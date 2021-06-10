«Ньярдвик» — «ИР Рейкьявик» ‎Прогноз и ставки на матч БК Pinnacle

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сегодня, 08:18

Ставки БК Pinnacle

Фаворит этого поединка — «Ньярдвик». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.05. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 4.00. Еще одна актуальная ставка — победа гостей по 2.90.

Форма команд

«Ньярдвик» набрал семь баллов и находится на шестой строчке в чемпионате. У клуба в активе одна победа, четыре ничьих и ни одного поражения. Команда забила девять голов и пропустила семь мячей. В последних матчах клуб чувствует себя неплохо. Команда стабильно набирает очки и много забивает, что может быть тревожным звоночком для обороны гостей. «Ньярдвик» способен показывать характер даже в тех матчах, где, казалось бы, исход уже предрешен.

«ИР Рейкьявик» расположился на первой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — десять баллов. У клуба три победы, одна ничья и одно поражение. Команда забила 11 голов и пропустила восемь мячей. В последних поединках у «Рейкьявика» все не так уж и хорошо. В отличие от «Ньярдвика», этот клуб часто теряет очки, но продолжает много забивать. Линия атаки, это все, на что остается надеятся клубу, если он хочет задержаться на первой строчке.

Информация для ставок

«Ньярдвик» забил девять голов в пяти последних матчах

«Рейкьявик» проиграл один матч из последних пяти

«Ньярдвик» не проигрывает 11 игр кряду

Прогноз

Актуальная ставка на игру — тотал забитых мячей больше 3.5 по коэффициенту 2.00. Также можно поставить на ничейный исход или победу «Ньярдвика» по 1.35.