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«Брикама Юнайтед» — «Элит Юнайтед» ‎Прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 08:15

Ставки БК Pinnacle

В букмекерской конторе фаворит матча — «Брикама Юнайтед». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.50. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 2.85 и на победу «Элит Юнайтед» по 3.05.

Форма команд


«Брикама Юнайтед» набрал в этом сезоне 31 балл. В турнирной таблице клуб занимает вторую строчку. В активе команды — восемь побед, семь ничьих и три поражения. Клуб забил 24 гола и пропустил 18 мячей. В последних матчах у «Брикама Юнайтед» получается навязывать свою игру, клуб много забивает и часто набирает очки. Тем интереснее грядущее противостояние с «Элит Юнайтед». Оба клуба находятся в отличной форме.

В нынешнем сезоне «Элит Юнайтед» набрал 29 баллов. Команда находится на третьей строчке. У клуба в активе шесть побед, 11 ничьих и одно поражение. Команда забила 22 гола и пропустила 15 мячей. В последних поединках у «Элит Юнайтед» получается абсолютно все. Команда регулярно набирает очки и выглядит фаворитом в любом из матчей, в котором принимает участие. Поэтому посмотреть на игру этого клуба будет очень интересно.

Информация для ставок

  • «Элит Юнайтед» забил девять голов в пяти последних матчах
  • «Брикама Юнайтед» не проигрывает вот уже восемь игр кряду
  • «Элит Юнайтед» не проигрывает девять игр кряду

Прогноз

В этом поединке можно сделать ставку на исход с учетом форы (0) «Элит Юнайтед» по коэффициенту 2.02. Также можно поставить на ничью или победу «Элит Юнайтед» по 1.47.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.Ru
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shlomo
shlomo
сегодня в 08:43
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