Испания – Швеция: прогноз и ставки БК Pinnacle

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сегодня, 15:02

Букмекер Pinnacle представил выгодную линию на матч ЕВРО-2022 Испания – Швеция, который состоится 14 июня в 2021 года в Севилье.

Испания

В 9 последних матчах во всех турнирах Испания не проигрывала. В этот период сборная одержала четыре победы и четыре ничьи. В квалификации к ЧМ -2022 испанцы смогли победить Грузию (2:1) и Косово (3:1), а также сыграть вничью с Грецией (1:1).

В процессе подготовки к ЕВРО-2020 Испания сыграла вничью с Португалией (0:0), и крупно победила сборную Литвы (4:0). Отметим, что в 3 из 4 прошлых поединках команды выиграл исход ТБ (2,5).

Швеция

На счету Швеции пять побед подряд во всех соревнованиях. В квалификации Чемпионата мира сборная победила Грузию (1:0) и Косово (3:0). Также шведы одержали виктории в контрольных поединках перед стартом Чемпионата Европы над Эстонией (1:0), Финляндией (2:0) и Арменией (2:1).

К вышесказанному добавим, что Швеция 6 из 10 предыдущих поединков завершила выигрышем ставки ТБ (2,5).

Котировки БК Pinnacle

Победит Испания – 1.478

Ничья – 4.340

Победит Швеция – 8.410

Статистика

В 3 из 4 прошлых встречах Испании и Швеции выиграла ставка ТБ (2,5)

(2,5) Испания забивала минимум 2 гол в 3 из 4 прошлых матчах против Швеции

Швеция не проигрывала в 6 прошлых матчах Чемпионатов Европы

Испания забивала минимум 2 гола в 8 из 10 прошлых поединка ЕВРО

Прогноз

Сыграть ставку на тотал больше (2) голов букмекерская компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.564. В очных встречах Испания и Швеция регулярно превышают это показатель забитых голов. Кроме того, обе сборных продуктивно провели в атаке последние матчи.