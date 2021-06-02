Аллегри и Анчелотти затеяли авантюру. Не все легенды возвращаются так успешно, как Хайнкес

Случаев неудач было больше, чем триумфов.
Сделайте, как было – частый запрос человека. Многие голосуют за возвращение в прошлое, которое наполовину забыли. Да и молодые люди нередко ищут вдохновение во вчера, поэтому так циклична мода на все что угодно.
Клубные боссы в основном люди в солидном возрасте. И хотя лично Перес искал выход на Почеттино и Конте, Флорентино в итоге не сделал смелый шаг, что бросал на его шею петлю ответственности – назначение Рауля, а выбрал проверенного Анчелотти.
Папа Карло – классный мужик, но «Реал» не тот, что был в 2014-м. Это как слухи о желании Лапорты заполучить Гвардиолу. Зачем Хосепу бросать фаворита из Манчестера, чтобы оказаться по колено в неприятностях «Барселоны»? Нельзя жить чужими бедами, а в этих случаях пытались.
Жозе Моуриньо – «Челси»
Странно, что комбинаторы из Китая не догадались выждать и пригласить Моуриньо вместо Конте. В Италию вернулся не туда, где успешно работал, а очутился в Риме. А раньше в карьере португальца было возвращение, когда второй раз возглавил «Челси». Выиграл АПЛ и Кубок Лиги, но покинул команду на 16-м месте в нескольких очках от зоны вылета.
Арриго Сакки – «Милан»
Великий вдохновитель успешных «россонери» переживал не лучшие времена, в том числе, лечил нервы. Прошло 25 лет с его второго захода в «Милан», а когда Аллегри вернулся в «Ювентус», то ветеран вспомнил личный опыт – просчитался с объемами нужных реформ, спустя два месяца сказал директорам, что те лечат опухоль аспирином. Пришел в декабре, влетел «Ювентусу» дома 1:6, а оставил «Милан» на 11-м месте в Серии А.
Кенни Далглиш – «Ливерпуль»
Клопп включает хорошего парня, когда заявляет, что после себя видит главным тренером или Далглиша, или Джеррарда. Со Стивеном все понятно – есть амбиции, но Кенни уже возвращался, и легендарный форвард занял с «Ливерпулем» восьмое место, худшее за шесть десятилетий. А ведь уходил впервые после девяти трофеев и трех призов тренеру года в Англии…
Валерий Лобановский – «Динамо» К
Показательный пример, ведь возвращался дважды, задерживался надолго, между вторым и третьим заходом было семь лет, а жизнь Валерия Васильевича оборвалась после инсульта по ходу футбольного матча «Динамо». В девяностых был в полуфинале Лиги чемпионов, выиграл серию «золота» в украинской лиге. Вернулся успешно, но ушел из жизни до начала трудных для киевлян футбольных времен.
Джованни Трапаттони – «Ювентус» и «Бавария»
Легендарный защитник «Милана» стал тренером «Ювентуса», с которым работал десять лет, и «Интера» — провел пять сезонов. Молодой Джованни был успешен, взял 14 трофеев с клубом из Турина. Но если говорим о возвращениях, то в «Ювентусе» не получилось, а вот в «Баварии» во второй раз выиграл три трофея. Но вопросов там хватало, замена итальянца на Хитцфельда не сделала клуб из Мюнхена хуже.
Валерий Газзаев – ЦСКА
А вот тут ждал успех. После того как Газзаев сорвал резьбу жестким закручиванием гаек в сборной России, Валерий Георгиевич вернулся в ЦСКА, где не справился Артур Жорже. Удачно совпало – команда сумела взять Кубок УЕФА, первый европейский успех клуба. К чемпионству 2003-го добавили еще два, обзавелись новыми кубками. История успешного возвращения, но не спустя много лет.
Фабио Капелло – «Милан» и «Реал»
Коллекционер предметов искусства и мест работы формально вернулся в «Милан» и в 1991-м, когда подхватил команду Сакки и выиграл все. Но тогда Фабио был молод, а в первый заход провел у руля всего семь матчей. А вот когда зашел снова после «Реала», то показал худший результат в карьере – всего 36 % побед, продержался сезон. В Мадриде тоже не приглянулся звездам во время второго пришествия, чемпионство не спасло.
Юрий Сёмин – «Локомотив»
Разбавим истории неудач победой. Сёмин работал в «Локомотиве» 13 лет, потом ушел на четыре сезона, а вернулся с новыми трофеями и чемпионством. Впрочем, как и во всех предыдущих случаях, прощание получилось скомканным. «Локомотив» уволил Сёмина, фанатам это не понравилось, но таковы реалии в РПЛ – руководят не всегда люди со стратегическим мышлением. Как минимум, могли попрощаться красиво.
Луи ван Гал – «Барселона»
Ментально ван Гал как был дублером Кройфа – так им и остался. Комплексы сказались на характере, и хотя после успеха в «Аяксе» молодой тренер пошел в «Барселону», где выиграл четыре трофея, на новом месте Луи не всегда принимали и любили. А уж когда вернулся в начале нового века, так вовсе был уволен, когда «Барселона» очутилась на 12-м месте в январе 2003-го.
Марчелло Липпи – «Ювентус»
Как видите, в основном возвращаются итальянские наставники. Чемпион мира до назначения в сборную второй раз в карьере поработал на «Ювентус». В этом случае добивался успехов и в первый раз, и во второй. Лигу чемпионов выиграл лишь в 1996-м, но был в финале в 2003-м, да и итальянские трофеи брал. Липпи сыграл на опыте, но в его случае было проще, состав был царским.
Юпп Хайнкес – «Бавария»
В 2011-м Юпп вернулся в «Баварию» в качестве временного тренера, через 28 лет после первого захода. До этого у него был опыт возвращения в «Атлетик» из Бильбао. Но наибольшего успеха добился в 2013-м, когда заранее объявил об уходе и выиграл Лигу чемпионов. Вообще, оба возвращения Хайнкеса по результатам были очень успешными – набирал по 78-83 % побед, достаточно редко уступал. Юпп работал, зная об уходе, и взял 5 новых трофеев к четырем в первый заход в 80-х и в начале 90-х.
Зинедин Зидан – «Реал»
Анчелотти повторил за Зинедином, а сам француз перегорел после попытки вернуться с трофеями и, что важнее всего для «сливочных» — обновленным составом и обликом. Кроос заверял всех, что тренер остается, ведь ничего ему не говорил об уходе. Тони переоценил доверительность отношений с Зиданом, француз решил сменить обстановку.
Правильно сделал. «Барселону», «Ювентус» и «Реал» — как совпало, идейные вдохновители Суперлиги в одном флаконе, ждут сложнейшие времена. Необходимо будет перестраивать основы, в двух случаях речь о нахождении в заявках Месси и Роналду, что само по себе – отягощающее обстоятельство при реформах. В мадридском случае может уйти Рамос, а Криштиану уже отправился с голами в Турин.
Анчелотти, может, и подходит на роль Хайнкеса, хотя нынешний «Реал» вряд ли та мощная и победная «Бавария». А вот Аллегри в Турине точно будет непросто, особенно если не примут решение о будущем Роналду. Успех тренера зависит от готовности команды, наставники не панацея и не пожарные, чтобы потушить огонь неудач одним присутствием.
В то же время тогда ещё без оговорок топовый Милан погружался в пучину финансового кризиса и искал тренера, который бы согласился на небольшую зарплату, притом не требовал под себя высококлассных игроков, да и вообще больше бы молчал и выполнял распоряжения руководства. Некую марионетку.
И Милан такового нашёл. Аллегри.
И тут-то и началась "звёздная" карьера итальянца. Имея ещё топовый состав и ослабленных Интер с Ювентусом, Макс взял даже Скудетто. Был тихим и послушным (я реально удивился, когда уже в Ювентусе Аллегри позволил себе ругаться у бровки с руководством клуба).
Милан ожидаемо финансово рухнул и Аллегри не смог отказаться от приглашения в Ювентус, который выстроил Конте (если кто-то скажет, что Ювентус вылетал из ЛЧ тогда на ранних стадиях, а Аллери выходил в финал, то Конте-то проиграл Баварии два раза по 0-2, той самой, которая Барселону размазала 7-0 с Хави, Иньестой, Месси и всеми остальными звёздами).
Не имея в Италии конкурентов, поскольку Интер рухнул вслед за Миланом, Аллегри штамповал победу за победой, натужно доходя до двух финалов ЛЧ, где уступал просто без шансов.
Но главное, что отличает тренера высокой квалификации от обычного, это игра, которую показывает команда. Ювентус при Аллегри мучился даже в Серии А, в которой у него не было конкурентов. Игру Аллегри смотреть было мучением - Ювентус при Сарри играл невнятно, но интереснее, чем при Максе. Не было в туринской команде ничего, о чём можно было бы сказать: а Макс-то крут.
Власть и деньги меняют людей. Выиграв несколько трофеев Аллегри решил, что он теперь не марионетка в руках Галлиани, а топ-тренер, которого должны слушать и которому должны потакать. В результате этого стал диктовать свои условия, за что быстро вылетел из туринского клуба...
Я понимаю, что изначально никто ничего не умеет и со временем даже беспросветный тупица может стать умным человеком, а Аллегри из ручного тренера может вырасти в топового. Но. Это было бы видно по игре Ювентуса. Но всё, что я видел от Аллегри - это ровно то, что он показывал ещё в Кальяри. Он не развил свои навыки, он не предложил что-то по-футбольному новое, он не выработал свой стиль...
Возможно я ошибаюсь, но Аллегри не является топ-тренером в моём понимании, даже просто сильным. Думается мне, что он провалится в этом своём втором заходе. Хотя на него может сыграть уход Конте из Интера и непростое финансовое положение чёрно-синих. Есть вероятность, что Аллегри дважды зайдёт в одну и ту же реку под деморализованных обстоятельствами других топ-клубов Италии.
В то же время тогда ещё без оговорок топовый Милан погружался в пучину финансового кризиса и искал тренера, который бы согласился на небольшую зарплату, притом не требовал под себя высококлассных игроков, да и вообще больше бы молчал и выполнял распоряжения руководства. Некую марионетку.
И Милан такового нашёл. Аллегри.
И тут-то и началась "звёздная" карьера итальянца. Имея ещё топовый состав и ослабленных Интер с Ювентусом, Макс взял даже Скудетто. Был тихим и послушным (я реально удивился, когда уже в Ювентусе Аллегри позволил себе ругаться у бровки с руководством клуба).
Милан ожидаемо финансово рухнул и Аллегри не смог отказаться от приглашения в Ювентус, который выстроил Конте (если кто-то скажет, что Ювентус вылетал из ЛЧ тогда на ранних стадиях, а Аллери выходил в финал, то Конте-то проиграл Баварии два раза по 0-2, той самой, которая Барселону размазала 7-0 с Хави, Иньестой, Месси и всеми остальными звёздами).
Не имея в Италии конкурентов, поскольку Интер рухнул вслед за Миланом, Аллегри штамповал победу за победой, натужно доходя до двух финалов ЛЧ, где уступал просто без шансов.
Но главное, что отличает тренера высокой квалификации от обычного, это игра, которую показывает команда. Ювентус при Аллегри мучился даже в Серии А, в которой у него не было конкурентов. Игру Аллегри смотреть было мучением - Ювентус при Сарри играл невнятно, но интереснее, чем при Максе. Не было в туринской команде ничего, о чём можно было бы сказать: а Макс-то крут.
Власть и деньги меняют людей. Выиграв несколько трофеев Аллегри решил, что он теперь не марионетка в руках Галлиани, а топ-тренер, которого должны слушать и которому должны потакать. В результате этого стал диктовать свои условия, за что быстро вылетел из туринского клуба...
Я понимаю, что изначально никто ничего не умеет и со временем даже беспросветный тупица может стать умным человеком, а Аллегри из ручного тренера может вырасти в топового. Но. Это было бы видно по игре Ювентуса. Но всё, что я видел от Аллегри - это ровно то, что он показывал ещё в Кальяри. Он не развил свои навыки, он не предложил что-то по-футбольному новое, он не выработал свой стиль...
Возможно я ошибаюсь, но Аллегри не является топ-тренером в моём понимании, даже просто сильным. Думается мне, что он провалится в этом своём втором заходе. Хотя на него может сыграть уход Конте из Интера и непростое финансовое положение чёрно-синих. Есть вероятность, что Аллегри дважды зайдёт в одну и ту же реку под деморализованных обстоятельствами других топ-клубов Италии.