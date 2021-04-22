УЕФА исключил Бильбао из списка городов, которые примут Евро-2020

Стадион в Бильбао не примет матчи чемпионата Европы-2020, который пройдёт летом этого года.
Как сообщает сайт администрации Бильбао, УЕФА в одностороннем порядке принял решение исключить испанский город из списка городов-хозяев Евро-2020, объяснив это тем, что Бильбао из-за пандемии коронавируса не сможет обеспечить присутствие зрителей на трибунах
Стадион «Сан-Мамес» должен был принять матчи группы E: Испания — Швеция, Испания — Польша и Словакия — Испания, а также одну игру 1/8 финала турнира.
Ранее сообщалось о том, что УЕФА может перенести матчи Евро-2020 из Дублина в Санкт-Петербург.
Но какие шаги предприняты в плане приезда и прилёта тысяч болельщиков из мест в которых запретили проводить матчи ???
Или при пересечении нашей границы они автоматически превращаются в "неносителей вируса" ????
Но какие шаги предприняты в плане приезда и прилёта тысяч болельщиков из мест в которых запретили проводить матчи ???
Или при пересечении нашей границы они автоматически превращаются в "неносителей вируса" ????
А за два месяца ситуация не может поменяться?
А за два месяца ситуация не может поменяться?