УЕФА исключил Бильбао из списка городов, которые примут Евро-2020

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22 апреля 2021, 07:31

Стадион в Бильбао не примет матчи чемпионата Европы-2020, который пройдёт летом этого года.

Как сообщает сайт администрации Бильбао, УЕФА в одностороннем порядке принял решение исключить испанский город из списка городов-хозяев Евро-2020, объяснив это тем, что Бильбао из-за пандемии коронавируса не сможет обеспечить присутствие зрителей на трибунах

Стадион «Сан-Мамес» должен был принять матчи группы E: Испания — Швеция, Испания — Польша и Словакия — Испания, а также одну игру 1/8 финала турнира.