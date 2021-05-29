«Уфа» против «Динамо» в финале ЛЧ. После РПЛ – в главный матч сезона

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вчера, 21:11

Кубок сегодня точно выиграет бывший футболист российского клуба.

После победы в Лиге чемпионов в Россию приезжали играть не раз. Можно не вспоминать Это’О или Роберто Карлоса, ведь тот же Ловрен играет прямо сейчас. Но куда интереснее найти людей, что пошли на повышение и добились успехов после отъезда.

Такие есть, их немного, но тем ценнее список в день, когда в основе лучших клубов сезона Лиги чемпионов выйдут сразу два бывших игрока клубов РПЛ разных эпох. Даже если бы речь шла об одном – речь о редком случае, ведь финалы играют почти три десятка лет, а победителей немного.

Добровольский («Марсель»), Демченко («Аякс») и Бут («Боруссия» Д) формально являются триумфаторами Лиги чемпионов, но вся тройка сыграла суммарно один полный матч – слишком мало, чтобы вспоминать как о подвиге. Тем более, победу того же «Марселя» в итоге отобрали из-за коррупционного скандала.

Но есть героические или просто важные появления на поле, а также включения в заявки на финал после матчей по ходу сезона.

Дмитрий Аленичев и Эдгарас Янкаускас («Порту»)

В составе Моуриньо оказалось сразу два футболиста с опытом в РПЛ . Ну, точно когда-то Жозе доедет до «Спартака» или «Зенита». А тогда в 2004-м и бывший игрок ЦСКА с «Торпедо» Янкаускас, и экс-футболист «Локомотива» и «Спартака» Аленичев начали поединок против «Монако» на скамейке. Но потом при счете 1:0 в пользу Моуриньо на поле вышел Дмитрий Анатольевич и сделал разницу – организовал ассист на Деку и забил гол, что ознаменовал разгром «монегасков». Аленичев стал единственным россиянином, что забивал в финале ЛЧ , а до этого сделал это в решающей игре Кубка УЕФА . Аленичев после триумфа вернулся в «Спартак», Янкаускас получил заветную медаль, посидев на лавке, и отправился в аренду в «Ниццу».

Неманья Видич («Манчестер Юнайтед»)

В отличие от Ивановича, что позже пропустит свой финал Лиги чемпионов из-за лишней карточки, Видич попал сразу в три решающих матча с МЮ и всегда был основным. Неманья выиграл кубок в Москве на знакомом по «Спартаку» стадионе – по пенальти переиграли «Челси» в «Лужниках», и тройка в сердце защиты – Ван дер Сар, Видич и Фердинанд, была для стиля Фергюсона очень важной. Также на счету бывшего защитника «красно-белых» два проигранных финала «Барселоне», в 2009-м и 2011-м. Впрочем, Видич нахватался трофеев с тем составом, вряд ли он сожалеет, что не взял больше кубков. Неманья — легенда МЮ и АПЛ , а засветился перед скаутами именно в «Спартаке».

Ивица Олич («Бавария»)

Нынешний тренер ЦСКА тоже в списке футболистов, что после РПЛ доросли до финала Лиги чемпионов. Но Ивице дважды не повезло. Сначала коварный Моуриньо расставил с «Интером» тактические ловушки для Ван Гала и его атаки – Олича, Мюллера, Роббена и Алтынтопа, а Даниэль ван Бюйтен не справился с напором Диего Милито. А через два года «Бавария» сыграла в финале против «Челси», и появление Ивицы в овертайме не изменило счет на табло. Более того, хорват не забил пенальти в серии – Чех взял его удар, перевернул матч для «Челси». Сейчас пенальти Олич может пробить только Акинфееву на тренировках. Но лучше не связываться, Игорь тоже мастер сэйвов после таких попыток, как и Петр.

Анатолий Тимощук («Бавария»)

Как и Видич, после РПЛ оказался в составе команды с тремя финалами, но одной победой. Тимощуку было сложно конкурировать со звездами «Баварии», где менялись тренеры и подход. Но после матча на скамейке против «Интера» украинец отыграл 120 минут в центре обороны против «Челси», и его команда уступила лишь по пенальти, имея идеальный шанс выиграть финал. Зато Анатолий в итоге дождался своей победы в ЛЧ – был в заявке на финал Хайнкеса против Клоппа, когда «Бавария» обыграла «Боруссию» 2:1. Позже, как и Олич, вернулся в Россию, работает помощником Семака, собирая новые трофеи уже как тренер.

Бранислав Иванович («Челси»)

Хотя Бранислав не сыграл в финале против «Баварии» — возможно, отчасти поэтому у англичан были неприятности по ходу матча, речь об основном футболисте того «Челси», крайне важном для оборонительной структуры игры Ди Маттео, ведь провел 10 матчей в том сезоне ЛЧ и даже забил 2 мяча. В мюнхенском финале Роббен не смог реализовать пенальти в дополнительное время, а Чех стал героем, как упоминали выше. Бранислав наблюдал и нервничал со стороны вместе с фанатами «Челси», но после матча в футболке «Челси» бегал с трофеем и целовал его вместе с Дрогба и Лэмпардом. После 376 матчей за лондонцев бывший игрок «Локомотива» вернулся в РПЛ – помог «Зениту» снова стать чемпионом. Пусть не играл в решающем финале, но полностью заслужил трофей, как и победу в Лиге Европы через год.

Леандро Паредес ( ПСЖ )

Многое умеет, но не сильно хотел играть за «Зенит» с полной отдачей. Старался ровно настолько, чтобы Рибалта вышел на спортивного директора ПСЖ и сумел отдать Паредеса в парижский клуб за огромную и выгодную «Зениту» компенсацию. На те деньги позже взяли, Барриоса, Ракицкого и Азмуна. А во Франции Леандро ждал не только Ди Мария, но и остальные из южноамериканской диаспоры ПСЖ . Паредес не сразу адаптировался, зато очутился в финале Лиги чемпионов. Сыграл свои 65 минут, но против лома нет приема – Нойер отразил все удары в августовском финале. Бывший игрок «Зенита» проиграл свой первый финал Лиги чемпионов, хотя надеется на еще одну попытку в ближайшие годы.

Тиаго Силва ( ПСЖ , «Челси») и Александр Зинченко («Манчестер Сити»)

Впервые такое, что в составах двух команд экс-футболисты из РПЛ . Для бывшего игрока «Динамо», которому в Москве спасли жизнь – вылечили от сложной формы туберкулеза, нынешний финал будет вторым в жизни и, вероятно, последним. Причем подряд и с разными клубами. Тиаго не сыграл в РПЛ , но формально был игроком российского клуба, ведь его трансфер – исторический факт. А вот Зинченко после школы «Шахтёра» попал в «Уфу», активно заиграл. Затем оказался в «Манчестер Сити», хотя над Газизовым смеялись, когда тот впервые заговорил о трансфере украинца в состав команды Гвардиолы. Как показало время, Зинченко – цепкий парень. Сегодня или бывший представитель «Динамо», или бывший футболист «Уфы» получат в руки заветный трофей.