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УЕФА исключил Бильбао из списка городов, которые примут Евро-2020

22 апреля 2021, 07:31

Стадион в Бильбао не примет матчи чемпионата Европы-2020, который пройдёт летом этого года.

Как сообщает сайт администрации Бильбао, УЕФА в одностороннем порядке принял решение исключить испанский город из списка городов-хозяев Евро-2020, объяснив это тем, что Бильбао из-за пандемии коронавируса не сможет обеспечить присутствие зрителей на трибунах

Стадион «Сан-Мамес» должен был принять матчи группы E: Испания — Швеция, Испания — Польша и Словакия — Испания, а также одну игру 1/8 финала турнира.

Ранее сообщалось о том, что УЕФА может перенести матчи Евро-2020 из Дублина в Санкт-Петербург.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
22 апреля в 10:17
Пофиг! В моей самой свободной стране болельщики и фанаты присутствуют на трибунах давно,чему злобно завидуют противники.Какое мне дело до их проблем и свар???Пусть едят друг-друга поедом и смотрят свой прекрасный футбол с интершумом и присутствием пары сотен избранных.
Василий 50
Василий 50
22 апреля в 10:02
Баклан-арена денег заработает.
Василий Корнечук
Василий Корнечук
22 апреля в 09:35
Бильбао красивейший город. Дублин прекрасный город. Это огромный минус УЕФА. Такие города как Лион, Копенгаген, Будапешт, Зальцбург, Базель, Генуя должны тоже принимать участие в чемпионате. Городов очень много. Как раз такие как Мадрид или Лондон должны быть исключены в первую очередь. Туристов там хватает.
stanichnik
stanichnik
22 апреля в 09:12
Ещё пару тройку таких отказов и проведение ЧЕ-2020 может снова попасть под угрозу.
particular
particular
22 апреля в 08:46
Показательный жест УЕФА с целью продемонстрировать могущество и способность делать шаги в "одностороннем порядке"... Висты в копилку Переса и К...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
22 апреля в 08:37
Перенос матчей ЧЕ из Дублинов-Бильбао в Питер конечно вещь привлекательная....
Но какие шаги предприняты в плане приезда и прилёта тысяч болельщиков из мест в которых запретили проводить матчи ???
Или при пересечении нашей границы они автоматически превращаются в "неносителей вируса" ????
LOpp
LOpp
22 апреля в 08:14
Бильбао из-за пандемии коронавируса не сможет обеспечить присутствие зрителей на трибунах.


А за два месяца ситуация не может поменяться?
Эдмон
Эдмон
22 апреля в 07:39
Ну и правильно,все в Питер
ДСА
ДСА
22 апреля в 07:35
Испанцы лишились преимущества своего поля.
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