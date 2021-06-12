Колумбия – Эквадор: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч первого тура Кубка Америки Колумбия – Эквадор, который состоится 14 июня 2021 года.
Колумбия
Сборная Колумбии не может обрести стабильность и в последних матчах одержала только одну победу. Коллектив имеет определенные проблемы в квалификации к ЧМ 2022 и идет только на пятом месте в группе. Матч с Эквадором станет настоящим испытанием для колумбийцев, так как матчи между этими сборными всегда проходят напряженно с большим количеством борьбы и споров.
9 июня Колумбия сыграла вничью с Аргентиной (2:2), а четвертого числа команда уверенно обыграла на выезде Перу (3:0)
Эквадор
Эквадор идет на третьем месте в квалификации на ЧМ 2022 и имеет хорошие шансы пробиться на один из главных международных турниров. Коллектив серьезно настраивается на матчи Кубка Америки и планирует показать качественную игру. Последние пять игр команды закончились тремя победами и двумя поражениями. В матче с Колумбией, Эквадор вероятно попытается сыграть вторым номером.
9 июня Эквадор проиграл на своем поле Перу (1:2), а пятого числа на выезде уступили звездной сборной Бразилии (0:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит Колумбия – 1.943
- Ничья – 3.38
- Победит Эквадор – 4.72
Статистика
- Колумбия выиграла одну игру из последних пяти встреч, а Эквадор одержал три победы
- Пять последних матчей Колумбии закончились тоталом больше 2.5 мячей
- Колумбия выиграла четыре из пяти последних матчей с Эквадором
- Восемь из десяти последних матчей между сборными закончились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
Поставить на Колумбию, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.943. Несмотря на последние неуверенные матчи сборной Колумбии, статистика личных встреч говорит за них. Предполагаем, что Эквадор минимально уступит в этой встрече.