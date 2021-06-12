Франция – Германия: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 09:34

Букмекер Pinnacle предложил выгодные котировки на матч Евро-2020 Франция – Германия, который состоится 15 июня 2021 года в Мюнхене.

Франция

В 10 последних играх во всех турнирах Франция проиграла только раз, уступив дома Финляндии в товарищеском матче (0:2). В квалификации к ЧМ -2022 сборная сыграла вничью с Украиной (1:1), а затем последовательно одержала победы в матчах с Казахстаном (2:0) и Боснией и Герцеговиной (1:0).

Накануне старта Евро-2020 Франция сыграла два контрольных поединка. Сборные Уэльса и Болгарии были обыграны с одинаковым счетом 3:0. К вышесказанному добавим, что французы побеждали без пропущенных голов в 4 последних встречах.

Германия

Германия дважды проиграла в 10 предыдущих поединках во всех соревнованиях. Поражения сборная потерпела в Лиге Наций УЕФА от Испании (0:6) и в рамках отборочного цикла Чемпионата мира от Северной Македонии (1:2).

Также в квалификации к ЧМ -2022 немцы добились побед над Исландией (3:0) и Румынией (1:0). Перед стартом Евро-2020 команда сыграла вничью с Данией (1:1), а также разгромила в Латвию (7:1). Отметим, что в трех последних поединках сборной сыграла ставка на то, что забьют обе команды.

Котировки БК Pinnacle

Победит Франция – 2.760

Ничья – 3.210

Победит Германия – 2.870

Статистика

Франция не уступала Германии в 5 прошлых матчах – 3 победы и 2 ничьи

Германия забивала минимум 2 гола в 8 последних играх Евро

Франция побеждала в 6 из 7 предыдущих поединках на Чемпионате Европы

В 5 из 6 прошлых матчах Германии на турнире выиграла ставка ТБ (2,5)

Прогноз

Разместить ставку с условием «Обе команды забьют – да» букмекерская компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.862. Этот исход регулярно фиксировался в последних играх сборной Германии, атакующий потенциал которой, позволяет вскрыть защиту Франции.