубные боссы в основном люди в солидном возрасте. И хотя лично Перес искал выход на Почеттино и Конте, Флорентино в итоге не сделал смелый шаг, что бросал на его шею петлю ответственности – назначение Рауля, а выбрал проверенного Анчелотти.

Папа Карло – классный мужик, но «Реал» не тот, что был в 2014-м. Это как слухи о желании Лапорты заполучить Гвардиолу. Зачем Хосепу бросать фаворита из Манчестера, чтобы оказаться по колено в неприятностях «Барселоны»? Нельзя жить чужими бедами, а в этих случаях пытались.

Жозе Моуриньо – «Челси»

Странно, что комбинаторы из Китая не догадались выждать и пригласить Моуриньо вместо Конте. В Италию вернулся не туда, где успешно работал, а очутился в Риме. А раньше в карьере португальца было возвращение, когда второй раз возглавил «Челси». Выиграл АПЛ и Кубок Лиги, но покинул команду на 16-м месте в нескольких очках от зоны вылета.

Арриго Сакки – «Милан»

Великий вдохновитель успешных «россонери» переживал не лучшие времена, в том числе, лечил нервы. Прошло 25 лет с его второго захода в «Милан», а когда Аллегри вернулся в «Ювентус», то ветеран вспомнил личный опыт – просчитался с объемами нужных реформ, спустя два месяца сказал директорам, что те лечат опухоль аспирином. Пришел в декабре, влетел «Ювентусу» дома 1:6, а оставил «Милан» на 11-м месте в Серии А.

Кенни Далглиш – «Ливерпуль»

Клопп включает хорошего парня, когда заявляет, что после себя видит главным тренером или Далглиша, или Джеррарда. Со Стивеном все понятно – есть амбиции, но Кенни уже возвращался, и легендарный форвард занял с «Ливерпулем» восьмое место, худшее за шесть десятилетий. А ведь уходил впервые после девяти трофеев и трех призов тренеру года в Англии…

Валерий Лобановский – «Динамо» К

Показательный пример, ведь возвращался дважды, задерживался надолго, между вторым и третьим заходом было семь лет, а жизнь Валерия Васильевича оборвалась после инсульта по ходу футбольного матча «Динамо». В девяностых был в полуфинале Лиги чемпионов, выиграл серию «золота» в украинской лиге. Вернулся успешно, но ушел из жизни до начала трудных для киевлян футбольных времен.

Джованни Трапаттони – «Ювентус» и «Бавария»

Легендарный защитник «Милана» стал тренером «Ювентуса», с которым работал десять лет, и «Интера» — провел пять сезонов. Молодой Джованни был успешен, взял 14 трофеев с клубом из Турина. Но если говорим о возвращениях, то в «Ювентусе» не получилось, а вот в «Баварии» во второй раз выиграл три трофея. Но вопросов там хватало, замена итальянца на Хитцфельда не сделала клуб из Мюнхена хуже.

Валерий Газзаев – ЦСКА

А вот тут ждал успех. После того как Газзаев сорвал резьбу жестким закручиванием гаек в сборной России, Валерий Георгиевич вернулся в ЦСКА , где не справился Артур Жорже. Удачно совпало – команда сумела взять Кубок УЕФА , первый европейский успех клуба. К чемпионству 2003-го добавили еще два, обзавелись новыми кубками. История успешного возвращения, но не спустя много лет.

Фабио Капелло – «Милан» и «Реал»

Коллекционер предметов искусства и мест работы формально вернулся в «Милан» и в 1991-м, когда подхватил команду Сакки и выиграл все. Но тогда Фабио был молод, а в первый заход провел у руля всего семь матчей. А вот когда зашел снова после «Реала», то показал худший результат в карьере – всего 36 % побед, продержался сезон. В Мадриде тоже не приглянулся звездам во время второго пришествия, чемпионство не спасло.

Юрий Сёмин – «Локомотив»

Разбавим истории неудач победой. Сёмин работал в «Локомотиве» 13 лет, потом ушел на четыре сезона, а вернулся с новыми трофеями и чемпионством. Впрочем, как и во всех предыдущих случаях, прощание получилось скомканным. «Локомотив» уволил Сёмина, фанатам это не понравилось, но таковы реалии в РПЛ – руководят не всегда люди со стратегическим мышлением. Как минимум, могли попрощаться красиво.

Луи ван Гал – «Барселона»

Ментально ван Гал как был дублером Кройфа – так им и остался. Комплексы сказались на характере, и хотя после успеха в «Аяксе» молодой тренер пошел в «Барселону», где выиграл четыре трофея, на новом месте Луи не всегда принимали и любили. А уж когда вернулся в начале нового века, так вовсе был уволен, когда «Барселона» очутилась на 12-м месте в январе 2003-го.

Марчелло Липпи – «Ювентус»

Как видите, в основном возвращаются итальянские наставники. Чемпион мира до назначения в сборную второй раз в карьере поработал на «Ювентус». В этом случае добивался успехов и в первый раз, и во второй. Лигу чемпионов выиграл лишь в 1996-м, но был в финале в 2003-м, да и итальянские трофеи брал. Липпи сыграл на опыте, но в его случае было проще, состав был царским.

Юпп Хайнкес – «Бавария»

В 2011-м Юпп вернулся в «Баварию» в качестве временного тренера, через 28 лет после первого захода. До этого у него был опыт возвращения в «Атлетик» из Бильбао. Но наибольшего успеха добился в 2013-м, когда заранее объявил об уходе и выиграл Лигу чемпионов. Вообще, оба возвращения Хайнкеса по результатам были очень успешными – набирал по 78-83 % побед, достаточно редко уступал. Юпп работал, зная об уходе, и взял 5 новых трофеев к четырем в первый заход в 80-х и в начале 90-х.

Зинедин Зидан – «Реал»

Анчелотти повторил за Зинедином, а сам француз перегорел после попытки вернуться с трофеями и, что важнее всего для «сливочных» — обновленным составом и обликом. Кроос заверял всех, что тренер остается, ведь ничего ему не говорил об уходе. Тони переоценил доверительность отношений с Зиданом, француз решил сменить обстановку.

Правильно сделал. «Барселону», «Ювентус» и «Реал» — как совпало, идейные вдохновители Суперлиги в одном флаконе, ждут сложнейшие времена. Необходимо будет перестраивать основы, в двух случаях речь о нахождении в заявках Месси и Роналду, что само по себе – отягощающее обстоятельство при реформах. В мадридском случае может уйти Рамос, а Криштиану уже отправился с голами в Турин.

Анчелотти, может, и подходит на роль Хайнкеса, хотя нынешний «Реал» вряд ли та мощная и победная «Бавария». А вот Аллегри в Турине точно будет непросто, особенно если не примут решение о будущем Роналду. Успех тренера зависит от готовности команды, наставники не панацея и не пожарные, чтобы потушить огонь неудач одним присутствием.