Тухель возглавил «Челси» по ходу сезона и вывел в финал Лиги чемпионов. И это не уникальный случай

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вчера, 20:30

В «Челси» об этом очень хорошо знают.

В финале Лиги чемпионов встретятся тренеры, которые уже добирались до этой стадии с другими командами. Во вторник Хосеп Гвардиола стал седьмым тренером, которому удалось вывести два разных клуба в финал ЛЧ , а Томас Тухель в среду стал восьмым, причем немец вошел в историю турнира.

До Гвардиолы («Барселона» и «Манчестер Сити») и Тухеля ( ПСЖ и «Челси») разные команды водили в финал Оттмар Хитцфельд («Боруссия» Дортмунд и «Бавария»), Луи ван Гал («Аякс» и «Бавария»), Жозе Моуриньо («Порту» и «Интер»), Юпп Хайнкес («Реал» и «Бавария»), Карло Анчелотти («Милан» и «Реал») и Юрген Клопп («Боруссия Д» и «Ливерпуль»).

Не менее любопытен тот факт, что Томас Тухель вывел «Челси» в финал Лиги чемпионов спустя три с половиной месяца после того, как возглавил лондонский клуб. Это не уникальное достижение, в новейшей истории полно случаев, когда назначенные по ходу сезона тренеры добирались до финала и даже выигрывали Лигу чемпионов. Вспомним всех, кто так быстро давал результат!

Висенте Дель Боске (Испания)

Достижение: возглавил «Реал» по ходу сезона 1999/2000 (17 ноября) и выиграл Лигу чемпионов

Дель Боске — человек «Реала». На момент своего назначения главным тренером «сливочных» осенью 1999-го дон Висенте уже 15 лет работал в системе «Королевского клуба» и дважды принимал первую команду в статусе временного наставника. В середине ноября 1999-го «Мадрид» принял решение расстаться с Джоном Тошаком из-за неудовлетворительных результатов (8-е место в Примере), и Дель Боске на этот раз получил «Реал» в свое полное распоряжение.

Кардинальным образом исправить ситуацию в чемпионате Дель Боске не смог (итоговое 5-е место), зато выиграл Лигу чемпионов, разгромив в финале «Валенсию» Эктора Купера (3:0). Неудачливый аргентинец, который в следующем году снова доберется до финала и снова проиграет, тоже работал с «Лос Чес» первый год, но (в отличие от Дель Боске) он принял «Валенсию» перед началом сезона 1999/2000, а не в его разгар.

Авраам Грант (Израиль)

Достижение: возглавил «Челси» по ходу сезона 2007/2008 (20 сентября) и вышел в финал Лиги чемпионов

В сентябре 2007-го разногласия между Жозе Моуриньо и Романом Абрамовичем стали неразрешимыми, и португальский тренер покинул «Челси» после трех лет работы. Новым тренером «синих» неожиданно для многих стал Авраам Грант, который до 52 лет не работал за пределами Израиля. Тем удивительнее, что под руководством этого специалист «Челси» впервые в своей истории сделал то, что не удалось с Моуриньо — вышел в финал Лиги чемпионов. В английском финале, который проходил в «Лужниках», удачливее оказался «Манчестер Юнайтед», выигравший в серии пенальти. Через три дня после этого матча «Челси» и Грант расторгли контракт.

Роберто Ди Маттео (Италия)

Достижение: возглавил «Челси» по ходу сезона 2011/2012 (4 марта) и выиграл Лигу чемпионов.

У Ди Маттео самая необычная история успеха в Лиге чемпионов, ведь «Челси» той весной выиграл вожделенный трофей вопреки всему. Роберто — свой парень на «Стэмфорд Бридж», он играл за «синих» на протяжении шести сезонов, однако опыт самостоятельной тренерской работы до судьбоносного назначения в «Челси» измерялся в общей сложности полутора сезонами у руля «Милтон Кинс Донс» и «Вест Бромвича».

С начала сезона 2011/12 Ди Маттео помогал в «Челси» молодому португальскому тренеру Виллаш-Боашу, а в начале марта после отставки Андре был назначен главным, потому что оказался под рукой. Еще с Виллаш-Боашем «Челси» проиграл в первом матче 1/8 финала «Наполи» со счетом 1:3 и одной ногой уже вышел из Лиги чемпионов. Ответный матч состоялся через 10 дней после назначения Ди Маттео и принес «синим» чудесную победу — 4:1, решающий гол в овертайме забил Бранислав Иванович.

После этого «Челси» выпилил из Лиги чемпионов «Бенфику» и по всем мыслимым раскладам должен был вылетать от «Барселоны» в полуфинале. На «Камп Ноу» англичане остались в меньшинстве после удаления Джона Терри еще в первом тайме, но смогли отыграться со счета 0:2 и выйти в домашний для «Баварии» финал.

Мюнхенцы безжалостно мяли, давили и кромсали «Челси» на «Альянц Арене», но долго не могли забить. А когда сумели, то тут же получили в ответ от Дрогба. В овертайме Роббен не реализовал пенальти в ворота бывшего клуба, а в послематчевой серии, несмотря на промах Маты первым ударом, «Челси» сумел отыграться и выйти вперед. После этой грандиозной победы Ди Маттео продержался на тренерском мостике еще полгода, потом неудачно работал с «Шальке» и «Астон Виллой». Пожалуй, самый странный (и слабый) тренер, побеждавший в Лиге чемпионов.

Зинедин Зидан (Франция)

Достижение: возглавил «Реал» по ходу сезона 2015/2016 (4 января) и выиграл Лигу чемпионов.

Помнится, после первой победы в Лиге чемпионов Зидана часто сравнивали с Роберто Ди Маттео, но потом Зизу выиграл «ушастого» еще раз. И еще раз. А параллельно завоевывал и другие трофеи, которых у него за 5 лет карьеры набралось уже 11 штук. Сегодня уже никто не спорит, что Зидан — топ-тренер, а не просто прекрасный в прошлом футболист, оказавшийся в нужное время в нужном месте. Впрочем, в начале 2016-го француз действительно оказался, где надо.

Рафаэль Бенитес не справился с управлением «Реалом», и Флорентино Перес призвал на тренерский мостик первой команды Зидана, который работал с «Кастильей». В плей-офф Лиги чемпионов «сливочные» спокойно прошли «Рому» (дважды по 2:0), неспокойно «Вольфсбург» (победа 3:0 после поражения в первом матче 0:2) и сломили сопротивление «Манчестер Сити» в полуфинале (1:0 по сумме двух матчей). В мадридском финале «Реал» — «Атлетико» команды обменялись забитыми мячами, а в серии пенальти роковой промах допустил воспитанник «Реала» Хуанфран, защищавший цвета «матрасников».

Ханс-Дитер Флик (Германия)

Достижение: возглавил «Баварию» по ходу сезона 2019/2020 (3 ноября) и выиграл Лигу чемпионов.

Ханси Флик сменил на тренерском мостике «Баварии» Нико Ковача в ноябре 2019-го, чтобы в следующий год выиграть все возможные трофеи, в том числе Лигу чемпионов. На пути к финалу «Бавария» только побеждала: досталось «Црвене Звезде», «Олимпиакосу» и «Тоттенхэму» во втором круге группового турнира, «Челси» проиграл с общим счетом 1:7 в 1/8 финала, а «Барселона» в одном матче уступила 2:8. Потом был еще разгром «Лиона» в полуфинале (3:0) и минимальная победа над ПСЖ Томаса Тухеля в решающей схватке.

Томас Тухель (Германия)

Достижение: возглавил «Челси» по ходу сезона 2020/2021 (26 января) и вывел в финал Лиги чемпионов (который может выиграть).

В нынешнем сезоне Томас Тухель может повторить путь своего соотечественника, в чьем прошлогоднем успехе и сам отчасти поучаствовал, проиграв «Баварии» Флика в финале. На этот раз сам Тухель возглавил «Челси» по ходу сезона и триумфально провел «синих» по извилистым маршрутам плей-офф, выбив «Атлетико», «Порту» и «Реал».

Было бы совсем любопытно, встреться Томас в финале с ПСЖ , которым руководил на групповой стадии этого сезона, но «Манчестер Сити» не пустил парижан на свидание с бывшим. Нельзя обойти стороной и тот факт, что «Челси» трижды выходил в финал Лиги чемпионов под руководством тренеров, пришедших по ходу сезона.

И в обоих предыдущих финалах доходило до серии пенальти, причем английскому клубу из Манчестера «синие» проиграли, а «Баварию» победили. Тухель уступил «Баварии» в прошлом году, а на этот раз постарается взять верх над «Манчестер Сити», что ему уже удавалось. Впрочем, только 29 мая выясним, в чьей же лиге Томас Тухель — Авраама Гранта или Роберто Ди Маттео?