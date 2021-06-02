Лев, победивший рак, чтобы стать опорой сборной Италии на Евро

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Центральный защитник «Лацио» и бывший гуляка Франческо Ачерби считает, что рак спас ему жизнь. Футболист готов сыграть на своем первом чемпионате Европы в возрасте 33-х лет.

Доктор Хаус и ночные клубы

Итальянец был вынужден прекратить свою игру за «Сассуоло» из-за рака яичек. Футболист в 2014 году начал курс химиотерапии. У него был странный распорядок дня.

Химиотерапия была утром во время просмотра телевизора (его любимый сериал – «Доктор Хаус»), затем дневной отдых. Что дальше? Поход в ночной клуб, иногда до самого утра. Екатерина Малышева была бы в шоке!

Пицца с тунцом и луком была частью повседневной жизни, потому что химиотерапия лишила Ачерби аппетита к нежным вкусам.

Иногда я вообще не ел и не спал.

Однажды, через год после диагноза «рак», Франческо проснулся, охваченный ужасом.

Внезапно я начал думать обо всех проблемах, которые доставлял моим родителям, обо всех упущенных возможностях и ночах, проведенных в клубах. В то утро я боялся собственной тени. Я начал посещать терапевта, который мне очень помог.

Семь лет спустя Ачерби готов сыграть на своем первом чемпионате Европы. Сейчас ему 33 года, он является одним из лучших центральных защитников в Серии А. Тренер сборной Италии Роберто Манчини считает его опорой своей оборонительной линии.

Ачерби – левша и очень техничный игрок, который может сыграть в паре с Леонардо Бонуччи, Джорджо Кьеллини или Алессандро Бастони. Он живет той жизнью, о которой мечтал, но его жизненный пусть превратился в катание на американских горках.

Ачерби вырос недалеко от Милана, любя футбол.

Я был частью Fossa dei Leoni, миланской группы ультрас.

В 14 лет он покинул скромную команду «Атлетико Чивесио», чтобы играть в любительский футбол со своими друзьями. Но каким-то образом он вернулся. В 20 лет Ачерби подписал контракт в четвертом дивизионе Италии. В 22 года он играл в Серии Б. В 23 года он сыграл свой первый матч в Серии А за «Кьево».

Я сделал это для своего отца, а не для себя. У нас были своеобразные отношения: от любви до ненависти. Он постоянно бросал мне вызов. В 2011 году (после подписания договора с «Дженоа») я помахал подписанным контрактом перед его лицом.

У отца Франческо, Роберто, было слабое сердце. Он пережил семь инсультов, но умер в 2012 году, за четыре месяца до того, как его сын перешел в «Милан».



Это сломало меня. Я был одет в футболку Алессандро Несты, но я был на вечеринке, а не на тренировке. Я очень много пил и серьезно подумывал о том, чтобы бросить футбол. Рак спас мне жизнь. Я благодарю Бога за это.

Из родной кровати да в последний раунд

В июле 2013 года во время предсезонного медицинского обследования в «Сассуоло» у Ачерби был диагностирован рак яичек. Опухоль удалили, но вскоре снова обнаружили, что вынудило Ачерби пройти курс химиотерапии в течение трех месяцев.

Тогда я не боялся. Мне просто было интересно, почему рак меня не изменил. Но однажды мне приснился странный сон. Как будто мой отец и Бог были одним и тем же человеком, подталкивая меня к совершенствованию. Я заплакал и понял, что рак — это возможность. Мне снова было с чем бороться.

Началась новая жизнь. Все эти пьяные ночи сменились обычным образом жизни, тренировками и спокойными вечерами дома. Никакого алкоголя, только вода, овощи, фрукты, рис и бреазола. Начались улучшения.

Ачерби с октября 2015 года по январь 2019 года сыграл 149 игр подряд, это было близко к рекордной серии Хавьера Дзанетти (162). Ни отдыха, ни дисквалификации, ни единой травмы за три с лишним года.

«Лестер» и «Зенит» хотели подписать Франческо, но он отказал им. Не было спешки покидать «Сассуоло», семейный клуб, который всегда был рядом с ним. Ачерби начал проводить часы с инвалидами и детьми, больными раком. Почти каждый четверг утром его можно было встретить в медицинском халате, он помогал людям.

Я чувствую себя здесь как дома. Эти парни обнимают друг друга, всегда говорят «спасибо» и не осуждают других. Они помогают мне смотреть на жизнь с правильной точки зрения.

В 2018 году Ачерби перебрался в «Лацио» и сыграл в Лиге чемпионов. Однако его приоритеты не изменились. Он до сих пор регулярно посещает больных детей и молится отцу. Ачерби ведет жизнь, вдохновленную католическими ценностями. Его фотография профиля в WhatsApp осталась прежней, это фотография его и Элии, маленького мальчика, который не пережил рак.

Молитвы и спасение

«Он мой лев, он скончался, сражаясь», — написал Ачерби, потеряв своего юного друга. Лев стал для него символом. Он вытатуировал животное на своем теле и попросил называть его «львом».

В Италии журналисты в восторге от Франческо, ведь он всегда открыт, с ним можно поговорить на любые темы. Это очень редко случается в стране, где футболисты могут стать вторыми после Бога.

Жизнь не переставала бросать ему вызов. Еще в 2016 году у Ачерби было два желания. Во-первых, сыграть на Евро во Франции. Во-вторых, жениться на своей девушке Серене. Антонио Конте не вызвал его в сборную Италии, отношения с Сереной закончились.

Спустя пять лет никто не сомневается, что Манчини включит его в свой состав. А Клаудия, его спутница с 2020 года, сейчас беременна. Франческо скоро станет отцом. Что касается имени его ребенка, это гонка между Селестой, Авророй и Виторией (если будет дочка). А если будет сын, то почему бы не назвать его Элиа?